Nechceme vás tu. Rusové zuří, Nizozemsko neudělilo víza „Putinovým gymnastkám“

Další členové ruské výpravy víza obdrželi, ale Viktoria Listunovová, Anna Kalmykovová a především aktuální mistryně světa ve víceboji Angelina Melnikovová nikoliv.
Důvod? Podpora Putinovy válečné mašinerie a členství v armádních klubech.
„Je to diskriminace. Bojí se nás, proto chtějí vyloučit ty nejsilnější,“ reagovala Ruská gymnastická federace. Ostrý protest okamžitě zaslala k řídícímu orgánu světové gymnastiky FIG a Mezinárodnímu olympijskému výboru (MOV).
Už v srpnu chorvatská ambasáda zamítla Melnikovové vízum pro mistrovství Evropy v Záhřebu. Rozhodnutí však bylo po odvolání zrušeno a šestadvacetiletá gymnastka následně získala zlatou medaili ve víceboji i na přeskoku.
Zároveň však jde o postavu kontroverzní, která stojí na straně válečných zvěrstev Vladimira Putina.
Na svém instagramovém účtu opakovaně veřejně podporovala ruskou agresi na Ukrajině a zveřejňovala proválečný obsah.
Loni uspořádala „charitativní školení“ pro děti z rodin účastníků „speciální vojenské operace“. Rovněž zveřejnila fotografii, na níž je se stuhou svatého Jiří ve tvaru písmene Z, které se stalo symbolem ruské invaze.
V dubnu 2025 vyhrála primárky Putinovy vládnoucí strany Jednotné Rusko o křeslo ve Voroněžské městské dumě. O tři měsíce později nicméně kandidaturu stáhla s odůvodněním, že nemůže skloubit volební kampaň s přípravou na mezinárodní soutěže.
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Západ šikanuje nevinnou gymnastku, křičí Rusové. Ta přitom podporuje invazi
Německý starosta: Neexistuje pro ni omluva
Pobouření následně vyvolalo angažování Melnikovové německým klubem TSV Tittmoning-Chemnitz, za nějž v listopadu nastoupila v německé bundeslize v Esslingenu. Matthias Klopfer, starosta Esslingenu, se tehdy vůči její účasti v rozhovoru pro Deutsche Welle ostře ohradil: „Putin je válečný zločinec. Vede agresivní válku. Neexistuje žádná omluva pro nikoho, kdo je mu tak blízko jako ona. Ani ve vrcholovém sportu.“
Gymnastka poté na dotaz Deutsche Welle ohledně podpory Putina reagovala pouze: „No comment.“
Tatiana Bachmayerová, trenérka týmu z Chemnitzu, její angažování obhajovala: „Možná k celé věci přistupuji naivně, ale myslela jsem především na to, že pro nás bude velkou posilou. Mít v týmu mistryni světa je přece cool, můžeme se od ní učit.“
Její přítomnost v týmu mocně oslavovali rovněž politici prorusky orientované strany AfD. Její odpůrci naopak vyvěsili transparenty „Šampionka ze země teroru“. Po velkém tlaku německé veřejnosti posléze klub kontrakt s Melnikovovou předčasně ukončil.
BREAKING NEWS The Netherlands has officially denied visas for Angelina Melnikova, Viktoria Listunova and Anna Kalmykova. They will miss the World Artistic Gymnastics Championships. Melnikova and Listunova are known for their support of Russia's aggression against Ukraine. https://t.co/A8OOLpoaXr— UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 13, 2026
Podporu ruské agresi na Ukrajině vyjadřovala také Viktoria Listunovová, olympijská vítězka v soutěži družstev z Tokia 2021, která se s emblémem Z zúčastnila Putinovy propagandistické show na výročí anexe Krymu. Anna Kalmykovová je pro změnu členkou armádního klubu CSKA plně podporujícího Putinovu „speciální vojenskou operaci“.
To vše by ještě loni podle pravidel FIG stačilo k tomu, aby jim Mezinárodní gymnastická federace FIG neudělila status neutrálních sportovkyň. Přesto ho už tehdy dostaly. Na otázky „Proč?“ federace neodpověděla. Vedení FIG navíc letos navrátilo Rusku i vlajku a hymnu.
Již dříve pronikly na veřejnost informace o „vřelých vztazích“ prezidenta FIG Morinariho Watanabeho s Moskvou. Loni tam byl na oficiální návštěvě a před kamerami se objímal s velkým Putinovým podporovatelem, bývalým špičkovým gymnastou Nikitou Nagorným. Tím Nagorným, jehož organizace Junarmija cvičí potenciální rekruty pro ruskou armádu a podílí se na únosech ukrajinských dětí z okupovaných území, jejich převýchově a následné přípravu na válku proti zemi, kde se narodily.
Rusové: Evropa se připravuje na válku s námi
Melnikovová nyní nahrála uplakané video, kde si stěžuje, jak jí politika pronikající do sportu zabraňuje vítězit.
Russian gymnast Angelina Melnikova breaks down in tears after the Netherlands refused to issue her a visa. She will miss the World Artistic Gymnastics Championships. Melnikova is known for her support of Russia's aggression against Ukraine. https://t.co/GaP14k8GL3— UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 14, 2026
„Chci, aby všechno bylo férové a čestné, abych byla respektována a aby respektovali náš tým jako jeden z nejsilnějších na světě,“ vykládá ruským médiím. „Ale oni dělají něco naprosto nepochopitelného. I kdyby mi nakonec dali víza, už tam ani nechci být, protože mě tolik šikanují.“
Odpůrci gymnastky jí na sítích hned připomínali, co je skutečná tragédie, a přidávali fotografie zabitých ukrajinských dětí při brutálních útocích Putinovy armády na civilní cíle v posledním týdnu, včetně mnoha obytných domů a dvou linkových autobusů.
Z úst ruských funkcionářů a bývalých sportovců pochopitelně naopak zaznívá smršť útoků na nizozemskou vládu a vesměs celou Evropu.
Ministr sportu a šéf Ruského olympijského výboru Michajl Děgťarjev označil rozhodnutí Nizozemska za „politicky motivované a porušující rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru o návratu ruských sportovců“. Vzápětí vyzval, aby zemím Evropské unie napříště nebyly přidělovány významné sportovní akce.
Bývalý mistr světa v boxu Nikolaj Valujev, jenž se za Putinovo Jednotné Rusko stal poslancem Státní dumy, prohlásil: „Všechny země EU lze klasifikovat jako rusofobní. Už se ani netají tím, že se připravují na válku s námi. Neudělit víza našim sportovcům je politické rozhodnutí.“
Dvojnásobná olympijská vítězka v gymnastice Lidija Ivanovová soptila: „Svým rozhodnutím nevpustit na šampionát naše gymnastky Evropa jen dokumentuje svoji slabost. Je to od nich naprostá špína. Je to tak vzdálené principům sportu a skvělému sloganu, že sport je nad politikou. Jde o rozhodnutí skandální, svévolné a bezprávné. Celá se třesu, vře to ve mně.“
Jako obvykle nezazněla žádná slova sebereflexe, že základní příčinou odmítnutí víz je počínání vraždíci ruské armády na Ukrajině. Ani náznak vyslovení lítosti s oběťmi Putinovy války.
Ministr Děgťarjev informoval, že je v kontaktu s vedením FIG a to dělá, co může, aby byly Rusky nakonec na šampionát přece jen vpuštěny. Údajně dostal od FIG i příslib, že pokud ruské trio nedostane svolení ke startu, nebude šampionát oproti původním předpokladům považován za součást olympijské kvalifikace na hry v Los Angeles 2028.
„Jsou to klauni,“ prohlásil na adresu Nizozemců (a šmahem i celé Evropy) olympijský vítěz z roku 2020 David Beljavskij: „Docházejí mi cenzurovaná slova.“
Ruská média očekávají, že by jejich gymnastkám měl pomoci i Mezinárodní olympijský výbor, jehož předsedkyně Kristy Coventryová má údajně s Putinovou administrativou velmi dobrý vztah.
Kristy Coventry-the head of the @iocmedia has allowed a huge advertisement for the Russian imperialist war in all competitions. This woman is now becoming responsible for prolonging the war and for the killing of huge numbers of Ukrainians and 🇷🇺. Let's approach her accordingly https://t.co/b70PD2U89m— Dominik Hasek (@hasek_dominik) July 8, 2026
Nedávno Coventryovou v Evropě kritizovali za kontroverzní dopis sankcionovanému Děgťarjevovi, v němž mu popřála úspěšné uskutečnění propagandistické akce „Rusko – sportovní síla“, která se od 21. října uskuteční v Krasnojarsku s podporou ruské vlády a kde mají vystoupit i účastníci války proti Ukrajině a zástupci ruských okupačních struktur v ukrajinských regionech.
Kreml dopis Coventryové okamžitě propagandisticky využil a Děgťarjev jej označil za důkaz, že Rusko zůstává v očích MOV jednou z největších sportovních velmocí.
Na dotazy, proč Coventryová podpořila toto fórum, vedení MOV nereagovalo.
Judista: Medaile pro Putina
Už v červenci MOV zásadně zmírnil dosavadní omezení pro ruské sportovce, čímž jim otevřel cestu k účasti v kvalifikačních soutěžích pro hry v Los Angeles napříč sporty.
Přesto stále existují takové, které účast Rusů kvůli jejich invazi na Ukrajinu zcela odmítají, v čele s atletikou řízenou Sebastianem Coem. Zavřené dveře zatím mají i v ledním hokeji a biatlonu, proti čemuž se odvolávají ke Sportovní arbitráži CAS.
V tenise sice Rusové mohou po celou dobu války startovat coby neutrálové, národní federace ze 128 zemí však nejnověji odhlasovaly, že i nadále bude Rusku a Bělorusku zapovězen návrat do Davis Cupu, Billie Jean King Cupu a dalších týmových soutěží.
V jiných sportech se naopak ruští reprezentanti s pocitem nepostižitelnosti už ani netají svojí náklonností k Vladimiru Putinovi. Trojnásobný mistr světa v judu Inal Tasojev, který na šampionátu v Baku o víkendu vyřadil i Lukáše Krpálka, tam po svém vítězství prohlásil: „Doufám, že vystoupení našeho týmu vylepšilo náladu prezidentovi Putinovi v těchto obtížných časech pro celé Rusko.“
Putin zatím stupňuje intenzitu útoků a zabíjení na Ukrajině. Té jsou navíc nyní omezovány zpravodajské informace ze Spojených států a systém Starling miliardáře Elona Muska.
Nejméně sedm stovek ukrajinských sportovců už od začátku konfliktu padlo za oběť ruské agresi.