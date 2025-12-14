Opět stejný výsledek. Jílek dojel v Hamaru šestý v závodě s hromadným startem

Metoděj Jílek obsadil na Světovém poháru v Hamaru šesté místo v závodě s hromadným startem. Český talent zopakoval v této disciplíně výsledky z předchozích dějišť Calgary a Heerenveenu a v průběžné klasifikaci se posunul na sedmou příčku. Závod vyhrál Američan Jordan Stolz, jehož doménou jsou sprinterské tratě.
Metoděj Jílek v závodě Světového poháru v Heerenveenu.

foto: ANP, ANP / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Metoděj Jílek zdraví příznivce po rekordní jízdě na pět kilometrů v norském...
Tři nejlepší rychlobruslaři na 5000 metrů v Hamaru. Zleva druhý Francouz...
Metoděj Jílek zdraví fanoušky po triumfu v závodě na 5 000 metrů v Hamaru.
Metoděj Jílek během závodu na 5000 metrů v Hamaru.
„Šesté místo znamená, že jsem pořád v popředí balíku. Myslím, že to úplně negativně hodnotit nemůžu. Zase jsou ale věci, na kterých se dá hodně zlepšovat,“ řekl v nahrávce pro média Jílek. „Měl jsem v plánu si počkat na poslední sprint. Neměl jsem co ztratit, tak jsem zkoušel zasprintovat s těmi nejrychlejšími. Bohužel na to ještě nemám rychlost. V zatáčkách trochu ztrácím, ale to se ještě dopiluje.“

Devatenáctiletý Jílek po sobotním triumfu na pětikilometrové trati dnes nezabodoval v hodnocených sprintech, ale do posledních metrů byl ve hře o jednu z medailí.

Jílek zjistil: Můžu rychleji! Jak český mladík zničil stařičký rekord a slavil střídmě

Od bronzu jej nakonec dělilo 42 setin sekundy, těsně před cílem se přitom musel vyhnout soupeři, který před ním skončil na ledě.

„Do poslední rovinky jsem najížděl s tím, že jsem plánoval nějaké předjetí. Přede mnou ale došlo k srážce, takže jsem musel zareagovat a odjet do strany, abych se vyhnul pádu. To mě trochu zpomalilo. Na druhou stranu mi to ale pomohlo k místu, které bych asi i tak měl,“ uvedl Jílek.

Celkově hodnotil své výkony v Hamaru pozitivně. „Tenhle Světový pohár byl pro mě hodně úspěšný. Mohu z něj být jen nadšený a mít pozitivní vzpomínky. Potvrzuje to formu do Milána,“ doplnil směrem k únorovým olympijským hrám.

Šestinásobný mistr světa Stolz si během víkendu v Hamaru zajistil pátý triumf, před tím ovládl 1000 i 1500 metrů a také oba závody na nejkratší pětistovce. V hodnocení disciplíny je pátý, před závěrečným závodem vede Nizozemec Jorrit Bergsma, který v Norsku dojel čtvrtý.

SP v rychlobruslení

Hamar (Norsko):

Muži:
500 m: 1. Stolz (USA) 34,14, 2. Žurek (Pol.) 34,14, 3. Hirose (Jap.) 34,44, ...divize B: 32. Stodola (ČR) 37,62.
Průběžné pořadí SP (po 7 z 9 závodů): 1. Stolz 391, 2. Žurek 321, 3. De Boo (Niz.) 293.
Závod s hromadným startem: 1. Stolz, 2. Swings (Belg.), 3. Giovannini (It.), ...6. Jílek, divize B: 20. Procházka (oba ČR).
Průběžné pořadí (po 4 z 5 závodů): 1. Bergsma (Niz.) 197, 2. Giovannini 175, 3. Swings 171, ...8. Jílek 139, 44. Procházka 6.
Stíhací závod družstev: 1. USA 3:40,28, 2. Itálie 3:42,60, 3. Nizozemsko 3:43,04, ...divize B: 5. ČR (Kočí, Jílek, Procházka) 3:56,29.
Konečné pořadí SP (po 3 závodech): 1. USA 180, 2. Nizozemsko 134, 3. Francie 133, ...15. Česko 54.

Ženy:
500 m: 1. Jošidaová (Jap.) 37,65, 2. Ziomeková-Nogalová (Pol.) 37,83, 3. Kim Min-sun (Korea) 37,83.
Průběžné pořadí SP (po 7 z 9 závodů): 1. Koková (Niz.) 360, 2. Jošidaová 295, 3. Jacksonová (USA) 256, ...35. Zdráhalová (ČR) 58.
Závod s hromadným startem: 1. Kerkhoffová, 2. Groenewoudová (obě Niz.), 3. Blondinová (Kan.), ...divize B: 11. Kuršová, 15. Korvasová (obě ČR)
Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Manganellová (USA) 205, 2. Groenewoudová 192, 3. Blondinová 191, ...30. Korvasová 41, 34. Kuršová 33.
Stíhací závod družstev: 1. Kanada 2:57,20, 2. USA 2:57,29, 3. Japonsko 2:58,62.
Konečné pořadí SP (po 3 závodech): 1. Kanada 168, 2. Japonsko 156, 3. USA 145, ...14. Česko 29.
Smíšená štafeta: 1. Polsko 2:57,58, 2. Norsko 2:57,63, 3. Rakousko 1:57,70, ...8. Česko (Kočí, Korvasová) 3:08,36.

