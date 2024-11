Sáblíková a dalších pět Čechů vstoupí v Naganu do rychlobruslařské sezony

Sáblíková a spol. do Japonska odletěla již minulý týden, aby ideálně aklimatizovala, což se podařilo. „První dny mi ale trochu zkomplikoval ztracený kufr, ve kterém jsem měla nože, proto jsem dva dny byla bez bruslí a nemohla na led. Naštěstí se kufr brzo našel a dorazil, takže jsem se mohla normálně připravovat,“ uvedla Sáblíková.

Sedmatřicetiletá reprezentantka si už před odletem do Japonska pochvalovala, že se český tým opět rozšířil. „Je to zase veselejší, když je nás tady víc,“ hlásila přímo z dějiště SP. „V tréninku jsem se cítila perfektně, všechno jde podle plánu. Těším se, co přinese nová sezona,“ doplnila Sáblíková, která seriál třináctkrát celkově ovládla.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka vstupuje do své předposlední sezony, po olympijských hrách v Itálii 2026 totiž plánuje skončit. V Naganu tak podle všeho startuje naposledy.

„Když se řekne Nagano, tak první se mi samozřejmě vybaví hokej, to jinak nejde... Několikrát jsem tam ale závodila a vím, že tam mají jiný led, než kdekoliv jinde. Všude je bílý, ale tady je takový světlý, což je občas trošku nepříjemné,“ řekla Sáblíková.

Stejně jako v minulých letech se bude soustředit na dlouhé tratě, v Naganu ji tak v sobotu čeká závod na 3000 metrů. Plánuje ale i o den dřív nastoupit na poloviční trati. „Mám to v plánu, pokud se budu cítit dobře,“ uvedla Sáblíková. Tradičně se tak rozhodne zřejmě až v den závodu.