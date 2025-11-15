Jílek vlétl do Světového poháru druhým místem na trati 5000 metrů

Rychlobruslař Metoděj Jílek byl druhý v závodu na 5000 metrů v Salt Lake City a potřetí v kariéře se prosadil ve Světovém poháru na stupně vítězů. V novém světovém rekordu se z triumfu radoval Francouz Timothy Loubineaud, který zajel čas 6:00,23. Devatenáctiletý český reprezentant byl o 2,55 sekundy pomalejší a vytvořil národní rekord.

Metoděj Jílek po závodě na 5000 metrů v Salt Lake City. | foto: Reuters

Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková vstoupila do poslední sezony své aktivní kariéry šestým místem na trati 3000 metrů. Vyhrála Joy Beuneová z Nizozemska, která si časem 3:53,69 vytvořila osobní maximum a posunula se do čela letošních tabulek. Česká reprezentantka byla o 4,80 sekundy pomalejší.

Jílek se představil již ve třetí rozjížďce a zajel čas 6:02,78. V průběhu jízdy se přiblížil i světovému rekordu Švéda Nilse van der Poela (6:01,56). Do historie se ale nakonec překvapivě zapsal Loubineaud, který startoval o dvě rozjížďky později za českou kometou předešlé sezony. Třetí skončil úřadující mistr světa na této trati Sander Eitrem z Norska.

I osmatřicetiletá Sáblíková se představila již ve třetí rozjížďce společně s Japonkou Momoko Horikawaovou, zajela čas 3:58,49 a podle očekávání se dostala do čela průběžného pořadí. Ve vedení ale držitelka světového rekordu na této trati nevydržela dlouho, brzy ji překonala Italka Francesca Lollobrigidaová a poté i Isabelle Weidemannová z Kanady.

Martina Sáblíková v závodě na 3000 metrů v Salt Lake City.

V sedmé rozjížďce poté zajela vynikající čas Beuneová a bylo jasné, že Sáblíková se neprosadí na stupně vítězů. Navíc na závěr potvrdily výbornou formu nakonec druhá Kanaďanka Valerie Maltaisová a Ragne Wiklundová z Norska, která skončila třetí. Sáblíková získala na 6. místo 38 bodů do průběžného pořadí SP.

Další tři české reprezentantky se představily v divizi B. Nikola Zdráhalová byla dvanáctá, Lucie Korvasová 33. a Zuzana Kuršová po pádu 40.

Závody SP v rychlobruslení v Salt Lake City:

Muži:
5000 m: 1. Loubineaud (Fr.) 6:00,23, 2. Jílek (ČR) 6:02,78, 3. Eitrem (Nor.) 6:03,38, ...divize B: 43. Procházka 6:42,47.
Průběžné pořadí SP (po 1 z 5 závodů): 1. Loubineaud 60, 2. Jílek 54, 3. Eitrem 48.

Ženy:
3000 m: 1. Beuneová (Niz.) 3:53,69, 2. Maltaisová (Kan.) 3:56,53, 3. Wiklundová (Nor.) 3:57,19, ...6. Sáblíková 3:58,49, ...divize B: 12. Zdráhalová 4:01,99, 33. Korvasová 4:11,02, 40. Kuršová (všechny ČR) 4:35,60.
Průběžné pořadí SP (po 1 z 5 závodů): 1. Beuneová 60, 2. Maltaisová 54, 3. Wiklundová 48, ...6. Sáblíková 38, 28. Zdráhalová 13.

Výsledky

