Český rychlobruslař vlétl do nové sezony ve velkém stylu. Z úvodního víkendu Světového poháru si odvážel první, třetí a deváté místo a další pohárovou zastávku načal v identickém duchu.
Minulou zimu se mohli Jílkovi soupeři ještě utěšovat, že český mladík zatím na pěti kilometrech postrádá trochu výbušnosti, a tak není tak suverénní jako na desítce. To už neplatí.
Před týdnem v Pekingu dominoval na druhé nejdelší distanci o čtyři sekundy, nyní v Obihiru předvedl úžasnou přetahovanou s olympijským šampionem Sanderem Eitremem – a dovedl ji k nakonec znovu jednoznačné vítězné tečce.
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Že tentokrát startovali Jílek s Norem Eitremem společně v páté rozjížďce, dodalo závodu velký šmrnc. Dva nejlepší vytrvalci současnosti se kolo za kolem střídali ve vedení a táhli jeden druhého ke skvělým časům.
„Přitom ani já, ani Sander jsme to takhle rychle rozjet nechtěli,“ přiznal poté Jílek v nahrávce pro média. „Ale když jedeme spolu, tak se vždycky vyhecujeme a nasadíme vysoké tempo hned od začátku. Pak je to jen o tom, kdo z nás ho vydrží o trochu déle.“
Z jejich mezičasů se skutečně točila hlava. Časomíra vytrvale ukazovala 28 sekund na kolo a dlouho se Eitrem s Jílkem střídali na čele jen podle toho, kdo zrovna byl ve vnitřní dráze. Tak dlouho nedokázal kroužit pod 29 sekund žádný z jejich kolegů.
A v souboji nervů i sil měl nakonec převahu Jílek nad světovým rekordmanem Eitremem. Poslední dvě kola se Nor těsně přehoupl před 29 sekund, zatímco Jílek stále jel jako stroj a oproti první půlce závodu téměř nezpomalil.
„Bylo to hodně vyrovnané. Už dopředu jsem tušil, že rozhodne až úplný závěr, což se také potvrdilo. Když jsem tři kola před cílem vyjížděl vnější zatáčku a viděl, že jsem před Sanderem, věděl jsem, že ho porazím,“ líčil Jílek.
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Eitrem projel cílem o sekundu později než Jílek, už podruhé ho český rychlobruslař odsoudil ke druhému místu. Přesto k němu Nor spěchal s gratulací i přátelským objetí. Oběma bylo jasné, že se právě vzájemně vyhecovali ke skvělému výkonu.
Nakonec z něj nebyl světový rekord, na který to část závodu vypadalo, druhý týden po sobě však Jílek stanovil nový rekord dráhy a tentokrát dosvištěl i za svým osobním maximem: 6:00,27.
„Já se jen soustředil na to porazit Sandera, to byl můj hlavní cíl,“ komentoval Jílek rekordní čas.
Přitom dráha v Obihiru nepatří ke zvlášť rychlým, o to je výsledek cennější. „A také potvrzuje formu, jakou oba se Sanderem máme,“ pochvaloval si. „Od minulé zimy jsem udělal velký progres. Teď už dokážu Sanderovo tempo udržet a v závěru ho porazit.“
Eitremův osobní rekord, který je zároveň i tím světovým, je ještě o téměř dvě sekundy lepší. Kromě Nora se zatím žádný jiný rychlobruslař pod hranici šesti minut na pětikilometrové trati nedostal.
Ale s jeho současnou fazónou se to v Jílkově případě zdá jen jako otázka času.