Předávání rychlobruslařského žezla. Sáblíková a Jílek hodnotí historickou zimu

Autor:
Přímý přenos   14:50
Víc symbolické poslední měsíce být snad ani nemohly. Zatímco Martina Sáblíková objížděla rychlobruslařské závody a loučila se se svou veleúspěšnou kariérou, Metoděj Jílek na stejných akcích sbíral první vítězství. Před letní pauzou se oba ještě jednou sejdou, aby uplynulou sezonu zhodnotili společně. Přímý přenos z tiskové konference můžete sledovat od 15:00.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Osmatřicetiletá Sáblíková avizovala uplynulou sezonu jako rozlučkovou už dlouho dopředu. Nakonec se jí nevyvedla zcela podle představ.

Nejvíc českou rychlobruslařku mrzela nemoc na olympiádě, kvůli které se musela v Miláně odhlásit ze své nejoblíbenější trati na 3000 m a viróza ovlivnila i její výkon na pěti kilometrech.

Poslední start absolvovala minulý víkend na mistrovství světa v Heerenveenu, kde se rozloučila s vášnivými nizozemskými fanoušky.

Udělám to po svém. Končím. Tady a teď. Jak Sáblíková vymyslela originální loučení

Sáblíková na šampionátu ve víceboji startovala popatnácté, stále teprve devatenáctiletý Jílek poprvé. Přesto ale chtěl útočit na zlato a nakonec si odvezl stříbrnou medaili – první pro české mužské rychlobruslení v historii.

Taková „poprvé“ zapisoval Jílek celou sezonu. První vítězství ve Světovém poháru na pětce i desítce, celkové vítězství v seriálu, první olympijská medaile a konečně i vytoužené první olympijské zlato.

Jak s odstupem své výkony hodnotí a jaké ambice má pro další sezonu? Sledujte v přímém přenosu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Zacharovová vs. FruhvirtováTenis - - 11. 3. 2026:Zacharovová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
11. 3. 18:00
  • 1.65
  • -
  • 2.12
Nymburk vs. TerstBasketbal - 5. kolo osmifinálové skupiny L - 11. 3. 2026:Nymburk vs. Terst //www.idnes.cz/sport
11. 3. 18:30
  • 1.44
  • 16.30
  • 3.09
Leverkusen vs. ArsenalFotbal - - 11. 3. 2026:Leverkusen vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
11. 3. 18:45
  • 6.36
  • 4.50
  • 1.53
Muchová vs. ŚwiatekováTenis - - 11. 3. 2026:Muchová vs. Świateková //www.idnes.cz/sport
11. 3. 19:00
  • 2.51
  • -
  • 1.55
Garín vs. SvrčinaTenis - - 11. 3. 2026:Garín vs. Svrčina //www.idnes.cz/sport
11. 3. 20:10
  • 2.34
  • -
  • 1.53
Bodo/Glimt vs. Sporting LisabonFotbal - - 11. 3. 2026:Bodo/Glimt vs. Sporting Lisabon //www.idnes.cz/sport
11. 3. 21:00
  • 2.37
  • 3.65
  • 3.02
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Rychlejší nějakou dobu nebudu. Vonnové pomáhají s pohybem nová kolečka

Video, kde Lindsey Vonnová jezdí po domě na elektrické tříkolce pobavilo...

Lindsey Vonnová pokračuje v rekonvalescenci po vážném zranění nohy. Přestože je léčba náročná, slavné lyžařce nechybí humor. Nyní fanouškům ukázala, jak se pohybuje po svém domě. Klasický invalidní...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Kapitán plzeňské senzace Jeřábek: Jsme poctiví kluci, ve čtyřce jsme zaslouženě

Jakub Jeřábek jako plzeňská posila

Dokázali to. Výhrou v posledním kole základní části si hokejisté Škody pojistili nejen účast ve čtvrtfinále, kam půjdou z parádní druhé příčky, ale i účast v Lize mistrů. Vyřazovací boje indiáni na...

11. března 2026

Alkmaar - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě

Hráči Sparty slaví třetí gól proti Aberdeenu.

Fotbalisté Sparty vstupují do osmifinále Konferenční ligy. Čeká je souboj s nizozemským Alkmaarem a začínají na hřišti soupeře. Kdy a kde můžete zápas sledovat živě a další informace o utkání najdete...

11. března 2026  14:59

Zabili nám vůdce! Íránský ministr odmítá účast fotbalistů na MS, Trump by je uvítal

Gianni Infantino předává prezidentu Trumpovi symbolický lístek na fotbalový...

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že umožní Íránu zúčastnit se letního mistrovství světa ve fotbale, přestože jsou země ve válečném stavu. Prezident FIFA Gianni Infantino to uvedl na...

11. března 2026  11:40,  aktualizováno  14:54

Předávání rychlobruslařského žezla. Sáblíková a Jílek hodnotí historickou zimu

Přímý přenos
Vítězný Metoděj Jílek a Martina Sáblíková v Českém domě. (13. února 2026)

Víc symbolické poslední měsíce být snad ani nemohly. Zatímco Martina Sáblíková objížděla rychlobruslařské závody a loučila se se svou veleúspěšnou kariérou, Metoděj Jílek na stejných akcích sbíral...

11. března 2026  14:50

První krok splněn. Soupeřky jsme utahaly, líčila Holešínská. Příště čeká „mlácenou“

Petra Holešínská se rozcvičuje před zápasem s Jižním Súdánem v kvalifikaci o MS.

Polovina týmu českých basketbalistek si při vítězném vstupu do kvalifikace mistrovství světa připsala dvouciferný počet bodů. Křídelnice Petra Holešínská byla po výhře 89:52 nad Jižním Súdánem...

11. března 2026  14:30

Po biatlonu stříbro i v klasice! Bubeníčková na paralympiádě září, lepší byla jen Ruska

Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem po dokončení závodu na 10 km.

Sedmnáctiletá Simona Bubeníčková získala na paralympijských hrách druhou stříbrnou medaili. V Teseru skončila zrakově postižená sportovkyně druhá v běhu na lyžích na 10 km klasickou technikou a...

11. března 2026  13:37,  aktualizováno  14:17

Ten závěr byl trochu soft. Měli jsme vyhrát, čílil se Newcastle po Yamalově penaltě

Barcelona na půdě Newcastlu vyrovnala až v závěru - díky penaltě Yamala.

Poslední akce, poslední útok. Fotbalisté Newcastlu už pomalu slavili senzační výhru 1:0 nad slavnou Barcelonou, když vtom přišla penalta. A v šesté minutě nastavení precizní trefa Lamina Yamala....

11. března 2026  14:05

Gól! Tak ne... Šéf sudích reaguje, předkolo se hemží spornými situacemi v brankovišti

Hokejisté Olomouce slaví gól proti Třinci.

Jedná se o nejdiskutovanější situace na úvod play off. V hokejové extralize se řeší nepřehledné okamžiky v brankovišti, kdy padne gól při kontaktu s gólmanem. Po jednom takovém si v pondělí stěžovali...

11. března 2026  13:35

Konkurence? Ta nikdy nespí. Spáčil hledá v Sigmě místo: Uvidíme, jak to bude dál

Jiří Spáčil (vpravo) s Filipem Slavíčkem po vítězném zápase Konferenční ligy v...

Byl důležitým mužem při pohárovém triumfu, zasadil se o to, že fotbalová Sigma po dlouhých letech hraje evropské poháry. Coby její odchovanec pomohl i olomouckému B týmu k historicky nejlepšímu...

11. března 2026  13:30

Z útoku se přemístil do brány, zavedl specifický posed. Teď je Sedláček oporou

Brankář českých parahokejistů Patrik Sedláček.

Od naší zpravodajky v Itálii Před čtyřmi lety v Pekingu mu bylo teprve dvacet, rozkoukával se na paralympijských hrách a byl nadějným útočníkem. Ale cítil, že jeho role v týmu by měla být jinde. A tak si splnil sen a přesunul se...

11. března 2026  13:30

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Ukrajinský paralympionik trénoval s pomocí umělé inteligence. Získal stříbro

Para biatlonista Maksym Muraškovskyj věnoval přípravě s pomocí AI půl roku.

Ukrajinský lyžař Maksym Muraškovskyj uvedl, že při přípravě na zimní paralympijské hry využíval umělou inteligenci. ChatGPT mu podle jeho slov pomáhal jako psycholog, trenér i lékař.

11. března 2026  13:05

Válka na Blízkém východě ohrožuje F1. Dva závody se dost možná vůbec nepojedou

Max Verstappen (vlevo) a Oscar Piastri bok po boku krátce po startu Velké ceny...

Komplikovaná situace na Blízkém východě ovlivňuje i sportovní svět. Výjimkou není ani formule 1. V dubnu totiž stojí v kalendáři dvě Velké ceny v tomto regionu a aktuálně se řeší, co s nimi....

11. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.