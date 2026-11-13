Jílkův skvělý vstup do SP. V Pekingu ovládl 5000 metrů a pokořil rekord dráhy

Dvacetiletý Jílek zajel nejrychlejší čas sezony 6:04,77 a zároveň překonal rekord dráhy z roku 2022, kdy Švéd Nils van der Poel v Pekingu výkonem 6:08,84 vybojoval olympijské zlato.
Jílek se představil již v páté z osmi rozjížděk a jeho soupeřem byl Kanaďan Graeme Fish. Svěřenec novozélandského kouče Kalona Dobbina byl výrazně rychlejší než mistr světa na desítce z roku 2020 a dostal se průběžně do čela.
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Hned za ním se představil Vladimir Semirunnij z Polska, kterého považoval společně s Eitremem za hlavní soupeře v boji o celkový triumf. Semirunnij zajel čas 6:07,81 a nakonec byl pátý. Jílkův čas pak nedokázali atakovat ani světový rekordman Eitrem a v závěrečné rozjížďce Francouz Timothy Loubineaud, který krátce držel světový rekord na pětce v minulé sezoně.
Jílka v Pekingu čeká v sobotu závod na 1500 metrů a v neděli závod s hromadným startem.
Světový pohár v rychlobruslení v Pekingu:
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Ženy: