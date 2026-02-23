Ruští a běloruští lezci se vracejí na mezinárodní scénu. Pod neutrální vlajkou

Výkonný výbor World Climbing se na svém únorovém zasedání v Turíně rozhodl zrušit suspendaci obou zemí s výhledem na olympijské hry 2028 v Los Angeles a informoval o tom všechny členské svazy. V platnosti ale zůstanou dílčí omezení.
Návrat Rusů na hry. Ukázka naší slabosti, říká Povýšil. Britové vyzývají: Změňte to
„Povoluje se účast sportovců a funkcionářů s ruskými a běloruskými pasy na mezinárodních soutěžích v rámci platné politiky neutrálních sportovců. Až do odvolání se nepovoluje pořádání mezinárodních akcí v Rusku a Bělorusku,“ uvedli zástupci World Climbing.