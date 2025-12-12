Program SP v rychlobruslení v Hamaru:
|Závod
|Datum
|Čas
|Česká účast
|Výsledky
|500 m - Ž
|12.12.
|18:30
|Zdráhalová
|500 m - M
|12.12.
|? Stodola?
|1 500 m - Ž
|12.12.
|Korvasová, Zdráhalová, Sáblíková
|1 500 m - M
|12.12.
|Jílek, Procházka
|1 000 m - Ž
|13.12.
|14:00
|1 000 m - M
|13.12.
|Stodola
|3 000 m - Ž
|13.12.
|Korvasová, Kuršová, Sáblíková, Zdráhalová
|5 000 m - M
|13.12.
|Jílek, Procházka
|Týmová stíhačka - Ž
|14.12.
|13:00
|Týmová stíhačka - M
|14.12.
|Jílek, Kočí, Procházka
|500 m - Ž
|14.12.
|500 m - M
|14.12.
|Hromadný start - Ž
|14.12.
|Kuršová, Korvasová
|Hromadný start - M
|14.12.
|Jílek, Procházka
|Štafeta - MIX
|14.12.
|Jílek +?
* Závodníci startující v divizi B mají jiné časy startu.
Češi na SP v Hamaru
Lucie Korvasová, Zuzana Kuršová, Martina Sáblíková, Nikola Zdráhalová, Metoděj Jílek, Jakub Kočí, Tadeáš Procházka, Prokop Stodola.
V Hamaru se můžete znovu těšit na Martinu Sáblíkovou, která zahájila svou poslední sezonu v kariéře.
A také na vycházející hvězdu a českou olympijskou naději Metoděje Jílka, který má v 19 letech našlápnuto ke skvělé kariéře. V Salt Lake City vlétl do Světového poháru druhým místem v závodě na 5000 metrů, na patnáctistovce pak vylepšil svůj vlastní český rekord. V Calgary pak na skvělý vstup do sezony nenavázal a na stejné distanci skončil sedmý. V nizozemském Heereveenu pak další báječný závod a ovládl závod na 10 kilometrů v čase v úžasném čase 12:29,63!
Všechny letošní zastávky SP má za sebou také Nikola Zdráhalová. V Salt Lake City si vylepšila osobní rekord na 1500 metrů, v Calgary byla čtvrtá v divizi B na kilometrové distanci. V Heerenveenu dojela v divizi B druhá na pětikilometrové distanci.
Závody v Hamaru jsou poslední zastávkou, na které lze získat kvalifikační body pro účast ZOH 2026 v Itálii.
Rychlobruslení na ZOH 2026: program, kdy pojedou Sáblíková a Jílek
Kde sledovat SP v Hamaru živě?
Přímé přenosy z rychlobruslařských závodů v Hamaru můžete sledovat online ve vysílání ČT sport Plus.
Jak se udělují body za umístění v závodech SP
|Umístění
|Divize A (Body)
|1. místo
|60 bodů
|2. místo
|54 bodů
|3. místo
|48 bodů
|4. místo
|43 bodů
|5. místo
|40 bodů
|6. místo
|38 bodů
|7. místo
|36 bodů
|8. místo
|34 bodů
|9. místo
|32 bodů
|10. místo
|31 bodů
|11. místo
|30 bodů
|12. místo
|29 bodů
|13. místo
|28 bodů
|14. místo
|27 bodů
|15. místo
|26 bodů
Bodovaných je 40 míst, od deváté příčky se pokračuje sestupně po jednom bodu až do čtyřicáté, za kterou je jeden bod.