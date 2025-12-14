Opět stejný výsledek. Jílek dojel v Hamaru šestý v závodě s hromadným startem

„Šesté místo znamená, že jsem pořád v popředí balíku. Myslím, že to úplně negativně hodnotit nemůžu. Zase jsou ale věci, na kterých se dá hodně zlepšovat,“ řekl v nahrávce pro média Jílek. „Měl jsem v plánu si počkat na poslední sprint. Neměl jsem co ztratit, tak jsem zkoušel zasprintovat s těmi nejrychlejšími. Bohužel na to ještě nemám rychlost. V zatáčkách trochu ztrácím, ale to se ještě dopiluje.“
Devatenáctiletý Jílek po sobotním triumfu na pětikilometrové trati dnes nezabodoval v hodnocených sprintech, ale do posledních metrů byl ve hře o jednu z medailí.
|
Jílek zjistil: Můžu rychleji! Jak český mladík zničil stařičký rekord a slavil střídmě
Od bronzu jej nakonec dělilo 42 setin sekundy, těsně před cílem se přitom musel vyhnout soupeři, který před ním skončil na ledě.
„Do poslední rovinky jsem najížděl s tím, že jsem plánoval nějaké předjetí. Přede mnou ale došlo k srážce, takže jsem musel zareagovat a odjet do strany, abych se vyhnul pádu. To mě trochu zpomalilo. Na druhou stranu mi to ale pomohlo k místu, které bych asi i tak měl,“ uvedl Jílek.
Celkově hodnotil své výkony v Hamaru pozitivně. „Tenhle Světový pohár byl pro mě hodně úspěšný. Mohu z něj být jen nadšený a mít pozitivní vzpomínky. Potvrzuje to formu do Milána,“ doplnil směrem k únorovým olympijským hrám.
Šestinásobný mistr světa Stolz si během víkendu v Hamaru zajistil pátý triumf, před tím ovládl 1000 i 1500 metrů a také oba závody na nejkratší pětistovce. V hodnocení disciplíny je pátý, před závěrečným závodem vede Nizozemec Jorrit Bergsma, který v Norsku dojel čtvrtý.
SP v rychlobruslení
Hamar (Norsko):
Muži:
Ženy: