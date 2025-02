Bronzový Jílek závodil shodou náhod, přála mu i Sáblíková: Jsem ráda, že můžu fandit

Nejprve zazářila Zdráhalová osmým nejlepším výkonem na třech kilometrech, kterým překonala své šest let staré maximum na této distanci ve Světovém poháru. Pro osmadvacetiletou rychlobruslařku je umístění o to cennější, že se do závodů vrací po dvouleté pauze, při které řešila komplikované zdravotní problémy.

Záhy po ní se blýskla i její tréninková parťačka a kamarádka Sáblíková, která si po dvou čtvrtých místech ze trojky zapsala tentokrát pátou příčku. A vzhledem k pocitům z pátečního závodu na 1500 metrů i tomaszówským ledovým podmínkám, nemohla být nespokojená.

„Takové umístění beru všema deseti. Včerejší patnáctistovka byla jednou z nejhorších, které jsem kdy jela. Měla jsem po ní docela strach, že trojku nedojedu,“ svěřila se v nahrávce pro média.

Jako kolegyni do rozjížďky navíc dostala Norku Ragne Wiklundovou, jejíž výkon se následně ukázal jako vítězný. „Ragne zajela neuvěřitelný čas. Klobouk dolů, jak se popasovala s místním ledem,“ smekla před svou přemožitelkou Sáblíková.

„Sledovala jsem ji z hodně velké dálky, led je tu opravdu těžký a dělá mi problémy. Vůbec nevím, proč nedokážu jezdit kola za 31 sekund, snad je to jen nějaká únava.“

Nikola Zdráhalová na oválu v Milwaukee

Na závodech díky prázdninám

Hned po ženské trojce následovala mužská pětka, ve které se představil i Jílek. Na začátku sezony si vítězstvím ve skupině B zajistil účast mezi elitou, což následně potvrdil pátým místem v listopadovém Pekingu.

Od té doby už dokázal vybojovat stříbro z desetikilometrového závodu, kde ho přemohl jen nový světový rekordman Davide Ghiotto.

Na juniorském světovém šampionátu před dvěma týdny pak získal bronz z 1500 metrů a dvě zlata – ze závodu s hromadným startem, a právě z pěti kilometrů.

V Tomaszówě potvrdil, že i když mu je stále pouhých osmnáct a na ledě absolvuje teprve druhou sezonu, dokáže hravě konkurovat těm nejlepším. Vždyť Ital Ghiotto měl s jeho výkonem co dělat a porazil ho jen o 58 setin sekundy. Pouze vítězný Nor Sander Eitrem dokázal udržet mladého Čecha bezpečně za sebou.

„Bylo napínavé sledovat Ghiottovu jízdu, pohyboval jsem se okolo dvou tří deseti před ním. Věděl jsem, že pokud poslední dvě kola zpomalí a trochu mu spadnou nohy, můžu se dostat před něj,“ popisoval pocity při sledování svých soupeřů Jílek. „Ale byl to Ghiotto, kterému moc často nedochází, což nakonec i potvrdil a poslední dvě kola zajel o dost lépe než já.“

Nikdo další než nejlepší dva muži hodnocení dlouhých tratí se ale před Jílka nedokázal dostat, a tak si mohl český závodník dojít pro svou druhou medaili ve Světovém poháru. „Samozřejmě jsem velmi spokojený. Je to pro mě první pódium na pěti kilometrech, byl to dobrý výkon a můžu na něj být pyšný.“

Rychlobruslař Metoděj Jílek po dojezdu závodu Světového poháru v Calgary.

Povedený závod ocenil mladý Čech i proto, že těsně před ním bojoval s nemocí. „Byl jsem lehce nachlazený, měl jsem teplotu. Kvůli tomu jsem vynechal patnáctku, abych se mohl zotavit a být připravený na pětku, ale hlavně na příští týden, kdy je finále svěťáku v Heerenveenu,“ vysvětloval.

Původně navíc v Tomaszówě neměl vůbec startovat. „Odcestoval jsem sem jen díky jarním prázdninám, které mi umožnily trošku se opozdit ve škole,“ připomněl, že vedle rychlobruslení na světové úrovni musí stále ještě řešit docházku. „Takže to byla shoda náhod, že jsem tu startoval, ale jsem rád, že to tak dopadlo.“

Po mužské pětce následoval v sobotu ještě ženský závod na jeden kilometr, ve kterém se znovu představila i Zdráhalová. A opět zajela životní maximum!

Tentokrát na šestém místě vyrovnala své nejlepší umístění v kariéře z hromadného závodu v roce 2015 v Calgary.

„Jsem spokojená… bylo by zvláštní, kdybych nebyla, protože to jsou má nejlepší umístění ve Světovém poháru,“ konstatovala posléze česká rychlobruslařka.

„Myslím, že na kiláku už mi síly trochu chyběly. Ale takové umístění jsem nečekala a jsem za něj ráda. I výkon na třech kilometrech mě povzbudil, je to pro mě jedno velké překvapení,“ přiznala spokojeně.

Ze sobotních úspěchů reprezentačních kolegů se radovala i sedmatřicetiletá Sáblíková.

„Jsem strašně ráda, že máme další dva lidi, kteří jezdí takové výsledky,“ lebedila si. „Doufám, že se budou zlepšovat i ostatní. Mám radost, že můžu být součástí takového týmu, protože to mládí a energie, která tu proudí, jsou skvělé, a já jsem šťastná, že jim můžu fandit.“