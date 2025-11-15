Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková vstoupila do poslední sezony své aktivní kariéry šestým místem na trati 3000 metrů. Vyhrála Joy Beuneová z Nizozemska, která si časem 3:53,69 vytvořila osobní maximum a posunula se do čela letošních tabulek. Česká reprezentantka byla o 4,80 sekundy pomalejší.
Jílek se představil již ve třetí rozjížďce a zajel čas 6:02,78. V průběhu jízdy se přiblížil i světovému rekordu Švéda Nilse van der Poela (6:01,56). Do historie se ale nakonec překvapivě zapsal Loubineaud, který startoval o dvě rozjížďky později za českou kometou předešlé sezony. Třetí skončil úřadující mistr světa na této trati Sander Eitrem z Norska.
SP v rychlobruslení Salt Lake City 2025: program, výsledky, Češi
I osmatřicetiletá Sáblíková se představila již ve třetí rozjížďce společně s Japonkou Momoko Horikawaovou, zajela čas 3:58,49 a podle očekávání se dostala do čela průběžného pořadí. Ve vedení ale držitelka světového rekordu na této trati nevydržela dlouho, brzy ji překonala Italka Francesca Lollobrigidaová a poté i Isabelle Weidemannová z Kanady.
V sedmé rozjížďce poté zajela vynikající čas Beuneová a bylo jasné, že Sáblíková se neprosadí na stupně vítězů. Navíc na závěr potvrdily výbornou formu nakonec druhá Kanaďanka Valerie Maltaisová a Ragne Wiklundová z Norska, která skončila třetí. Sáblíková získala na 6. místo 38 bodů do průběžného pořadí SP.
Další tři české reprezentantky se představily v divizi B. Nikola Zdráhalová byla dvanáctá, Lucie Korvasová 33. a Zuzana Kuršová po pádu 40.
