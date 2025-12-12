Světový pohár v rychlobruslení Hamar 2025: program, výsledky, Češi

Rychlobruslařská sezona je v plném proudu a pádí za další zastávkou. V pořadí čtvrtý díl Světového poháru se odehraje ve norském Hamaru. Soutěžit se bude od pátku 12. prosince do neděle 14. prosince. Do akce znovu vyráží i trio nejlepších Čechů: Martina Sáblíková, Metoděj Jílek a Nikola Zdráhalová. V přehledném textu najdete program a výsledky všech závodů i další informace..

Metoděj Jílek v závodě Světového poháru v Heerenveenu. | foto: ANP, ANP / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Program SP v rychlobruslení v Hamaru:

ZávodDatumČasČeská účastVýsledky
500 m - Ž12.12.18:30Zdráhalová
500 m - M12.12.? Stodola?
1 500 m - Ž12.12.Korvasová, Zdráhalová, Sáblíková
1 500 m - M12.12.Jílek, Procházka
1 000 m - Ž13.12.14:00
1 000 m - M13.12.Stodola
3 000 m - Ž13.12.Korvasová, Kuršová, Sáblíková, Zdráhalová
5 000 m - M13.12.Jílek, Procházka
Týmová stíhačka - Ž14.12.13:00
Týmová stíhačka - M14.12.Jílek, Kočí, Procházka
500 m - Ž14.12.
500 m - M14.12.
Hromadný start - Ž14.12.Kuršová, Korvasová
Hromadný start - M14.12.Jílek, Procházka
Štafeta - MIX14.12.Jílek +?

* Závodníci startující v divizi B mají jiné časy startu.

Češi na SP v Hamaru

Lucie Korvasová, Zuzana Kuršová, Martina Sáblíková, Nikola Zdráhalová, Metoděj Jílek, Jakub Kočí, Tadeáš Procházka, Prokop Stodola.

V Hamaru se můžete znovu těšit na Martinu Sáblíkovou, která zahájila svou poslední sezonu v kariéře.

A také na vycházející hvězdu a českou olympijskou naději Metoděje Jílka, který má v 19 letech našlápnuto ke skvělé kariéře. V Salt Lake City vlétl do Světového poháru druhým místem v závodě na 5000 metrů, na patnáctistovce pak vylepšil svůj vlastní český rekord. V Calgary pak na skvělý vstup do sezony nenavázal a na stejné distanci skončil sedmý. V nizozemském Heereveenu pak další báječný závod a ovládl závod na 10 kilometrů v čase v úžasném čase 12:29,63!

Všechny letošní zastávky SP má za sebou také Nikola Zdráhalová. V Salt Lake City si vylepšila osobní rekord na 1500 metrů, v Calgary byla čtvrtá v divizi B na kilometrové distanci. V Heerenveenu dojela v divizi B druhá na pětikilometrové distanci.

Závody v Hamaru jsou poslední zastávkou, na které lze získat kvalifikační body pro účast ZOH 2026 v Itálii.

Rychlobruslení na ZOH 2026: program, kdy pojedou Sáblíková a Jílek

Martina Sáblíková míří pro světové stříbro na trojce v Hamaru.

Kde sledovat SP v Hamaru živě?

Přímé přenosy z rychlobruslařských závodů v Hamaru můžete sledovat online ve vysílání ČT sport Plus.

Jak se udělují body za umístění v závodech SP

UmístěníDivize A (Body)
1. místo60 bodů
2. místo54 bodů
3. místo48 bodů
4. místo43 bodů
5. místo40 bodů
6. místo38 bodů
7. místo36 bodů
8. místo34 bodů
9. místo32 bodů
10. místo31 bodů
11. místo30 bodů
12. místo29 bodů
13. místo28 bodů
14. místo27 bodů
15. místo26 bodů

Bodovaných je 40 míst, od deváté příčky se pokračuje sestupně po jednom bodu až do čtyřicáté, za kterou je jeden bod.

Výsledky

