Zdráhalová zlatá! Ovládla evropský šampionát na kilometrové trati

  15:41
Nikola Zdráhalová se stala v Polsku rychlobruslařskou mistryní Evropy v závodu na 1000 metrů. Devětadvacetiletá česká reprezentantka navázala na stříbro ze sobotního závodu na 1500 metrů a připsala si největší úspěch v kariéře.
Česká rychlobruslařka Nikola Zdráhalová na oválu v Tomaszówě Mazowieckém

Česká rychlobruslařka Nikola Zdráhalová na oválu v Tomaszówě Mazowieckém

Nikola Zdráhalová jako stříbrná žena na ME rychlobruslařek z trati 1500 metrů
Česká rychlobruslařka Nikola Zdráhalová na SP v Salt Lake City.
Nikola Zdráhalová na patnáctistovce v Salt Lake City
Martina Sáblíková (vpravo) s Nikolou Zdráhalovou sledují hokejové utkání Česka...
Druhá skončila v Tomaszówě Mazowieckém na kilometru Chloé Hoogendoornová z Nizozemska, třetí byla její krajanka Isabel Greveltová.

Zdráhalová dokonale využila situaci, kdy na kontinentálním šampionátu chyběly kvůli přípravě na olympiádu dvě nejlepší Nizozemky, což byly zároveň jediné dvě Evropanky, které ji při zatím posledním závodě Světového poháru na 1000 metrů v Hamaru dokázaly porazit.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka nastupovala na start s nejlepším osobním rekordem ze všech závodnic. Představila se v závěrečné rozjížďce společně s domácí Igou Wojtasikovou, kterou bezpečně o více než dvě sekundy porazila a v závěrečném kole se posunula i na první místo. Hoogendoornovou porazila o 28 setin sekundy.

ME v rychlobruslení v Tomaszówě Mazowieckém (Polsko)

Muži:
1500 m: 1. Kongshaug (Nor.) 1:46,086, 2. Semirunnij (Pol.) 1:46,503, 3. Prins (Niz.) 1:46,616, ...19. Procházka (ČR) 1:54,026.

Ženy:
Stíhací závod družstev: 1. Nizozemsko 3:01,355, 2. Belgie 3:03,975, 3. Polsko 3:07,727.

1000 m: 1. Zdráhalová (ČR) 1:16,068, 2. Hoogendoornová 1:16,341, 3. Greveltová (obě Niz.) 1:16,377.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

11. ledna 2026  15:40

SP v biatlonu v Oberhofu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Biatlonisté přijíždí na střelnici v úvodu závodu smíšených štafet.

Světový pohár v biatlonu pokračuje čtvrtou zastávkou. Tentokrát se bude zápolit v německém Oberhofu. Od čtvrtka do neděle uvidíme šest závodů. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i kde...

11. ledna 2026  15:35

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

11. ledna 2026  9:11,  aktualizováno  15:21

Rassat ovládl slalom v Adelbodenu a slaví druhý triumf ve Světovém poháru

Francouzský lyžař Paco Rassat po triumfu ve slalomu v Adelbodenu.

Francouzský lyžař Paco Rassat vyhrál slalom Světového poháru v Adelbodenu. Pro druhý úspěch v kariéře si dojel před norskou dvojicí Atle Lie McGrath, Henrik Kristoffersen.

11. ledna 2026  14:46

Tenisté Polska ovládli poprvé United Cup, ve finále porazili Švýcarsko

Hlavní postava vítězného týmu Hubert Hurkacz.

Tenisté Polska porazili ve finále United Cupu smíšených týmů Švýcarsko 2:1 na zápasy a vybojovali první titul. O triumfu kapitána Mateusze Terczynského rozhodli v závěrečné čtyřhře Jan Zieliňski a...

11. ledna 2026  14:33

Tenisový United Cup 2026: výsledky, jak si vedli Češi

Karolína Muchová se natahuje po míčku v semifinále United Cupu.

Tenisová sezona odstartovala čtvrtým ročníkem United Cupu. Atraktivní soutěž smíšených týmů se hrála od 2. do 11. ledna. Český výběr postoupil ze skupiny D do čtvrtfinále, kde podlehl Belgii. V...

11. ledna 2026  14:06

