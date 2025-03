Pátý na pětce. Jílek se při premiéře na světovém šampionátu neztratil

Jílek je juniorským mistrem světa na pětikilometrové distanci a ve Světovém poháru už skončil pátý i třetí. Nebylo proto nereálné doufat v možné zopakování medailové radosti po stříbrné Martině Sáblíkové.

Na dráhu se Jílek postavil v okamžiku, kdy už dlouho svítil na prvním místě čas Vladimira Semirunného 6:12,95. Dvaadvacetiletý Polák předvedl na norském ledě své osobní maximum a aby ho mladý Čech porazil, musel by pokořit vlastní juniorský světový rekord z loňského listopadu.

Jílkovým parťákem v rozjížďce byl Kanaďan Ted-Jan Bloemen, který ovšem s udržováním tempa příliš nepomáhal a spíš se většinu jízdy za Čechem vyvážel.

„Můj soupeř zvolil strategii, že se za mnou každé kolo vyveze, což mu hodně pomohlo, mně už tolik ne,“ komentoval situaci Jílek pro média. „Ale to se v závodech stává, musím být na takový přístup připravený a nechci to použít jako výmluvu. I když by mi pomohlo, kdybych měl soupeře jako ostatní páry.“

Přesto se Jílkovi dařilo držet vyrovnané mezičasy, po jednom kilometru se posunul průběžně na páté místo, které držel až do posledních dvou kol. V nich postupně zrychloval, a tak se v závěru posunul až na druhé místo. To také udržel až do cíle, který proťal v čase 6:15,15, o 2:20 sekundy pomaleji než Polák.

„Jízda nebyla úplně špatná, ale nebyla to ani jedna z mých nejlepších jízd, určitě jsem mohl zajet lépe. Doufal jsem v trochu víc, ale byl jsem před šampionátem nemocný, takže na to musím brát ohled,“ hodnotil.

Hned další jízda přinesla nejbouřlivější souboj večera, do dráhy totiž nastoupili domácí Sander Eitrem a vedle něj nizozemský favorit Beau Snellink.

Olympijská aréna v Hamaru od úvodního výstřelu hřměla a hnala Eitrema k nejrychlejším mezičasům. Snellink po celou dobu jízdy držel s Norem krok, teprve v závěru už domácímu hrdinovi nestačil. Eitrem si dojel pro suverénní první příčku a Snellink pro pohodlnou druhou.

Norský rychlobruslař Sander Eitrem slaví před domácím publikem titul mistra světa z pětikilometrové trati.

Zbývala poslední rozjížďka s italským světovým rekordmanem a obhájcem posledních dvou světových titulů na pětce Italem Davidem Ghiottem, kterému dělal partnera Američan Casey Dawson.

Brzy po startu už ale Dawson Italovi nestačil, a Ghiotto se pohyboval na pomezí medailových pozic. Nakonec na nich však nevydržel a se ztrátou šedesátin setin na senzačně bronzového Poláka dorazil do cíle na čtvrtém místě.

Těžko říct, nakolik Italův výkon ovlivnilo, že ve druhé polovině jeho jízdy přestala organizátorům fungovat časomíra, a nebyly proto k dispozici aktuální mezičasy.

Jílka čekají na šampionátu ještě dva starty: v sobotu hromadný závod a v neděli deset kilometrů. Na této trati už dokázal být ve Světovém poháru stříbrný.

„Každý závod bude jiný, ale ambice mám na obou,“ hlásil český mladík. „Masák je nevyzpytatelný a vůbec nejde předpovědět, co se v něm stane. Na desítce jsem už v Calgary předvedl, že se stejnými konkurenty můžu zajet i na bednu, takže jestli se ještě trochu víc dostanu z nemoci, mohl by závod dopadnout dobře.“