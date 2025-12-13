Sáblíková v Hamaru dojela na trojce sedmá, Zdráhalová byla osmá na kilometru

  16:04aktualizováno  16:51
Rychlobruslařka Martina Sáblíková obsadila na Světovém poháru v Hamaru sedmé místo v závodě na 3000 metrů a zaostala o jednu příčku za svým nejlepším umístěním na této trati v sezoně. Nikola Zdráhalová skončila osmá na 1000 metrů, jejím maximem v této disciplíně je šestá pozice.

Martina Sáblíková na patnáctistovce v Salt Lake City | foto: Reuters

Osmatřicetiletá Sáblíková, jež je na trojce šestinásobnou mistryní světa, byla na této trati v sezoně dvakrát šestá. V Norsku startovala trojnásobná olympijská vítězka v poslední rozjížďce a časem 4:05,74 ztratila 4,79 sekundy na vítěznou Marijke Groenewoudovou z Nizozemska. Další místa na stupních vítězů obsadily Kanaďanka Isabelle Weidemannová a domácí Ragne Wiklundová.

Devětadvacetiletá Zdráhalová, která si v pátek vylepšila čtvrtým místem na 1500 metrů maximum v seriálu, zajela na kilometru čas 1:16,136 minuty. Zvítězila Japonka Miho Takagiová, na niž česká reprezentantka ztratila 1,74 sekundy, před Nizozemkami Femke Kokovou a Marrit Fledderusovou. Nejlépe Zdráhalová skončila na kilometrové trati šestá v únoru v Tomaszówě Mazowieckém.

V soboru je v Norsku na programu ještě závod mužů na 5000 metrů s Metodějem Jílkem.

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...

Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?

Lucie Charvátová s českým týmem slaví šesté místo ve stíhacím závodě v...

Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...

Největší bouračky v sezoně. Kteří piloti F1 připravili své týmy o nejvíce peněz?

Gabriel Bortoleto boural v domácí Velké ceně Brazílie.

Formulová sezona je již minulostí, server givemesport.com se k ní však v rámci ohlédnutí ještě jednou vrátil. Konkrétně k nehodám a všelijakým kolizím, které ovlivnily týmy z hlediska financí. Kteří...

Jasný triumf pro švédskou štafetu. Češky senzaci nezopakovaly a jsou sedmé

Lucie Charvátová předává v Hochfilzenu štafetu Tereze Voborníkové.

Dojezd s vlajkou a čtyřicetisekundový náskok. Ženskou štafetu si na zastávce Světového poháru v Hochfilzenu s přehledem podmanily biatlonistky Švédska. Druhé skončily jejich severské kolegyně z...

13. prosince 2025  10:57,  aktualizováno  16:45

ONLINE: Liverpool vede nad Brightonem, trefil se i Palmer za Chelsea

Sledujeme online
Hráči Liverpoolu komunikují v zápase proti Interu Milán.

Čtyři zápasy nabízí sobotní program anglické fotbalové ligy. Od 16 hodin hraje Liverpool s Brightonem a Chelsea proti Evertonu, v 18.30 nastoupí Fulham na půdě Burnley od 21 hodin se Wolverhampton s...

13. prosince 2025

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

13. prosince 2025  15:59

SP v biatlonu v Hochfilzenu 2025: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Michal Krčmář v cíli stíhacího závodu v Östersundu

Druhou zastávkou Světového poháru v biatlonu je rakouský Hochfilzen. Uvidíme celkem šest závodů: sprinty, stíhačky a štafety. Jaký je program závodů, výsledky, českou nominaci i kde vzrušující...

13. prosince 2025  15:57

Jednou mu vzala i boty. Antonelli potkal svou přítelkyni z Česka na motokárách

Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.

Andrea Kimi Antonelli, teprve devatenáctiletý talent formule 1, sice pochází z Itálie, ovšem velmi blízko má i k České republice. Pilot Mercedesu totiž chodí s Eliškou Bábíčkovou, rodačkou z jižní...

13. prosince 2025

ONLINE: Teplice – Slovácko 1:0, Mareček posílá v 84. minutě domácí do vedení

Sledujeme online
Milan Rundič (Slovácko) brání záložníka Teplic Matěje Radostu.

Ačkoliv vyhráli dva z posledních tří zápasů, pořád jsou fotbalisté Slovácka poslední. Změnit to zkusí v posledním podzimním kole v utkání s Teplicemi, které má výkop v 15 hodin. Sledovat ho můžete v...

13. prosince 2025  14:45

ONLINE: Hradec Králové – Mladá Boleslav 1:1, Pilař z penalty srovnává skóre

Sledujeme online
Hráči Mladé Boleslavi se radují po gólu Matyáše Vojty.

Před týdnem v derby nestačili na Pardubice, teď zkusí fotbalisté Hradce Králové porazit Mladou Boleslav. Zápas 19. kola Chance Ligy má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online...

13. prosince 2025  14:40

Obří slalom SP ve Val d’Isere vyhrál Meillard před Aernim a Odermattem

Luca Aerni (vlevo), Marco Odermatt (vpravo) a Loic Meillard po obřím slalomu ve...

Obří slalom Světového poháru ve Val d’Isere ovládli švýcarští lyžaři. Vyhrál Loic Meillard před Lucou Aernim a hvězdným favoritem Marcem Odermattem.

13. prosince 2025  14:35

ONLINE: Baník – Pardubice 1:3, hosté po trefě Vechety navyšují vedení

Sledujeme online
Pardubický trenér Jan Trousil se u střídačky raduje z třetího gólu svého...

Sezona jim zatím nevychází podle představ. O to víc potřebují fotbalisté trápícího se Baníku Ostrava na závěr podzimní části Chance Ligy porazit Pardubice. Zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho...

13. prosince 2025  14:30

Vonnová září, dojela druhá a má další rekord. Ledecká ve druhé desítce

Ester Ledecká v cíli sjezdu ve Svatém Mořici.

Předvedla lepší výkon než v pátek, na nejrychlejší ale znovu nestačila. Ester Ledecká ve druhém sjezdu ve Svatém Mořici skončila sedmnáctá s mankem 1,49 sekundy na první Němku Emmu Aicherovou. Po...

13. prosince 2025  12:20,  aktualizováno  14:12

Olomoucké fiasko na Gibraltaru? Šrám na psychiku, šance na Evropu je stále slušná

Daniel Vašulín bojuje o míč při zápase v Gibraltaru proti Lincolnu Red Imps v...

Cesta domů s ostudou? Určitě. Větší fiasko než vypadnutí s Novými Sady v domácím poháru? Těžko. Ztráta postupu v Konferenční lize? Takřka jistě ne. Ochuzení se o pořádný balík? Nevyhnutelně....

13. prosince 2025  13:27

