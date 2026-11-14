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Jílkova premiéra. Na SP v Pekingu získal poprvé v kariéře medaili na 1500 metrů

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  12:35aktualizováno  12:55
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Rychlobruslař Metoděj Jílek reaguje po dojezdu závodu na 10 000 metrů na MS ve víceboji. | foto: Reuters

Rychlobruslař Metoděj Jílek obsadil třetí místo v závodě na 1500 metrů na Světovém poháru v Pekingu a poprvé v kariéře se na této trati prosadil na stupně vítězů. Zlatý a stříbrný medailista z únorových olympijských her v Miláně navázal na páteční triumf v závodě na 5000 metrů. Z vítězství se radoval domácí Ning Čung-jen, druhý skončil Nor Sander Eitrem.

Dvacetiletý Jílek byl na patnáctistovce v rámci SP doposud nejlépe pátý letos v Inzellu. Po pátečním triumfu ale avizoval, že chce útočit na přední pozice, což se mu také povedlo.

Svěřenec novozélandského kouče Kalona Dobbina se představil v sedmé z deseti rozjížděk společně s Nizozemcem Sergem Yorem a v první polovině trati byl pomalejší. Poté se ale dostal do čela a po projetí cílem byl průběžně druhý s odstupem osmi setin sekundy za Eitremem. Čas 1:44,90 je Jílkovým sezonním maximem.

Hned v další rozjížďce českého reprezentanta i Eitrema překonal Číňan Ning Čung-jen. Olympijský vítěz na patnáctistovce z Milána ovládl v Pekingu i páteční závod na 1000 metrů. Nikdo další trojici nejlepších neohrozil.

Světový pohár v rychlobruslení v Pekingu

Muži:
500 m: 1. Lien C’-wen (Čína) 34,64, 2. Westenbroek (Niz.) 34,71, 3. Kao Tching-jü (Čína) 34,80.
1500 m: 1. Ning Čung-jen (Čína) 1:43,64, 2. Eitrem (Nor.) 1:44,82, 3. Jílek (ČR) 1:44,90.

Ženy:
500 m: 1. Dalemanová 37,37, 2. Koková 37,49, 3. Schultingová (všechny Niz.) 37,70.
1500 m: 1. Wiklundová (Nor.) 1:53,84, 2. Beuneová (Niz.) 1:55,16, 3. Chan Mej (Čína) 1:56,40, ...20. Kainová 2:02,79, divize B: 14. Korvasová (obě ČR) 2:02,51.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Česko vs. ChorvatskoFotbal - - 14. 11. 2026:Česko vs. Chorvatsko //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 18.00
  • 1.06
  • 14.00
Forejtek vs. MöllerTenis - Semifinále - 14. 11. 2026:Forejtek vs. Möller //www.idnes.cz/sport
Živě6:7, 1:3
  • 14.20
  • -
  • 1.03
Dukla B vs. PovltavskáFotbal - 15. kolo - 14. 11. 2026:Dukla B vs. Povltavská //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • 1.30
  • 4.18
  • 6.55
Kroměříž vs. TřinecFotbal - 14. kolo - 14. 11. 2026:Kroměříž vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
14. 11. 14:00
  • 1.90
  • 3.59
  • 3.58
Frýdek-Místek vs. VítkoviceFotbal - 16. kolo - 14. 11. 2026:Frýdek-Místek vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
14. 11. 14:00
  • 1.55
  • 3.78
  • 3.96
Uh. Brod vs. Artis Brno BFotbal - 16. kolo - 14. 11. 2026:Uh. Brod vs. Artis Brno B //www.idnes.cz/sport
14. 11. 14:00
  • 3.85
  • 3.60
  • 1.60
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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