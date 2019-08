Lochte korunoval návrat po trestu americkým titulem v polohovce

V uplynulých 14 měsících Lochte nemohl závodit v důsledku trestu za nepovolenou infuzi, během kterého se mimo jiné léčil kvůli problémům s alkoholem.

Lochte ve finále dosáhl času 1:57,76 minuty a nepatrně zrychlil oproti středečním rozplavbám. Titul získal s více než sekundovým náskokem před Shainem Casasem. Vítězný výkon by mu na nedávném mistrovství světa v Koreji stačil na finálovou účast, ale na medaili zdaleka ne. Lochte drží na této trati světový rekord časem 1:54,00.

Ve Stanfordu byla polohovka jediným závodem, ve kterém se Lochte dostal do finále. Na pětidenním šampionátu zaplaval až 37. čas na kraulařské dvoustovce, na motýlkářské stovce byl čtvrtý ve finále C a do finále B na 100 metrů znak nenastoupil.

Lochte má ve sbírce úspěchů dvanáct olympijských medailí a v příštím roce v Tokiu by se rád zúčastnil už pátých her. Od poslední olympiády v Riu de Janeiro v roce 2016 ale neprožíval příjemné období. Kvůli vymyšlené historce o přepadení během her v Brazílii si osmnáctinásobný mistr světa musel odpykat desetiměsíční trest. Loni v červnu pak Lochte, otec dvouletého syna a sedmiměsíční dcery, dostal zákaz činnosti na 14 měsíců za nepovolenou vitaminovou infuzi. Trest mu vypršel s koncem července.