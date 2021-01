Rusko se neodvolá proti dvouletému vyloučení ze sportovních akcí

11:51

Rusko se neodvolá proti dvouletému vyloučení země z velkých sportovních soutěží včetně olympijských her v Tokiu 2021, zimních olympijských her v Pekingu 2022 či fotbalového mistrovství světa v Kataru 2022 kvůli opakovaným dopingovým proviněním. Oznámila to dnes národní antidopingová agentura RUSADA. Původně čtyřletý trest, který Sportovní arbitrážní soud (CAS) v Lausanne v prosinci zkrátil na polovinu, vyprší 16. prosince 2022.