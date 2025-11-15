„Tušila jsem, že když bude čas pod čtyři minuty, měl by to být kvalifikační čas na olympijské hry. Takže když jsem dojela a viděla 3:58 – věděla jsem, že jsem tam, a nic jiného mě už nezajímalo,“ popsala osmatřicetiletá Češka v nahrávce pro média.
Na Světovém poháru v americkém Salt Lake City sice vstoupila do poslední sezony své kariéry, stále ale může bojovat s nejlepšími. V úvodním závodě sezony obsadila šesté místo i přesto, že partnerku v rozjížďce Japonku Horikawaovou ztratila už po prvním kole.
Narozdíl od většiny dalších soupeřek tak neměla možnost se během jízdy prostřídat v tahání tempa ani se posunout výkonem konkurentky k lepším časům.
Zkušená Sáblíková však svůj los nijak úkorně nebrala. „Nechci říct, že mi to bylo úplně jedno, protože jet v páru je vždycky lepší. Ale na druhou stranu jsem ráda, že jsem takový čas zajela sama a šesté místo je neuvěřitelné,“ povídala nadšeně.
Zatímco šesté místo pro ni bylo příjemným bonusem, na čas se fixovala. „3:58 by mě mohlo posunout na olympiádu, za což jsem mega šťastná! Protože o to mi jde v téhle sezoně především.“
Také Jílek cílí hlavně na vrchol sezony pod pěti kruhy, už na první zastávce Světového poháru měl ale velké plány. Konkrétně, zajet nový světový rekord. Tedy překonat čas 6:01,56 Švéda Van der Poela z roku 2021.
„Měl jsem v plánu zajet pod šest minut, ale poslední kola mě nakonec trochu potrápila. Možná jsem začal moc rychle,“ dumal nad konečným časem 6:02,78 Jílek.
Světový rekord nakonec v pátek večer na dráze v Salt Lake City padl. Francouz Loubineaud šokoval soupeře i sebe, když si výkonem 6:00,23 dojel pro jasné vítězství před Jílkem.
„Moc mu to přeju, zajel skvěle. Ten čas je obdivuhodný, vůbec jsem to od něj nečekal. Když jsem se ho po závodě ptal, říkal, že chtěl jet na 6:10, takže nakonec někde našel síly na tak neskutečný čas,“ gratuloval mladý Čech svému přemožiteli.
Přestože svůj plán s novým světovým maximem nesplnil, stanovil alespoň nové české maximum na pěti kilometrech, především pak ukázal, že je pro olympijskou sezonu skvěle připraven. „Byl to skvělý závod a s takovým časem se nemám za co stydět. Výborné otevření sezony.“
A světový rekord? I na něj ještě dojde. „Timothyho čas je pro mě další inspirace a nový cíl, na který útočit a kde se zlepšovat. Rozhodně mi přidá motivaci do dalších tréninků a závodů,“ ujistil.
V sobotu Jílek i Sáblíková absolvují závod na 1500 metrů.
