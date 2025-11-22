Zdráhalové se na SP v Calgary dařilo. Vylepšila český rekord na 1500 metrů

Zdráhalová se v Calgary nejprve představila v závodu na 500 metrů a v divizi B skončila v sezonním maximu osmnáctá. Na patnáctistovce startovala v elitní divizi a v sedmé rozjížďce zajela čas 1:52,86. Poprvé v kariéře se dostala pod hranici 1:53 minuty.
Svěřenkyně trenéra Petra Nováka byla bezprostředně po projetí cíle druhá, nakonec klesla na 7. místo. Zásluhou skvělého finiše a vydařeného posledního kola vyhrála Beuneová. Druhá skončila s odstupem pěti desetin sekundy Japonka Miho Takagiová, třetí byla Brittany Boweová z USA.
Jílek i Sáblíková dojeli v Calgary v první desítce, oproti úvodu SP si ale pohoršili
Světový pohár v rychlobruslení v Calgary:
Muži
Ženy
1500 m: 1. Beuneová (Niz.) 1:51,17, 2. M. Takagiová (Jap.) 1:51,68, 3. Boweová (USA) 1:51,84, ...7. Zdráhalová (ČR) 1:52,86