Nemám se za co stydět, ví stříbrný Jílek. Sáblíkovou zajímala jen olympiáda

Autor:
  9:19
Plánoval zaútočit na světový rekord, ten však nakonec v závodě na 5 kilometrů při úvodním podniku Světového poháru přepsal jeho soupeř. Ale Metoděj Jílek truchlit nemusí. Na konci minulé zimy vtrhl devatenáctiletý český rychlobruslař mezi elitu a olympijskou sezonu otevřel stejně razantně. Martina Sáblíková v klání na 3 kilometry na stupně vítězů nedosáhla, s největší pravděpodobností si však zajistila místenku na olympiádu.
Metoděj Jílek v závodě na pět kilometrů při Světovém poháru v Salt Lake City.

Metoděj Jílek v závodě na pět kilometrů při Světovém poháru v Salt Lake City. | foto: Reuters

Vítěz Timothy Loubineaud (uprostřed), Metodě Jílek (vlevo) a Sander Eitrem po...
Kalon Dobbin povzbuzuje Metoděje Jílka.
Martina Sáblíková na tříkilometrové trati v závodě Světového poháru v Salt Lake...
Metoděj Jílek po závodě na 5000 metrů v Salt Lake City.
6 fotografií

„Tušila jsem, že když bude čas pod čtyři minuty, měl by to být kvalifikační čas na olympijské hry. Takže když jsem dojela a viděla 3:58 – věděla jsem, že jsem tam, a nic jiného mě už nezajímalo,“ popsala osmatřicetiletá Češka v nahrávce pro média.

Na Světovém poháru v americkém Salt Lake City sice vstoupila do poslední sezony své kariéry, stále ale může bojovat s nejlepšími. V úvodním závodě sezony obsadila šesté místo i přesto, že partnerku v rozjížďce Japonku Horikawaovou ztratila už po prvním kole.

Jílek vlétl do Světového poháru druhým místem na trati 5000 metrů

Narozdíl od většiny dalších soupeřek tak neměla možnost se během jízdy prostřídat v tahání tempa ani se posunout výkonem konkurentky k lepším časům.

Zkušená Sáblíková však svůj los nijak úkorně nebrala. „Nechci říct, že mi to bylo úplně jedno, protože jet v páru je vždycky lepší. Ale na druhou stranu jsem ráda, že jsem takový čas zajela sama a šesté místo je neuvěřitelné,“ povídala nadšeně.

Zatímco šesté místo pro ni bylo příjemným bonusem, na čas se fixovala. „3:58 by mě mohlo posunout na olympiádu, za což jsem mega šťastná! Protože o to mi jde v téhle sezoně především.“

Jde do tuhého: Jílek chce jet o pódium, Sáblíková myslí na šestou olympiádu

Také Jílek cílí hlavně na vrchol sezony pod pěti kruhy, už na první zastávce Světového poháru měl ale velké plány. Konkrétně, zajet nový světový rekord. Tedy překonat čas 6:01,56 Švéda Van der Poela z roku 2021.

„Měl jsem v plánu zajet pod šest minut, ale poslední kola mě nakonec trochu potrápila. Možná jsem začal moc rychle,“ dumal nad konečným časem 6:02,78 Jílek.

Světový rekord nakonec v pátek večer na dráze v Salt Lake City padl. Francouz Loubineaud šokoval soupeře i sebe, když si výkonem 6:00,23 dojel pro jasné vítězství před Jílkem.

Vítěz Timothy Loubineaud (uprostřed), Metodě Jílek (vlevo) a Sander Eitrem po závodě na 5000 metrů v Salt Lake CIty.

„Moc mu to přeju, zajel skvěle. Ten čas je obdivuhodný, vůbec jsem to od něj nečekal. Když jsem se ho po závodě ptal, říkal, že chtěl jet na 6:10, takže nakonec někde našel síly na tak neskutečný čas,“ gratuloval mladý Čech svému přemožiteli.

Přestože svůj plán s novým světovým maximem nesplnil, stanovil alespoň nové české maximum na pěti kilometrech, především pak ukázal, že je pro olympijskou sezonu skvěle připraven. „Byl to skvělý závod a s takovým časem se nemám za co stydět. Výborné otevření sezony.“

A světový rekord? I na něj ještě dojde. „Timothyho čas je pro mě další inspirace a nový cíl, na který útočit a kde se zlepšovat. Rozhodně mi přidá motivaci do dalších tréninků a závodů,“ ujistil.

V sobotu Jílek i Sáblíková absolvují závod na 1500 metrů.

SP v rychlobruslení Salt Lake City 2025: program, výsledky, Češi
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Neratovice vs. Velké HamryFotbal - 15. kolo - 15. 11. 2025:Neratovice vs. Velké Hamry //www.idnes.cz/sport
15. 11. 10:15
  • 2.20
  • 3.49
  • 2.35
Pardubice B vs. Ml. Boleslav BFotbal - 15. kolo - 15. 11. 2025:Pardubice B vs. Ml. Boleslav B //www.idnes.cz/sport
15. 11. 10:15
  • 1.60
  • 3.49
  • 3.98
Aritma vs. HostouňFotbal - 15. kolo - 15. 11. 2025:Aritma vs. Hostouň //www.idnes.cz/sport
15. 11. 10:15
  • 2.29
  • 3.39
  • 2.30
Petřín Plzeň vs. Příbram BFotbal - 15. kolo - 15. 11. 2025:Petřín Plzeň vs. Příbram B //www.idnes.cz/sport
15. 11. 10:15
  • 2.10
  • 3.48
  • 2.48
Frýdek-Místek vs. Start BrnoFotbal - 16. kolo - 15. 11. 2025:Frýdek-Místek vs. Start Brno //www.idnes.cz/sport
15. 11. 10:15
  • 1.55
  • 3.87
  • 3.85
Třinec vs. HodonínFotbal - 16. kolo - 15. 11. 2025:Třinec vs. Hodonín //www.idnes.cz/sport
15. 11. 10:15
  • 1.60
  • 3.79
  • 3.63
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

OBRAZEM: Tak to je on, nováček ve formuli 1. Podívejte se, jak bude vypadat vůz Audi

Nejdřív napětí, pak odhalení. Audi představilo vůz pro sezonu 2026 ve formuli 1.

Sauber po sezoně ve formuli 1 skončí, stane se z něj Audi. A ta opustí již typické černozelené barvy. Ve středu večer totiž ukázala, jak bude nový monopost v příštím roce vypadat.

Pančochovou zavalil sníh, zůstala pod ním tři minuty. Nemohla jsem se hnout, řekla

Česká snowboardistka Šárka Pančochová spadla v obou semifinálových jízdách na...

Česká snowboardistka a olympionička Šárka Pančochová sdílela na svých sociálních sítích video, na kterém při ježdění v Japonsku skončila ve sněhovém závalu. Pod vrstvou prašanu byla tři minuty, než...

Ať vám brusle jezdí rychleji, než JJ68 rostou vlasy! A Kladno poslechlo

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Třincem.

Oslavy bez poskvrny. Hokejové Kladno si v pátek užívalo 101. narozeniny, fanoušci mávali transparenty, psali vzkazy na tabuli, děti se zakously do dortu a do slavnostní nálady přispěli i hráči....

15. listopadu 2025  9:42

Nemám se za co stydět, ví stříbrný Jílek. Sáblíkovou zajímala jen olympiáda

Metoděj Jílek v závodě na pět kilometrů při Světovém poháru v Salt Lake City.

Plánoval zaútočit na světový rekord, ten však nakonec v závodě na 5 kilometrů při úvodním podniku Světového poháru přepsal jeho soupeř. Ale Metoděj Jílek truchlit nemusí. Na konci minulé zimy vtrhl...

15. listopadu 2025  9:19

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

15. listopadu 2025  8:47

Skvělý Curry dotáhl 49 body Golden State k těsné výhře, zářil i Harden

Stephen Curry z Golden State zakončuje v utkání proti San Antoniu.

Stephen Curry dotáhl v NBA basketbalisty Golden State k výhře nad domácím San Antoniem 109:108. Hvězdný rozehrávač v pátečním utkání nastřílel 49 bodů a proměnil vítězný trestný hod šest sekund před...

15. listopadu 2025  8:34

Baráž? Zhýralost! Pešout by extraligu otevřel zdola: Ať je platové dno 40 milionů

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek. ...

Když slyší slovo baráž, vaří se v Martinu Pešoutovi krev. „Zhýralost!“ nelíbí se trenérovi hokejistů Chomutova prolínací soutěž mezi extraligou a první ligou. Tuší, že přímý postup a sestup je...

15. listopadu 2025  8:33

Nashville ve Švédsku přetlačil Pittsburgh, legendárního Forsberga potěšil Forsberg

Filip Forsberg slaví branku v zápasu NHL Global Series ve Stockholmu.

V prvním ze dvou zápasů NHL Global Series 2025 ve švédském Stockholmu dokázal Nashville v samém závěru otočit skóre z 0:1 na 2:1 po prodloužení proti Pittsburghu. V zámořských zápasech přinesla...

14. listopadu 2025  22:48,  aktualizováno  15. 11. 7:46

Sparta připomíná Káďu. V Holešovicích odhalila mural věnovaný klubové legendě

Mural sparťanské legendy Karla „Kádi“ Peška v pražských Holešovicích.

Není to tak dávno, co uplynulo 130 let od jeho narození, či 55 od jeho úmrtí, chcete-li. Teď fotbalová Sparta přišla s originálním způsobem, jak si legendárního Karla „Káďu“ Peška opět připomenout. V...

15. listopadu 2025  7:30

Perušič se Schweinerem zahájili obhajobu zlata z MS drtivou výhrou nad Tožany

David Schweiner pod dohledem Ondřeje Perušiče přihrává míč.

Mistři světa v plážovém volejbale Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem zahájili v Adelaide obhajobu drtivou výhrou 21:5, 21:11 nad Tožany Koffim Kotokou a Kuamivim Samanim. Marie-Sára Štochlová s...

15. listopadu 2025  7:15

SP v rychlobruslení Salt Lake City 2025: program, výsledky, Češi

Martina Sáblíková v závodě na 3000 metrů v Salt Lake City.

První souboje Světového poháru v rychlobruslení v letošní sezoně hostí americké Salt Lake City od 14. do 16. listopadu. Do akce vyrazili i Martina Sáblíková a Metoděj Jílek. Jaký je program závodů,...

15. listopadu 2025  7:06

Jílek vlétl do Světového poháru druhým místem na trati 5000 metrů

Metoděj Jílek po závodě na 5000 metrů v Salt Lake City.

Rychlobruslař Metoděj Jílek byl druhý v závodu na 5000 metrů v Salt Lake City a potřetí v kariéře se prosadil ve Světovém poháru na stupně vítězů. V novém světovém rekordu se z triumfu radoval...

15. listopadu 2025  6:55

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Mladí baví NHL. Uhranou i na olympiádě? Ze zázračné trojky má klid jen jediný

Premium
Kanadský útočník Connor Bedard.

Kdyby si dělal olympijské ambice před sezonou, šlo by spíš o zbožné přání. Nezapomínejme, konkurenci má mezi kanadskými hokejisty kvalitní a neúprosnou. Teď už vás nezaskočí, když si Connor Bedard...

15. listopadu 2025

Barcelona v Eurolize znovu vyhrála. Veselý byl proti Boloni nejužitečnější hráč

Jan Veselý se proti Boloni snaží zakončit akci Barcelony.

Basketbalisté Barcelony vyhráli pod vedením prozatímního trenéra Óscara Orellany i druhý zápas. V Eurolize za výrazného přispění českých reprezentantů Jana Veselého, který byl nejužitečnějším hráčem...

14. listopadu 2025  23:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.