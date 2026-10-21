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Rusko slaví. Celá země stála za mnou, prohlásila „neutrální“ mistryně Evropy

Stanislav Kučera
  10:00
Elisabet Abraamjanová s trofejí pro mistryni Evropy ve stolním tenise

Elisabet Abraamjanová s trofejí pro mistryni Evropy ve stolním tenise | foto: Evropská stolnětenisová unie ETTU

Elisabet Abraamjanová slaví výhru ve finále mistrovství Evropy v Lublani.
Elisabet Abraamjanová vyhrála mistrovství Evropy ve stolním tenise, ale vlajku...
Stolní tenistka Elisabet Abraamjanová slaví výhru ve finále mistrovství Evropy...
Elisabet Abraamjanová ve finále mistrovství Evropy v Lublani
5 fotografií
Při závěrečném ceremoniálu za ní nesvítila žádná vlajka, nehrála jí hymna, na dresu měla napsané pouze své jméno. Stolní tenistka Elisabet Abraamjanová minulý týden na mistrovství Evropy v Lublani, kde z kvalifikace senzačně došla až k titulu, oficiálně vystupovala jako neutrální sportovkyně. Ale po zisku zlaté medaile prohlásila: „Děkuji Rusku.“

Ruští a běloruští stolní tenisté se do mezinárodních soutěží, z nichž byli kvůli útoku své země na Ukrajinu od roku 2022 vyloučeni, vrátili teprve před pár měsíci.

A hned slaví obrovský úspěch.

Na evropském šampionátu všechny konkurentky nečekaně předčila 23letá Abraamjanová, která přitom svou pouť turnajem začínala v kvalifikaci, mezi favoritky tedy rozhodně nepatřila.

Celkem vyhrála za šest dní osm utkání, v nedělním semifinále i finále slavila nejtěsnějším možným poměrem 4:3.

Elisabet Abraamjanová slaví výhru ve finále mistrovství Evropy v Lublani.

„Myslím, že tohle byl nejlepší zápas, jaký jsem kdy odehrála,“ prohlásila rodačka z Arménie, která se do Ruska přestěhovala za lepšími podmínkami, když jí bylo osm let, po bitvě o zlato s Němkou Annett Kaufmannovou.

Na rozdíl od soupeřky, která nosila dres s nápisem Germany na zádech, Abraamjanová měla na oblečení pouze své jméno.

Jenže Evropská stolnětenisová unie (ETTU) o ní na svém webu hned v první větě finálového zpravodajství píše jako o Rusce.

A sama čerstvá šampionka v prohlášení Ruské stolnětenisové federace uvedla: „V některých momentech, kdy to bylo opravdu těžké a přišlo mi, že už nemám žádnou sílu a že prohraju, jsem myslela na to, že mám za sebou svou zemi a lidi, kteří ve mě věří, a já je nemůžu zklamat.“

Takže její neutrální status byl – jako u většiny podobných případů napříč všemi sporty – pouze na oko. A všichni ví, že vyhrála Ruska.

Elisabet Abraamjanová vyhrála mistrovství Evropy ve stolním tenise, ale vlajku ani hymnu na stupních neměla.

ETTU v polovině července oznámila, že se připojuje k Mezinárodní stolnětenisové federaci a Mezinárodnímu olympijskému výboru, které návrat hráčů a hráček s ruským a běloruským do mezinárodních soutěží pasem zavedly.

Na seniorském šampionátu v Lublani tito stolní tenisté vystupovali bez státních symbolů, ale na nedávném turnaji Top 10 pro deset nejlepších hráčů evropských mládežnických kategoriích Rusové a Rusky hráli v dresech s vlajkou a obřím nápisem RUSSIA na zádech.

Sama Abraamjanová v Lublani podle webu Sweden Herald prohlásila: „Jestli se nás budete ptát na politické otázky, neodpovíme.“

Stolní tenistka Elisabet Abraamjanová slaví výhru ve finále mistrovství Evropy...

Šampionátu se ale nemohli zúčastnit všichni její krajané. Slovinci do země pustili pouze ty, kteří už předtím hráli ligové soutěže jinde v Evropě a měli tedy předschválený vstup.

A s vízy měla problémy i Abraamjanová.

„Kvůli vleklým byrokratickým procedurám a potížím se získáním dokladů potřebných pro vstup do Slovinska nevěděla až do poslední chvíle, zda bude moci do Lublaně odcestovat,“ píše zapáleně ruský web Sport Express.

Abraamjanová je jedenáctinásobnou mistryní své země, tituly sbírala i na mládežnických evropských šampionátech. V březnu naznačila formu vítězstvím na turnaji v Tunisu, ukazuje tedy, že ani dlouhá pauza od mezinárodní konfrontace ji v jejím růstu nezpomalila.

Elisabet Abraamjanová ve finále mistrovství Evropy v Lublani

Navazuje tak na silnou stolnětenisovou tradici v Rusku, které ale poslední roky na mistrovstvích o medaile bojovat nemohlo. Podle Sport Expressu kvůli „politicky motivovaným zákazům“.

Abraamjanová se stala historicky první individuální evropskou seniorskou šampionkou ve stolním tenise z Ruska. Na což jsou v její zemi pyšní a dávají to najevo. Neutrálnímu statusu navzdory.

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