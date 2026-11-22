Jílek s Kainovou ovládli v nejrychlejším čase rozjížďku, ve finále pro čtyři týmy se ale na stupně vítězů prosadit nedokázali.
Po taktickém a pomalém prvním kole předala Kainová svému parťákovi štafetu na čtvrtém místě.
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Tentokrát mimo pódium. Rychlobruslař Jílek byl v Obihiru čtvrtý na patnáctistovce
Jílek se rychle dostal do čela a po dalších dvou kolech Kainová pokračovala jako první. Soupeřky ji ale dostihly a Jílek do finiše vyrazil ze čtvrté pozice. Do bojů v čele se už nedokázal zapojit.
Za vítěznými Korejci skončili druzí Poláci Jerzy Stadnicki a Iga Wojtasiková, třetí byli Čou Süan-jü a Wang Tan-tchung z Číny.
Světový pohár v rychlobruslení v Obihiru (Japonsko):
Muži:
Stíhací závod týmů: 1. Rusko (Trofimov, Aldoškin, Najdenyšev) 3:38,60, 2. Itálie 3:39,63, 3. Polsko 3:42,69.
Ženy:
Stíhací závod týmů: 1. Rusko (Salnikovová, Koržová, Semenovová) 2:58,30, 2. Nizozemsko 2:59,80, 3. Čína 3:00,15.
Smíšená štafeta: 1. Korea (Pak Če-un, Jang Ho-čun) 3:17,02, 2. Polsko 3:17,21, 3. Čína 3:17,22, 4. Česko (Jílek, Kainová) 3:18,35.