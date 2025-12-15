Znovu to potvrdil o víkendu na rychlobruslařském Světovém poháru v norském Hamaru, když rozmetal konkurenci na pěti kilometrech a přidal další vítězství k tomu na dvojnásobné distanci z minulého týdne. A zatímco v Heerenveenu kraloval rozdílem necelých čtyř sekund, tentokrát přidal svému triumfu další vteřinu.
Navíc vlastně tak trochu nechtěně překonal časem 6:07,58 rekord hamarské dráhy, který platil od února 2009 – kdy byly Jílkovi necelé tři roky. Ale kdyby ho vylepšil jen těsně – maximum Svena Kramera, které téměř sedmnáct let odolávalo a nepokořil ho ani domácí Sander Eitrem, když si jel v březnu pro titul mistra světa, smázl Jílek o celé dvě sekundy!
|
Jílek zjistil: Můžu rychleji! Jak český mladík zničil stařičký rekord a slavil střídmě
Záznam jeho jízdy se okamžitě rozletěl po světě. „Metodej Žilek zdemoloval Kramerův rekord!“ hřímal komentátor americké televize, když český mladík projel cílem. Správnou výslovnost jeho jména se do olympiády jistě ještě doučí...
„Jel jsem kola tak, abych porazil v té chvíli vedoucího Poláka. Ke konci jsem měl ještě síly, tak jsem začal zrychlovat,“ popsal se svou typickou strohostí historický závod Jílek.
Pro něj je to jen další krok. Krok na cestě s cílem zisku medaile na olympijských hrách.
A ta cesta zatím vypadá až neskutečně přímá.
Od pěti let jezdil na inline bruslích. Dokroužil si na nich pro pět titulů mistra světa mezi juniory. Ale protože inline bruslení není olympijský sport, před třemi lety začal do přípravy zařazovat i led. Při svém prvním juniorském mistrovství světa v únoru 2023 byl na pětce dvacátý s časem 6:44,60. Loni už bral stříbro.
A v zimě pak vlétl mezi elitu. Jako nejúspěšnější junior historie.
Při srovnání mládežnických časů se Jílek zařadil na první místo před olympijského medailistu Havarda Bökka, který v devatenácti zaostával za českým mladíkem o tři sekundy na pětce a osmatřicet na desítce.
Legendární Kramer, který je na pětikilometrové trati trojnásobným olympijským šampionem a z dvojnásobné distance má pět titulů mistra světa, jezdil v Jílkově věku pětku o devět sekund pomaleji, a desítku dokonce o třiadvacet.
Navíc Jílek minulou zimu svůj do té doby nejlepší čas 6:15,53 na pětce hned při prvním startu ve Světovém poháru zlepšil o dvě sekundy, čímž stanovil nový juniorský světový rekord, a v závodě skončil pátý. Během sezony pak posbíral ještě další tři umístění v elitní desítce, jednou skončil druhý, jednou třetí a bronz bral také na mistrovství světa na deseti kilometrech.
|
Pivo? Alkohol? Ani kapku. Jílkův otec líčí: Metoděj toho obětuje sportu jako málokdo
Před začátkem nové sezony stihl v přípravném závodě zajet nový světový rekord na trojce. „Už bylo na čase!“ kvitoval jeho výkon dosavadní držitel maxima Nor Eskil Ervik, jehož dvacet let starý čas Jílek posunul o 4,76 sekundy na 3:25,52 minuty.
Jen pro dokreslení, jak obrovský posun udělal: v únoru 2023 při juniorském Světovém poháru absolvoval stejnou distanci o celých třicet sekund pomaleji.
„Metoděj jezdí naprosto šíleně. Jeho časy na kolo odpovídají spíš patnáctistovce a ne trojce,“ upozorňoval na začátku zimy Eitrem.
V sobotu mu dal Jílek další důvod k údivu. Nor se pokusil vstoupit do závodu stejně aktivně jako český mladík, ale rychle zjistil, že šest ze třinácti čtyřistametrových kol pod 29 sekund prostě zajet nedokáže. Také Francouz Loubineaud, který skončil druhý, před Jílkem smekl: „Porazil mě ten nejsilnější.“
Až se chce říci: Zpomal, Metoději, to nejdůležitější máš teprve před sebou.
Možná i proto jsou za ním soupeři tak daleko – čekají s vrcholem formy až na olympiádu? Jílek se ale tváří, že on je rovněž stále ještě v přípravě. „Když budu trénovat dál, třeba se forma potvrdí i na olympiádě,“ dumal v sobotu.
Poslední dva týdny napověděly, jakým způsobem by rád svou pohodu v Miláně potvrdil. Ale skutečně to může v pouhých devatenácti letech dokázat, nebo mu nakonec pod pěti kruhy ztěžknou nohy?
Poslední rok ukázal, že žádná predikce pro něj není dost odvážná a nejspíš ani on sám ještě neví, kde je jeho strop. Srovnání se šampiony z minulých let může napovědět.