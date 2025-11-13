Program závodů v rychlobruslení v Salt Lake City
|Závod
|Datum, čas
|Česká účast
|Výsledky
|3 000 m – ženy
|14. 11., 23:00
|Martina Sáblíková, Nikola Zdráhalová, Zuzana Kuršová, Lucie Korvasová
|5 000 m – muži
|15. 11.
|Metoděj Jílek, Tadeáš Procházka
|1 000 m – ženy
|15. 11.
|Nikola Zdráhalová, Veronika Antošová
|1 000 m – muži
|15. 11.
|500 m – ženy
|15. 11., 20:30
|500 m – muži
|15. 11.
|1 500 m – ženy
|15. 11.
|Martina Sáblíková, Nikola Zdráhalová, Lucie Korvasová
|1 500 m – muži
|15. 11.
|Metoděj Jílek, Prokop Stodola
|Týmová stíhačka – ženy
|16. 11., 21:00
|Martina Sáblíková, Nikola Zdráhalová, Lucie Korvasová,
|Týmová stíhačka – muži
|16. 11.
|Metoděj Jílek, Tadeáš Procházka, Jakub Kočí
|500 m – ženy
|16. 11.
|500 m – muži
|16. 11.
|Hromadný start – ženy
|16. 11.
|Lucie Korvasová, Zuzana Kuršová
|Hromadný start – muži
|16. 11.
|Metoděj Jílek, Tadeáš Procházka
Na startu bude i Martina Sáblíková, která zahájí svou poslední sezonu v kariéře. Představí se na distancích 1500 metrů, 3000 metrů a v týmovém závodu.
Hodně velká očekávání vzbuzuje raketový vzestup Metoděje Jílka, který v 19 letech straší elitní soupeře. V plánu má závody na 1500 metrů, 5000 metrů, závod s hromadným startem a týmový závod (společně s Tadeášem Procházkou a Jakubem Kočím).
Závody v Salt Lake City jsou i první zastávkou, na které lze získat kvalifikační body pro účast ZOH 2026 v Itálii. Následovat budou podniky v Calgary, Heerenveenu a Hamaru.
Kde sledovat SP v Salt Lake City živě?
Přímé přenosy z rychlobruslařských závodů v Salt Lake City naladíte na stanici ČT Sport, sledovat je můžete i online ve vysílání ČT sport Plus.
|Den
|Program
|Čas
|Závody
|Pátek 14. 11. 2025
|ČT sport
|23:55
|Přímý přenos závodů žen na 3 000 m a mužů na 5 000 m
|Sobota 15. 11. 2025 (v noci)
|iVysílání
|02:10
|Přímý přenos závodů žen a mužů na 1 000 m
|Sobota 15. 11. 2025
|ČT sport
|16:35
|Sestřih závodů žen na 3 000 m a mužů na 5 000 m
|Sobota 15. 11. 2025
|iVysílání
|20:25
|Přímý přenos závodů žen a mužů na 500 m a 1 500 m
|Neděle 16. 11. 2025
|iVysílání
|20:55
|Přímý přenos závodů (neuvedeno podrobněji)