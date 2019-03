Sáblíková vs. historie. Na MS o dvacáté zlato i o světový rekord?

Po návratu Sáblíkové na trůn na 3000 i 5000 metrů, k němuž došlo letos v únoru v Inzellu při světovém šampionátu na jednotlivých tratích, Novák v Německu v euforii pronesl: „Martina má tak úžasnou formu, že v březnu zaútočí v zámoří i na světový rekord na pětce.“

Sáblíková se vzápětí usmála: „Budu dělat, že jsem to neslyšela.“

Nyní čas potenciálního útoku nastává. Kanadské Calgary hostí o víkendu mistrovství světa ve víceboji. Na dráze, která patří společně se Salt Lake City mezi dva vysokohorské ovály, kde se historická maxima pravidelně překonávají.

V neděli okolo 22. hodiny tu Sáblíková nastoupí k finálové disciplíně víceboje, závodu na 5000 metrů.



A zároveň i k pokusu o rekord?

Před třemi týdny na relativně nízko položené dráze v Inzellu zvládla pětku za 6:44,85, ve druhém nejlepším čase všech dob. Přitom v Calgary, kde je nadmořská výška o takřka 400 metrů vyšší, bývají časy na této distanci o pět i více sekund rychlejší.

Nicméně navzdory těmto úvahám okolnosti k překonání rekordu spíše nenahrávají. Zatímco v Salt Lake City se v letech 2007 a 2011 světové rekordy Sáblíkové na 5000 metrů zrodily v rámci závodů na jednotlivých tratích, tentokrát jde o fyzicky velmi náročný čtyřboj.

Během dvou dnů ji čekají čtyři starty. Pouhých 90 minut před pětkou pojede 1500 metrů. Takový zápřah odebere Sáblíkové spoustu sil.

„Ta patnáctistovka v nohách bude v neděli u všech závodnic znát. Na někom zanechá dost stop,“ říká už v Calgary trenér Novák.

Olympijská vítězka na 5000 metrů Esmee Visserová, letos stříbrná na této distanci na mistrovství světa v Inzellu, se minulou sobotu pokusila při mezinárodních závodech v Calgary sebrat Sáblíkové světový rekord.

Jenže marně.

Sice si zlepšila osobní rekord na 6:45,73, stále jí však chybělo 3,07 sekundy.

„Nizozemci ji tu k útoku na svěťák systematicky připravovali, to bylo poznat,“ popisuje Novák. „Tak jsem se na ten její závod šel podívat. Martina odmítla jít, raději zůstala na tréninku v posilovně. Byla přesvědčené, že jí Visserová svěťák sebere. Já ji uklidňoval: Nesebere. A měl jsem pravdu.“ ´

Visserová nyní na vícebojařském šampionátu startovat nebude, nepostoupila z nizozemské kvalifikace. Trio v kombinézách oranjes vytvoří De Jongová, Wüstová a Achtereekteová.

Jednatřicetiletá Sáblíková po svém dvojnásob zlatém mistrovství světa na jednotlivých tratích říká: „Výsledky z Inzellu mě nadchly a uklidnily. Dokázala jsem si, že se pořád můžu měřit s nejlepšími, ačkoliv už nejsem nejmladší. A to je příjemné.“

Zároveň si uvědomuje i fakt, že se v Calgary ocitla na jednom z nejrychlejších ledů světa. Kanadští rolbaři jej údajně ošetřují za pomoci speciálních technologií a tajných chemických přísad, které jeho kvalitu vylepšují.

„Rychlost ledu bude ale záviset i na tom, jaké bude počasí a tlak,“ upozorňuje Novák.

„Dají se tu očekávat hodně dobré časy,“ tvrdí Sáblíková. „Ale čtyři závody ve dvou dnech budou bolet, bude to masakr.“

MS ve víceboji závod žen Sobota:

20.00 500 m

21.05 3000 m Neděle:

20.00 1500 m

21.39 5000 m Na šampionát se z minulého MS a z letošní kvalifikace v rámci SP kvalifikovalo 24 rychlobruslařek. Kromě Sáblíkové startuje také Nikola Zdráhalová, loni celkově osmá.

S aklimatizací v zámoří mívala v minulosti velké problémy. Calgary je vzdáleno od Česka osm časových pásem, i proto letos odletěli do Kanady v předstihu dvou týdnů. „Nějaký čas to pak se mnou bylo jako na houpačce: jeden den v pohodě, další den všechno obráceně.“

Rovněž tato skutečnost podle kouče její přípravu ovlivnila.

„Ta aklimatizace s Martininým tělem mlátila sem a tam, musela být opatrnější i v posilovně,“ poukazuje Novák těsně před startem šampionátu. „Teď už vypadá na ledu dobře. Ovšem bude to určitě jiné, než kdyby se připravovala speciálně jen na pětku. Moc nevěřím, že tady nakonec ten svěťák padne.“

Možný útok na rekord je pro Sáblíkovou v Calgary každopádně jen vedlejší záležitostí. Především zde bude v sázce titul královny univerzálek. Pokud by jej získala, stala by se první rychlobruslařkou historie, která vybojovala na světových šampionátech 20 zlatých medailí. Po třech letech, poprvé od Berlína 2016, by opět dobyla trůn také v této disciplíně.

ZATÍM POSLEDNÍ PĚTKA. Tak si jela Sáblíková pro světové zlato v Inzellu.

„Cítím se dobře, ale víceboj je úplně jiným závodem než všechny ostatní,“ říká. „Začíná se pětistovkou a já nejsem sprinterka. Pětistovka bude pro mě opět trápení, jakási loterie. Jakmile se mi nepovede, je boj o medaili ztracený.“

V lednu na mistrovství Evropy ve čtyřboji ztratila v Collalbu na pětistovce na pozdější šampionku Antoinette de Jongovou příliš mnoho – 1,76 sekundy. Zisk stříbra byl poté pro českou rychlobruslařku maximem možného.

Při přípravných závodech v minulém týdnu, na nichž Sáblíková nestartovala, zvládla de Jongová v Calgary pětistovku za 38,93 a další nizozemská hvězda Ireen Wüstová dokonce za 38,55.

„Martina musí jet pětistovku pod 40, to je tady potřeba,“ říká Novák. „Vůbec ale nedokážu odhadnout, co na ní opravdu předvede. Moc jsme ji nenatrénovali, aby se Martině nezanítila třísla.“



V Calgary mají být Sáblíková společně s de Jongovou a s Wüstovou největšími vyzyvatelkami obhájkyně titulu, Japonky Miho Takagiové.

„Každá z náš čtyř může dosáhnout na zlato. Očekávám vzrušující souboj,“ prohlašuje 23letá de Jongová.

VELKÉ SOUPEŘKY SÁBLÍKOVÉ. Zleva de Jongová, Wüstová, Takagiová.

„Takagiová má obrovsky rychlou pětistovku, ale nemyslím si, že také letos vyhraje,“ soudí Novák a předpovídá: „Martina by na pětce mohla najet v současné formě na Takagiovou i 20 sekund a na De Jongovou tak 14.“

Sáblíková vykládá: „Nebudu lhát, jsem už unavená. Ale právě proto, že se konec sezony blíží, není se na co šetřit. Nechám na ledě všechno.

„Je odhodlaná,“ s uspokojením pozoruje kouč.