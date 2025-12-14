Jílek zjistil: Můžu rychleji! Jak český mladík zničil stařičký rekord a slavil střídmě

Jen týden se musel Metoděj Jílek obejít bez pocitu vítězství. Čím minulou sobotu v nizozemském Heerenveenu šokoval, to nyní snad ještě impozantnějším způsobem zopakoval také v norském Hamaru. Celkem už posbíral dva triumfy a jedno druhé místo, což ho vyneslo do vedení Světového poháru. Český rychlobruslař však dává jasně najevo, že toto je pro něj pouze příprava. Příprava na olympijské hry.
Metoděj Jílek zdraví příznivce po rekordní jízdě na pět kilometrů v norském Hamaru. | foto: Profimedia.cz

Na prvním místě sobotního pětikilometrového závodu v Hamaru se už notnou chvíli ohříval Polák Semmirunij, když se Jílek stavěl v předposlední rozjížďce na start. Právě Polákův čas 6:13,56 měl český mladík v hlavě jako metu, kterou potřebuje překonat.

„Jel jsem kola tak, abych jeho čas překonal,“ popisoval v nahrávce pro média.

Závod nakonec rozjel mnohem rychleji. Celých pět kilometrů držel své časy na kolo u hranice rovných 29 sekund, závěrečné čtyři dokonce zvládl pod 29. Jak lehce jeho jízda vypadala!

Zatímco do té doby dělily rychlobruslaře zlomky sekund, Jílek si vzal od Poláka vedení téměř o šest, svému parťákovi v rozjížďce Loubineaudovi ujel o více než čtyři sekundy.

A jen tak mimochodem při tom o dvě sekundy překonal rekord trati, který v Hamaru platil od února 2009. Byl tedy jen o tři roky mladší než samotný Jílek.

Metoděj Jílek během závodu na 5000 metrů v Hamaru.

Když proťal cílovou pásku, spokojeně si plácnul s trenérem, zamával příznivcům do publika. Ne, na nějaké velké juchání tuto vycházející hvězdu vážně neužije...

„Ke konci jsem měl ještě síly, tak jsem začal zrychlovat, a to mi zajistilo traťový rekord,“ popsal Jílek bez většího vzrušení okamžik, na který se marně snažila dosáhnout generace závodníků před ním.

Ale legendárnímu Svenu Kramerovi, kterého český mladík z historických tabulek vyšoupl, nejspíš ztráta maxima vadit nebude. Vždyť před stylem, kterým Jílek sobotních pět kilometrů ovládl, nelze než smeknout.

Jak skvělý závod zajel, ukázala hned následující (a poslední) rozjížďka s domácím favoritem Eitremem. Nor se na místní trati stal letos v březnu mistrem světa a tehdy byl od Kramerova rekordu vzdálen jen čtyři desetiny sekundy. Rozhodně bylo v jeho moci ještě Jílkovi druhé vítězství ve Světovém poháru překazit.

Do závodu vletěl stylem all in, podporován norskými fanoušky atakoval Jílkův čas, na tváři se mu zračilo obrovské odhodlání. Ale zatímco Jílek začal v půlce závodu zrychlovat, Eitrem byl kolo od kola pomalejší. Nakonec byl rád, že uhájil třetí místo před Semmiruným.

Tři nejlepší rychlobruslaři na 5000 metrů v Hamaru. Zleva druhý Francouz Timothy Loubineaud, uprostřed vítěz Metoděj Jílek, vpravo třetí Sander Eitrem.

Jílkův druhý triumf po týdnu byl stvrzen, se skromným úsměvem mohl začít přijímat gratulace. „Před závodem jsem si myslel, že bez traťového rekordu nepůjde vyhrát, což jsem se trochu zmýlil,“ přiznal a měl pravdu. Mohl jet o tři sekundy za rekordem a stále by vyhrál.

Když už ale na místní maximum dosáhl, samozřejmě ho to nemrzelo. „Je to další milník, další krok na který jsem dosáhl. Určitě na to budu vzpomínat,“ uznal.

A přesně ve svém stylu – spokojeně ale s odstupem – oslavil i své druhé vítězství ve Světovém poháru. „Je to super pocit. K tomuhle jsem směřoval přípravu. Na trénincích vše nasvědčovalo tomu, že bych měl nějaký závod na pětce vyhrát, tak se mi konečně sešla forma.“

Podobně přijal i průběžné vedení ve Světovém poháru. Tedy něco, o čem se dosud českým mužům mohlo jen zdát. „Je olympijská sezona, a tak jsou všichni v hodně dobré formě. Takže si vedení ve svěťáku cením. Potvrzuje mou formu na olympiádu.“

A právě blížící se olympijské hry jsou nyní nejen v Jílkově hlavě především. Rychlobruslaře už čeká pouze evropský šampionát a Světový pohár v Inzellu na konci ledna, než vypukne vrchol sezony i celého čtyřletého cyklu.

Tam směřuje Jílek svou formu a pouze výsledky na milánské dráze bude na konci zimy počítat. Sobotní suverénní vítězství je však pro něj dalším potvrzením, že může jet do Milána se zdravým očekáváním. A pro soupeře možná zasazení malého brouka do hlavy – co můžou dělat víc, když je dokázal s takovou lehkostí porazit rozdílem třídy?

Sám Jílek ale zůstává navenek ve svých vyhlídkách stručný. „Když budu takhle trénovat dál, třeba se forma potvrdí i na olympiádě.“

Berme to tak, že důvod k vlastnímu pořádnému nadšení si schovává až tam.

