Druhá skončila v Tomaszówě Mazowieckém na kilometru Chloé Hoogendoornová z Nizozemska, třetí byla její krajanka Isabel Greveltová.
Zdráhalová dokonale využila situaci, kdy na kontinentálním šampionátu chyběly kvůli přípravě na olympiádu dvě nejlepší Nizozemky, což byly zároveň jediné dvě Evropanky, které ji při zatím posledním závodě Světového poháru na 1000 metrů v Hamaru dokázaly porazit.
Svěřenkyně trenéra Petra Nováka nastupovala na start s nejlepším osobním rekordem ze všech závodnic. Představila se v závěrečné rozjížďce společně s domácí Igou Wojtasikovou, kterou bezpečně o více než dvě sekundy porazila a v závěrečném kole se posunula i na první místo. Hoogendoornovou porazila o 28 setin sekundy.
ME v rychlobruslení v Tomaszówě Mazowieckém (Polsko)
Muži:
Ženy:
1000 m: 1. Zdráhalová (ČR) 1:16,068, 2. Hoogendoornová 1:16,341, 3. Greveltová (obě Niz.) 1:16,377.