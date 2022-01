Ruští rychlobruslaři vyšli z karantény a už mají dvě evropské medaile

Ruská výprava byla po vypuknutí několika případů nákazy v karanténě od nedělního příjezdu do Nizozemska. Do šampionátu se reprezentanti sborné mohli zapojit v sobotu poté, co všechny páteční testy vykázaly negativní výsledek.

Vedle ženské pětistovky skončily i zbylé tři disciplíny druhého soutěžního dne nizozemským triumfem, v závodech mužů na 5000 a žen na 1500 metrů dokonce dvojnásobným.

Tituly získali Patrick Roest a Antoniette de Jongová, se stříbrem se museli spokojit Jorrit Bergsma a dvojnásobná olympijská vítězka na patnáctistovce Ireen Wüstová. Domácí byli nejrychlejší i v mužském týmovém sprintu. Z dosavadních osmi disciplín získali Nizozemci sedm titulů, páteční týmový sprint žen neobsadili

Třídenní evropský šampionát skončí v neděli. Chybí na něm česká hvězda Martina Sáblíková, neboť si v tréninku poranila nohu. Na patnáctistovce se představily Zuzana Kuršová a Veronika Antošová a skončily v závěru výsledkové listiny.