Zdráhalové se na SP v Calgary dařilo. Vylepšila český rekord na 1500 metrů

  22:32
Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová vylepšila na Světovém poháru v Calgary vlastní český rekord v závodu na 1500 metrů a skončila sedmá. Vyhrála Joy Beuneová z Nizozemska, která navázala na týden starý triumf ze Salt Lake City. Devětadvacetiletá česká reprezentantka byla v USA osmá.

Česká rychlobruslařka Nikola Zdráhalová na SP v Salt Lake City. | foto: Orange Pictures / Shutterstock Editorial / ProfimediaProfimedia.cz

Zdráhalová se v Calgary nejprve představila v závodu na 500 metrů a v divizi B skončila v sezonním maximu osmnáctá. Na patnáctistovce startovala v elitní divizi a v sedmé rozjížďce zajela čas 1:52,86. Poprvé v kariéře se dostala pod hranici 1:53 minuty.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka byla bezprostředně po projetí cíle druhá, nakonec klesla na 7. místo. Zásluhou skvělého finiše a vydařeného posledního kola vyhrála Beuneová. Druhá skončila s odstupem pěti desetin sekundy Japonka Miho Takagiová, třetí byla Brittany Boweová z USA.

Jílek i Sáblíková dojeli v Calgary v první desítce, oproti úvodu SP si ale pohoršili

Světový pohár v rychlobruslení v Calgary:

Muži
500 m: 1. Kim Čun-ho (Korea) 33,99, 2. De Boo (Niz.) 34,02, 3. Stolz (USA) 34,02, ...divize B: 36. Stodola (ČR) 37,12
Průběžné pořadí SP (po 3 z 9 závodů): 1. Stolz 151, 2. De Boo 145, 3. Žurek (Pol.) 135.

Ženy
500 m: 1. Koková (Niz.) 36,65, 2. Čchen Jing-Čchu (Tchaj-wan) 37,14, 3. Jacksonová (USA) 37,15, ...divize B: 18. Zdráhalová (ČR) 38,53
Průběžné pořadí SP (po 3 z 9 závodů): 1. Koková 180, 2. Jacksonová 156, 3. Fledderusová (Niz.) 119, ...44. Zdráhalová 3

1500 m: 1. Beuneová (Niz.) 1:51,17, 2. M. Takagiová (Jap.) 1:51,68, 3. Boweová (USA) 1:51,84, ...7. Zdráhalová (ČR) 1:52,86
Průběžné pořadí SP (po 2 z 5 závodů): 1. Beuneová 120, 2. Rijpmaová de Jongová (Niz.) 97, 3. M. Takagiová 94, ...7. Zdráhalová 70

