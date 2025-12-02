Ruští lyžaři uspěli u arbitráže, na olympiádu můžou jako neutrální sportovci

Ruští a běloruští lyžaři a snowboardisté se budou moci jako neutrální sportovci zapojit do kvalifikací na únorové olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Podle verdiktu sportovního arbitrážního soudu CAS se závodníci z těchto zemí mohou vrátit do mezinárodních soutěží, což platí i pro handicapované sportovce v kvalifikacích na paralympijské hry.

Alexej Červotkin na prvním úseku ruské olympijské štafety. | foto: AP

Rusko se odvolalo proti rozhodnutí mezinárodní federace FIS, která jeho lyžařům a snowboardistům neumožnila startovat ve svých soutěžích. Předtím u CAS uspěli ruští sáňkaři. Podle rozhodnutí arbitráže jim musí federace FIL umožnit start v roli neutrálních sportovců, pokud splní podmínky.

Zatím ale není jasné, kolik ruských a běloruských sportovců se stihne na ZOH kvalifikovat. FIS stanovila uzávěrku na 18. leden.

Valijevová neuspěla s odvoláním proti trestu za doping ani u švýcarského soudu

Mezinárodní olympijský výbor stanovil pro účast ruských a běloruských sportovců na ZOH 2026 stejné podmínky, jaké měli na loňských olympijských hrách v Paříži. Pod neutrální vlajkou se mohou her zúčastnit individuální sportovci, kteří nepodporují válku na Ukrajině a nejsou napojeni na armádu.

Musejí se ale kvalifikovat, což jim některé světové sportovní federace nehodlaly umožnit. Na plošném vyloučení ruských a běloruských sportovců trvá například vedení světového biatlonu, v některých zemích budou mít Rusové potíže s udělením vstupních víz. Ministr sportu Michail Děgťarjov počítá na ZOH s účastí nejvýš 20 ruských olympioniků.

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

Máš doma čtyři děti. Fanoušci kritizují Phelpse za objímání s influencerkou

Bývalý olympijský vítěz v plavání Michael Phelps (29. července 2024)

Nejúspěšnější olympionik historie Michael Phelps opět zaujal sportovní fanoušky. Avšak ne úplně tak, jak si asi představoval. Na internetu koluje záběr z pokerového turnaje celebrit, kde legendární...

2. prosince 2025

Že tenis přijde o dotace? Kaderka mluvil i o vydírání. NSA: Důrazně se ohrazujeme

Ivo Kaderka

Bývalý tenisový boss Ivo Kaderka minulý týden v emotivním rozhovoru pro iDNES.cz pronesl na adresu Národní sportovní agenturu (NSA) několik závažných prohlášení. Zazněla slova o vydírání, nezákonném...

2. prosince 2025  14:45

Dojetí u fotky, bitka a odplata spoluhráčů. Veteránovi zhořklo významné jubileum

Otřesený Brenden Dillon odjíždí na střídačku po bitce s Dmitrijem Voronkovem.

Když mu novináři před zápasem ukázali fotku z dětství, jak se učil stát na bruslích, neubránil se slzám. „Nikdy mě nenapadlo, že se dostanu až sem,“ přiznal dojatý Brenden Dillon. Obránce New Jersey...

2. prosince 2025  14:29

Ukázali jsme, že basket umíme, těší Bartoně. Proč koučuje lépe v angličtině?

Trenér Luboš Bartoň radí Tomáši Satoranskému v utkání kvalifikace o postup na...

Od našeho zpravodaje v Estonsku Když k basketbalistům před dvěma měsíci nastupoval, prohlásil, že do náročného úkolu jde jako „totální nováček“. Navzdory tomu ale Luboš Bartoň zahájil své angažmá výtečně. Má dvě výhry ze dvou...

2. prosince 2025

Znakař Čejka na ME v klidu zvládl rozplavbu, Horská na stovce prsa neuspěla

Plavec Jan Čejka na tiskové konferenci před ME v krátkém bazénu 2025 v Lublinu.

Plavec Jan Čejka postoupil na mistrovství Evropy v krátkém bazénu v Polsku ze šestého místa do semifinále na 200 metrů znak. Z úterních rozplaveb v úvodní den šampionátu se do semifinále probojovali...

2. prosince 2025  13:51

Biatlon ONLINE: První vytrvalostní závod sezony. Jak se povede Češkám?

Sledujeme online
Tereza Voborníková odjíždí z položky vleže během závodu smíšené štafety v...

Biatlonový Světový pohár má za sebou úvodní víkend sezony, který se ve švédském Östersundu nesl ve znamení štafetových závodů. Nyní jsou na programu individuální závody a jako první biatlonisté...

2. prosince 2025  13:12

Fotbal šel stranou, pak Teplicím pomohl k záchraně. Kričfaluši o rodinné tragédii

Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem....

Minulý ročník byl oporou teplického mužstva, ale v rozhodující fázi sezony se ze sestavy na dva zápasy vytratil. Nebyl zraněný, neměl ani jiné zdravotní potíže. Fotbalistu Ondřeje Kričfalušiho...

2. prosince 2025  13:01

Vybral jsem jediného hráče, říká Resende. Budoucnost v Dynamu řeší i s majitelkou

Trenér Českých Budějovic Pedro Resende.

Za necelý půlrok se v centru Českých Budějovic zabydlel. Rád zajde na svou oblíbenou kávu, nyní na adventní trhy, uklidní se s cigaretou v ruce. První portugalský kouč ve více než stoleté historii...

2. prosince 2025

Losování mistrovství světa ve fotbale 2026: koše, nasazení, kde sledovat

Dávid Hancko se opírá dostřely, kterou blokuje Joshua Kimmich.

Mistrovství světa ve fotbale 2026 (od 11. června do 19. července) bude historické — turnaj se poprvé rozšíří na 48 týmů a hostit jej budou USA, Kanada a Mexiko. Než se ale odehraje první zápas, čeká...

2. prosince 2025  12:56

Slovenský hokejista Kukumberg mladší měl dopravní nehodu, je v umělém spánku

Roman Kukumberg ze Slovanu Bratislava před zápasem.

Dvacetiletý slovenský hokejista a mládežnický reprezentant Roman Kukumberg je po těžké dopravní nehodě v umělém spánku. Informoval o tom jeho klub Slovan Bratislava. O útočníka, jehož stejnojmenný...

2. prosince 2025  12:19

Práce s „nemehly“: když je výška výhodou i překážkou. Jak na výchovu pivotů v Česku?

Premium
Kouč Luboš Bartoň s Adamem Kejvalem na tréninku české reprezentace v...

Od našeho zpravodaje v Estonsku Při pohledu na mohutné postavy basketbalistů, kteří narostli přes dva metry, vás nejspíš napadne, že mají snadnou práci. Vždyť si jen stoupnou pod koš a míč do něj prostě zavěsí, ani nepotřebují...

2. prosince 2025

