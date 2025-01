Sáblíková ani Jílek na ME ve víceboji nejedou, přednost dali přípravě

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

Buďme hrdí! nabádá bronzový kouč Augusta. Není to o mně, měl jsem štěstí

Znovu pomohl českým juniorům k medaili. Označení „bronzový trenér“ na Patrika Augustu po dvou povedených turnajích zatím mezi hokejovými mladíky sedí. On ale není typ člověka, co by pozornost...