Jílkova premiéra. Na SP v Pekingu získal poprvé v kariéře medaili na 1500 metrů

Rychlobruslař Metoděj Jílek obsadil třetí místo v závodě na 1500 metrů na Světovém poháru v Pekingu a poprvé v kariéře se na této trati prosadil na stupně vítězů. Zlatý a stříbrný medailista z únorových olympijských her v Miláně navázal na páteční triumf v závodě na 5000 metrů. Z vítězství se radoval domácí Ning Čung-jen, druhý skončil Nor Sander Eitrem.
Dvacetiletý Jílek byl na patnáctistovce v rámci SP doposud nejlépe pátý letos v Inzellu. Po pátečním triumfu ale avizoval, že chce útočit na přední pozice, což se mu také povedlo.
Svěřenec novozélandského kouče Kalona Dobbina se představil v sedmé z deseti rozjížděk společně s Nizozemcem Sergem Yorem a v první polovině trati byl pomalejší. Poté se ale dostal do čela a po projetí cílem byl průběžně druhý s odstupem osmi setin sekundy za Eitremem. Čas 1:44,90 je Jílkovým sezonním maximem.
Hned v další rozjížďce českého reprezentanta i Eitrema překonal Číňan Ning Čung-jen. Olympijský vítěz na patnáctistovce z Milána ovládl v Pekingu i páteční závod na 1000 metrů. Nikdo další trojici nejlepších neohrozil.
Světový pohár v rychlobruslení v Pekingu
Muži:
500 m: 1. Lien C’-wen (Čína) 34,64, 2. Westenbroek (Niz.) 34,71, 3. Kao Tching-jü (Čína) 34,80.
1500 m: 1. Ning Čung-jen (Čína) 1:43,64, 2. Eitrem (Nor.) 1:44,82, 3. Jílek (ČR) 1:44,90.
Ženy:
500 m: 1. Dalemanová 37,37, 2. Koková 37,49, 3. Schultingová (všechny Niz.) 37,70.
1500 m: 1. Wiklundová (Nor.) 1:53,84, 2. Beuneová (Niz.) 1:55,16, 3. Chan Mej (Čína) 1:56,40, ...20. Kainová 2:02,79, divize B: 14. Korvasová (obě ČR) 2:02,51.