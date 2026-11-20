Za dvacetiletým Jílkem skončil druhý úřadující olympijský šampion na této trati a světový rekordman Sander Eitrem z Norska, který nastoupil v rozjížďce s českým reprezentantem a byl o 1,1 sekundy pomalejší. Třetí čas zajel Polák Vladimir Semirunnij a za vítězem zaostal o téměř devět sekund.
Jílek a Eitrem se utkali v šesté z osmi rozjížděk a od startu byli suverénně nejrychlejší. Více než dvě třetiny trati se zároveň střídali ve vedení podle toho, kdo z nich jel po střídání ve vnitřní dráze. V předposledním kole si ale Jílek vypracoval půlsekundový náskok, který ve finiši ještě zvýšil.
Svěřenec novozélandského kouče Kalona Dobbina si vylepšil o 1,71 sekundy osobní rekord z ledna v Inzellu. Tři roky starý rekord dráhy Nizozemce Patricka Roesta posunul o více než deset sekund. Další start v Obihiru čeká Jílka v sobotu, kdy se představí na trati 1500 metrů, na které byl v Pekingu třetí.
Osobní rekord si v Japonsku vylepšila i Kateřina Kainová, která s časem 4:12,04 obsadila 13. místo v divizi B v závodu na 3000 metrů. Lucie Korvasová byla šestnáctá.
Závody Světového poháru v rychlobruslení
Obihiro (Japonsko):
Muži:
5000 m: 1. Jílek (ČR) 6:00,27, 2. Eitrem (Nor.) 6:01,37, 3. Semirunnij (Pol.) 6:09,04
Ženy:
3000 m: 1. Wiklundová (Nor.) 3:57,35, 2. Conijnová 4:01,70, 3. Beuneová (obě Niz.) 4:01,90, ...divize B: 13. Kainová 4:12,04, 16. Korvasová (obě ČR) 4:14,46