Triumf ve Světovém poháru? Jen vedlejší produkt, hlavní cíl je olympiáda, říká Jílek

Tomáš Macek
Alžběta Marešová
,
  9:45
Ten závod se zapsal nesmazatelným písmem do historie rychlobruslení. A Metoděj Jílek byl u toho. Přesto, že tentokrát nevyhrál a odnesl si z něj „jen“ druhé místo a pohár pro celkového šampiona Světového poháru na dlouhých tratích. Významným dílem však asistoval u pokoření magické hranice.
Fotogalerie4

Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 5000 metrů v Inzellu. | foto: AP

I svým rychlým tempem a počáteční přetahovanou se Sanderem Eitremem přispěl Jílek k tomu, že Nor jako první muž všech dob pokořil na trati 5000 metrů metu šesti minut.

Za cílem třiadvacetiletý Eitrem ohromeně hleděl na časomíru, ukazující mu famózní čas 5:58,52, nevěřícně se chytal za hlavu, vyhazoval brýle do vzduchu a rukama naznačoval, že letěl jako letadlo. Jeho kouč nadšeně bušil do hrazení.

A Jílek? Ve tváří měl tradiční nepříliš čitelný výraz a pochopitelně také velké vyčerpání.

Jeho série z posledních tří Světových pohárů je každopádně skvostná.

Rychlobruslení na ZOH 2026: program, kdy pojedou Sáblíková a Jílek

Závod na 10 000 metrů v Heerenveenu - vítězství, o 3,74 sekundy před Italem Ghiottem.

Závod na 5000 metrů v Hamaru - vítězství, o 4,71 sekundy před Francouzem Loubineaudem.

A nyní pohárové finále na 5000 metrů v Inzellu - druhé místo se ztrátou 3,46 sekundy za Eitremem.

Sander Eitrem v závodě na 5000 metrů, za ním Metoděj Jílek.

Cílem závěrečné rozjížďky projel český rychlobruslař za 6:01,98. Což je famózní čas. Obzvlášť na dráze, která není vysokohorská. Ale v onen podivuhodný večer to byl druhý čas. S náskokem 1,46 sekundy na třetího Timothyho Loubineauda.

Právě výhra nad Francouzem přitom rozhodla, že Jílek při své první kompletní sezoně ve Světovém poháru dospělých hned pozdvihl pohár pro celkového šampiona dlouhých tratí.

Další položka, co si mohu odškrtnout

Je mu teprve devatenáct let, přesto je už jedním z nejlepších rychlobruslařů světa. A nyní oficiálně mezi vytrvalci i tím bodově nejlepším ve Světovém poháru.

„Je to další položka, kterou si můžu odškrtnout. Další věc, která se dá vyhrát, a já ji vyhrál. Z toho mám rozhodně radost,“ potvrdil.

Matematika soutěže mu před sobotním startem dávala najevo, že musí skončit v závodě lépe než Loubineaud, který jej v cestě za celkovým triumfem nejvíce ohrožoval. Eitrem totiž ztrácel už příliš mnoho bodů.

„Loubineaud byl v celkovém pořadí hned za mnou a kdyby mě tu porazil, tak by svěťák vyhrál. Takže jsem jel na to, abych Timothyho porazil já,“ tvrdil Jílek. Do karet mu hrálo nalosování, které ho poslalo až do poslední rozjížďky s Eitremem, takže v té době přesně věděl, jaký výkon bude na Francouzův čas stačit.

„Sander to rozjel hodně rychle a už po půlce závodu jsem věděl, že jestli nezpomalí, bude to světový rekord pod šest minut,“ popisoval Jílek.

Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 5000 metrů v Inzellu.

Snažil se držet Nora, co mu síly stačily. „Ale po prostřídání mi vždycky trošku poodjel. Bylo jasné, že má hodně sil a že jen tak nezvadne,“ vycítil.

Eitrem svým rekordem Jílkovu prognózu potvrdil.

Zároveň však i českého rychlobruslaře vytáhl k osobnímu a národnímu rekordu a druhému místu.

„Věděl jsem, že formu mám,“ říkal Jílek. „Teď přišlo spíš takové setkání s realitou, že jsou tu lidé, kteří také dokážou zajet závody hodně rychle. Ale do Milána zbývají ještě dva týdny. Ještě se může hodně změnit.“

Milánské hry jsou bezesporu tou hlavní hnací silou v jeho sezoně.

„Úspěchy ve Světovém poháru jsou jen takový vedlejší produkt, který vzešel z přípravy na olympiádu. Mám z nich radost, ale nebyly mým hlavním cílem.“

Nor před Vánoci razantně změnil techniku

Že Jílek bývá málomluvný, jsme si už zvykli. Po závodě nicméně i o čtyři roky starší Eitrem norské televizní společnosti NRK o svém výkonu tvrdil: „Nemám slov.“

Nový světový rekordman na pětikilometrové trati Sander Eitrem.

Dosavadní světový rekord Loubineauda, dosažený v listopadu na vysokohorském oválu v Salt Lake City, stlačil v Inzellu o neuvěřitelných 1,72 sekundy.

Později se Nor přece jen rozpovídal a vykládal, jak tajemství jeho úspěchu spočívá také ve změně techniky, protože začal jezdit zatáčky s oběma rukama za zády, k čemuž byli on i další norské hvězdy v minulosti skeptičtí.

„Dříve jsem v zatáčkách bruslil s jednou volnou rukou, ale stále jsem byl trochu pozadu za těmi nejlepšími,“ podotkl. „Tak jsem se ptal sám sebe: Co dělají ti ostatní jinak? A musel jsem si přiznat, že většina lidí jede s rukama za zády.“

Před Vánoci tudíž začal tento styl v tréninku praktikovat i on. „Ze začátku jsem měl pocit, že nepojedu tak dobře jako s jednou volnou rukou, ale dal jsem tomu trochu času. A skutečně, je to aerodynamičtější a jsem rychlejší.“

Sobotní čas je důsledkem této změny.

„Už není cesty zpět, šestiminutová hranice padla,“ smál se.

Jeho týmový kolega Peder Kongshaug připomínal: „Je skvělé, že si na novou techniku zvykl právě před olympiádou. Nabral díky tomu spoustu sebevědomí. Třásl jsem se vzrušením při pohledu na Sanderovu jízdu. Světový rekord a skutečnost, že se jako první dostal pod šest minut, pro něj znamená skoro tolik jako olympijské zlato.“

Také norská legenda Johan Olav Koss, majitel čtyř zlatých olympijských medailí z 90. let, Eitrema velebil: „Bylo to naprosto gigantické. Teď bude i velkým favoritem olympiády.“

Co na to Jílek? Určitě se nevzdá bez boje.

„Nebylo zrovna v plánu jet dnes až tak rychle,“ usmál se Eitrem. „Snažím se na sebe nevyvíjet větší tlak. Ale s tím tlakem, co teď asi přijde, se prostě budu muset naučit žít.“


Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Malženice vs. KroměřížFotbal - - 25. 1. 2026:Malženice vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
25. 1. 10:30
  • 4.97
  • 4.31
  • 1.46
Sassuolo vs. CremoneseFotbal - 22. kolo - 25. 1. 2026:Sassuolo vs. Cremonese //www.idnes.cz/sport
25. 1. 12:30
  • 2.10
  • 3.27
  • 4.06
Atlético vs. MallorcaFotbal - 21. kolo - 25. 1. 2026:Atlético vs. Mallorca //www.idnes.cz/sport
25. 1. 14:00
  • 1.34
  • 5.31
  • 9.82
Třinec vs. Č. BudějoviceHokej - 45. kolo - 25. 1. 2026:Třinec vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
25. 1. 15:00
  • 1.70
  • 4.43
  • 4.04
Newcastle vs. Aston VillaFotbal - 23. kolo - 25. 1. 2026:Newcastle vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
25. 1. 15:00
  • 2.06
  • 3.80
  • 3.56
Crystal Palace vs. ChelseaFotbal - 23. kolo - 25. 1. 2026:Crystal Palace vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
25. 1. 15:00
  • 3.34
  • 3.66
  • 2.19
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

Triumf ve Světovém poháru? Jen vedlejší produkt, hlavní cíl je olympiáda, říká Jílek

Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 5000 metrů v Inzellu.

Ten závod se zapsal nesmazatelným písmem do historie rychlobruslení. A Metoděj Jílek byl u toho. Přesto, že tentokrát nevyhrál a odnesl si z něj „jen“ druhé místo a pohár pro celkového šampiona...

25. ledna 2026  9:45

Pastrňák a Zacha pomohli v NHL asistencí k výhře, Vejmelkova skvělá série pokračuje

David Pastrňák z Bostonu bojuje před brankou Montrealu s Kaidenem Guhlem....

David Pastrňák a Pavel Zacha přispěli v NHL každý jednou asistencí k vítězství hokejistů Bostonu 4:3 nad Montrealem. Poraženým nestačil hattrick, který vstřelil Cole Caufield. Karel Vejmelka si...

25. ledna 2026  7:06,  aktualizováno  9:23

Dončič svůj bývalý tým nešetřil. Lakers po skvělém závěru vyhráli v Dallasu.

Luka Dončič z LA Lakers v akci proti bývalým spoluhráčům z Dallasu.

Basketbalisté Los Angeles Lakers v NBA vyhráli 116:110 v Dallasu. Hvězdou zápasu byl hostující Luka Dončič, který proti svému bývalému týmu nastřílel 33 bodů a přidal 11 asistencí a osm doskoků.

25. ledna 2026  9:08

Trénoval tak, že byl úplně zbitý. Ota byl bojovník, vzpomíná Zarembův trenér

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Málokdo Otu Zarembu, olympijského vítěze ve vzpírání z roku 1980, který v pátek zemřel ve věku 68 let, neznal lépe než Emil Brzóska. Byl u jeho začátků, téměř celou kariéru ho trénoval. Jak v Baníku...

25. ledna 2026

Srážka s klokanem? Nevadí. Australský cyklista Vine ovládl Tour Down Under

Australský cyklista Jay Vine podruhé v kariéře vyhrál Tour Down Under.

Australský cyklista Jay Vine podruhé v kariéře vyhrál Tour Down Under. Úvodní závod nové sezony World Tour ovládl i přesto, že ho v závěrečné páté etapě srazil z kola klokan.

25. ledna 2026  8:37

Muchová končí v Melbourne v osmifinále. Gauffovou neporazila ani na pátý pokus

Aktualizujeme
Karolína Muchová a americká tenistka Coco Gauffová se objímají po vzájemném...

Od našeho spolupracovníka v Austrálii Sice jí poprvé vzala set, ale ani při pátém vzájemném utkání neoblíbenou soupeřku nezdolala. Karolína Muchová prohrála v osmifinále tenisového Australian Open s Američankou Coco Gauffovou 1:6, 6:3 a...

25. ledna 2026  8:19

Australian Open 2026: Program, výsledky, s kým hrají čeští tenisté

Jiří Lehečka podává v prvním kole Australian Open.

Odstartoval první grandslam tenisové sezony. Hlavní soutěže Australian Open probíhají v areálu Melbourne Park od neděle 18. ledna a do bojů o velké peníze, prestiž a slávu chce promluvit i početná...

25. ledna 2026  8:11

Jak se vám líbí? Čeští biatlonisté ukázali kombinézy pro olympijské souboje

Ondřej Moravec a Eva Puskarčíková v nových biatlonových kombinézách pro...

Čeští biatlonisté odhalili během domácího Světového poháru v Novém Městě na Moravě kombinézy pro únorové olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. V červeno-bílo-modré kombinaci odkazují na...

25. ledna 2026  8:08

Rychlobruslení na ZOH 2026: program, kdy pojedou Sáblíková a Jílek

Martina Sáblíková míří pro světové stříbro na trojce v Hamaru.

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se kvapem blíží. Jednou z nejsledovanějších disciplín z českého pohledu je rychlobruslení. Dvojice Metoděj Jílek, Martina Sáblíková patří k medailovým...

25. ledna 2026  7:59

Nevzdám se. Dubovská o návratu: I po špatném výsledku vstanu, trénuju a věřím

Česká lyžařka Martina Dubovská trénuje ve Špindlerově Mlýně na nadcházející...

Ve Špindlerově Mlýně trénovala už od úvodu týdne, v pátek se věnovala malým dětem a podepisovala se na autogramiádě, v sobotu sledovala své kolegyně, jak bojují v obřím slalomu. Do akce se Martina...

25. ledna 2026  7:30

V klidu, jsi lepší! Jak byl Krčmář zvíře a Voborníková prosila: Vraťte mi číslo

Michal Krčmář nad hlavami realizačního týmu v Novém Městě.

Na ten kotel, hukot, husí kůži i bezbřehou euforii nikdy nezapomenou. Vždyť co je víc než rvát se do posledních metrů závodu o stupně vítězů na domácí půdě, před 23 tisíci poblázněných diváků – a pak...

25. ledna 2026

Česko je pro život lepší než USA. Basket tady má na víc, tvrdí americký influencer

Premium
Basketbalový influencer Nicolas Russo.

Do Česka přivedla Američana Nicolase Russa láska. Oženil se tu a dnes natáčí vtipná videa o rozdílech mezi životem v Evropě a za oceánem, o boji s češtinou i o basketbalu, který sám na amatérské...

25. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.