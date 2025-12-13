Sáblíková v Hamaru dojela na trojce sedmá, Zdráhalová byla osmá na kilometru

Osmatřicetiletá Sáblíková, jež je na trojce šestinásobnou mistryní světa, byla na této trati v sezoně dvakrát šestá. V Norsku startovala trojnásobná olympijská vítězka v poslední rozjížďce a časem 4:05,74 ztratila 4,79 sekundy na vítěznou Marijke Groenewoudovou z Nizozemska. Další místa na stupních vítězů obsadily Kanaďanka Isabelle Weidemannová a domácí Ragne Wiklundová.
Devětadvacetiletá Zdráhalová, která si v pátek vylepšila čtvrtým místem na 1500 metrů maximum v seriálu, zajela na kilometru čas 1:16,136 minuty. Zvítězila Japonka Miho Takagiová, na niž česká reprezentantka ztratila 1,74 sekundy, před Nizozemkami Femke Kokovou a Marrit Fledderusovou. Nejlépe Zdráhalová skončila na kilometrové trati šestá v únoru v Tomaszówě Mazowieckém.
V soboru je v Norsku na programu ještě závod mužů na 5000 metrů s Metodějem Jílkem.