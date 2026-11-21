Dvacetiletý Jílek v pátek v Japonsku ovládl závod na 5000 metrů, o den později chtěl navázat na týden starý bronz na patnáctistovce.
Zlatý a stříbrný medailista z olympijských her v Miláně se představil až v závěrečné rozjížďce společně s Nizozemcem Kjeldem Nuisem, kterého zásluhou vydařeného finiše porazil, na stupně vítězů se však neprosadil.
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Nepolapitelný Jílek! Na trati 5000 metrů si vytvořil osobní rekord a znovu slavil
Ning Čung-jen i Stolz, který v Pekingu před týdnem nestartoval, překonali osm let starý rekord dráhy Rusa Denise Juskova. Jílek byl v Obihiru o 15 setin sekundy pomalejší než v čínské metropoli. V průběžném pořadí disciplíny je pražský rodák druhý.
Svěřence novozélandského kouče Kalona Dobbina čeká v Japonsku ještě jeden start, v neděli se představí společně s Kateřinou Kainovou v závodu smíšených štafet.
Světový pohár v rychlobruslení v Obihiru (Japonsko):
Muži:
1500 m: 1. Ning Čung-jen (Čína) 1:43,58, 2. Stolz (USA) 1:43,79, 3. Di Stefano (It.) 1:44,72, 4. Jílek (ČR) 1:45,05.
Ženy:
1500 m: 1. Wiklundová (Nor.) 1:53,79, 2. Beuneová (Niz.) 1:53,85. 3. Maltaisová (Kan.) 1:55,48, ...divize B: 8. Kainová 2:00,42, 16. Korvasová (obě ČR) 2:02,93.