Ruští a běloruští zápasníci opět smí na mezinárodní scénu pod vlastními vlajkami

Až dosud mohli Rusové a Bělorusové zápasit jen jako neutrální sportovci pod vlajkou UWW, která o rozhodnutí informovala na svém webu.
Ruští a běloruští zápasníci byli vyloučeni ze soutěží v březnu 2022 po ruské vojenské invazi na Ukrajinu. O rok později se na mezinárodní scénu mohli vrátit mládežničtí reprezentanti obou zemí. Na předloňských olympijských hrách v Paříži mohli Rusové a Bělorusové zápasit při splnění podmínek neutrality, byť bez vlajky a hymny.
Mezinárodní olympijský výbor postupně vyzval ke zmírnění sankcí, na což řada federací přistoupila. Prvním velkým sportem, který Rusku a Bělorusku povolil naplno se vrátit na mezinárodní scénu, se minulý měsíc stalo plavání. Začátkem května MOV doporučil federacím zrušit omezení startů běloruských sportovců včetně týmů.