Předávání rychlobruslařského žezla. Sáblíková a Jílek hodnotí historickou zimu

Osmatřicetiletá Sáblíková avizovala uplynulou sezonu jako rozlučkovou už dlouho dopředu. Nakonec se jí nevyvedla zcela podle představ.
Nejvíc českou rychlobruslařku mrzela nemoc na olympiádě, kvůli které se musela v Miláně odhlásit ze své nejoblíbenější trati na 3000 m a viróza ovlivnila i její výkon na pěti kilometrech.
Poslední start absolvovala minulý víkend na mistrovství světa v Heerenveenu, kde se rozloučila s vášnivými nizozemskými fanoušky.
Udělám to po svém. Končím. Tady a teď. Jak Sáblíková vymyslela originální loučení
Sáblíková na šampionátu ve víceboji startovala popatnácté, stále teprve devatenáctiletý Jílek poprvé. Přesto ale chtěl útočit na zlato a nakonec si odvezl stříbrnou medaili – první pro české mužské rychlobruslení v historii.
Taková „poprvé“ zapisoval Jílek celou sezonu. První vítězství ve Světovém poháru na pětce i desítce, celkové vítězství v seriálu, první olympijská medaile a konečně i vytoužené první olympijské zlato.
Jak s odstupem své výkony hodnotí a jaké ambice má pro další sezonu? Sledujte v přímém přenosu.