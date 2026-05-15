Ruští a běloruští zápasníci opět smí na mezinárodní scénu pod vlastními vlajkami

  13:49
Ruští a běloruští zápasníci mohou na mezinárodních akcích nově soutěžit bez omezení. Světová federace zápasu (UWW) v pátek s okamžitou platností zrušila zákaz týkající se národních symbolů.
ilustrační snímek | foto: AP

Až dosud mohli Rusové a Bělorusové zápasit jen jako neutrální sportovci pod vlajkou UWW, která o rozhodnutí informovala na svém webu.

Ruští a běloruští zápasníci byli vyloučeni ze soutěží v březnu 2022 po ruské vojenské invazi na Ukrajinu. O rok později se na mezinárodní scénu mohli vrátit mládežničtí reprezentanti obou zemí. Na předloňských olympijských hrách v Paříži mohli Rusové a Bělorusové zápasit při splnění podmínek neutrality, byť bez vlajky a hymny.

MOV vzal na milost Bělorusko. Do soutěží se vrátí jeho týmy, a to s vlajkou i hymnou

Mezinárodní olympijský výbor postupně vyzval ke zmírnění sankcí, na což řada federací přistoupila. Prvním velkým sportem, který Rusku a Bělorusku povolil naplno se vrátit na mezinárodní scénu, se minulý měsíc stalo plavání. Začátkem května MOV doporučil federacím zrušit omezení startů běloruských sportovců včetně týmů.

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tenistka Sestini Hlaváčková ukázala fotky bez příkras. Být skutečná je víc, napsala

Andrea Sestini Hlaváčková na sociálních sítích otevřeně ukázala rozdíl mezi...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém turnaje...

Centimetry od velkého průšvihu. Pelotonu na Tour de Hongrie skočil do cesty srnec

Tour de Hongrie 2026

Pouze několik centimetrů dělilo závodníky druhé etapy Tour de Hongrie od velkých potíží. Do cesty pelotonu během závodu v Maďarsku vběhl srnec a vypadalo to, že dojde k hromadnému pádu.

15. května 2026  14:16

Dostála chceme, ale počkáme, hlásil Šlégr. Kapitánem Červenka, kdo mu asistuje?

Trénink české hokejové reprezentace v BCF Areně, 14. května 2026, Fribourg,...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Do světového šampionátu vstoupí s trojicí brankářů z Evropy, zároveň se dostává do hry přílet vítané posily. Zatím ale těžko předvídat, zda se jí čeští hokejisté ve Fribourgu vůbec dočkají. V noci...

15. května 2026  12:59,  aktualizováno  14:15

Giro ONLINE: Peloton míří k obávanému Blockhausu. Únik má stále velký náskok

Sledujeme online
Peloton během sedmé etapy italského Gira

Mezi hlavními favority na celkové pořadí letošní italské Giro zatím nabídlo spíš jen náznaky soubojů, to se ale v sedmé etapě mění. Cyklistická Grand Tour servíruje dosud nejtěžší kopec ročníku,...

15. května 2026  14:06

Po finále zapěli Vaškovi, pak šli z hecu dohola. Stavjaňa vzpomíná na zlatou Vídeň

Premium
Antonín Stavjaňa, bývalý trenér.

Je jediným hráčem, který získal poslední světový titul ve federální éře i první v samostatné české historii. Od triumfu ve Vídni uplynulo letos 30 let a elegantní obránce Antonín Stavjaňa měl podíl...

15. května 2026

DOVLÁLA. Ruská olympijská vlajka v Pchjongčchangu vidět nebude.

15. května 2026  13:49

Tvrdík nabídl, že změní pozici, Tykač to odmítl. Není to rezignace, říká šéf Slavie

Předseda Slavie Jaroslav Tvrdík (vlevo) a majitel klubu Pavel Tykač.

Před dvěma měsíci přišel Jaroslav Tvrdík za Pavlem Tykačem a nabídl mu svůj přesun do dozorčí rady, což majitel fotbalové Slavie odmítl. V pondělí po skandálních událostech v derby mu prý Tvrdík...

15. května 2026  13:36

Praze takové stadiony chybí. Čupr o vizi Sparty, inspiraci pro Strahov i stavu béčka

Sparťanský místopředseda představenstva František Čupr představuje nový areál v...

Jakmile se po Jižní spojce blížíte Barrandovskému mostu, po pravé straně si nad betonovými protihlukovými stěnami můžete všimnout omšelého obřího míče. Do tří let by právě tam fotbalová Sparta měla...

15. května 2026  13:25

Německo na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Němec Philipp Grubauer (30) chytá puk během čtvrtfinálového zápasu mužů v...

Když mají den, umí zatopit i elitním týmům. Na mistrovství světa ve Švýcarsku sice hokejisté Německa nepatří mezi medailové adepty, o čtvrtfinálovou účast však jistě zabojují. Jejich program,...

15. května 2026  12:54

Na medaili ještě místo mám! Červenka se na MS těší, týmu bez opor z NHL věří

Hokejový útočník Roman Červenka se usmívá na tréninku reprezentace ve Fribourgu.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Dařilo se mu celou sezonu, ve 40 letech bravurně zvládl i olympiádu, v extraligovém play off vynikal. Formu načasoval perfektně. Teď čeká Romana Červenku už třetí vrchol v sezoně. „Jsem v pohodě. Tak...

15. května 2026  12:10

Juroška přesunu o ligu níž nelituje. O Brnu říká: V kabině není žádný rušivý element

Jan Juroška z brněnské Zbrojovky běží s balonem kolem soupeřů z Artisu.

Po kapitánovi Stanislavu Hofmannovi je nejzkušenějším v kádru. Pravý bek Jan Juroška má doma svůj dres národního týmu, který ale nikdy neoblékl, a v pomyslném kariérním šuplíku 170 startů v první...

15. května 2026  11:50

Chomutovský gólman Vay nechybí v maďarské nominaci na mistrovství světa

Maďarský brankář Adam Vay během utkání se Spojenými státy.

Brankář Ádám Vay z prvoligového Chomutova nechybí v nominaci hokejistů Maďarska na mistrovství světa. Kouč Gergely Majoross má v pětadvacetičlenném kádru pro turnaj ve Švýcarsku dalších třináct...

15. května 2026  11:47

Radost českého skateboardisty. Habanec s Naomi Adachi přivítali na svět syna

Naomi Adachi a Maxim Habanec (květen 2024)

Český skateboardista Maxim Habanec a influencerka Naomi Adachi mají důvod k velké radosti. Do rodiny přivítali druhé dítě. Chlapec stejně jako jeho starší sestra dostal netradiční jméno japonského...

15. května 2026  11:46

