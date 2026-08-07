Vezměte na MS Rusy, nařídili volejbalisté. Polsko se vzepřelo: Ne! Nedáme jim víza

Jenže v tomto případě volejbalová federace, vedená Brazilcem Fabiem Azevedem, narazila.
Mužský světový šampionát totiž hostí Polsko.
A jeho funkcionáři a politici dali najevo: Rozhodnutí FIVB nebudeme respektovat. Ruským sportovcům neudělíme potřebná víza pro vstup do země.
Rusko reagovalo gestem, že se ze šampionátu vzápětí „dobrovolně odhlásilo“. Jako důvod uvedlo strach o bezpečí svých hráčů.
Polská veřejnost i sportovní svazy každopádně dlouhodobě zastávají tvrdý postoj, že zástupci agresora z války na Ukrajině nemají na akcích v Polsku co pohledávat.
|
Návrat Ruska do volejbalové Ligy národů. Soutěž se kvůli nim od příští sezony rozšíří
Sebastian Swiderski, prezident Polského volejbalového svazu, v dopise určeném vedení FIVB vysvětloval: „Jako zástupce polského svazu a volejbalové komunity v Polsku bych vás chtěl informovat, že ve světle ruské agrese na Ukrajině v současné době nevidíme žádnou možnost organizovat sportovní soutěže za účasti ruských týmů a zemí, které agresi Kremlu podporují. Náš postoj je založen na principech morálky.“
Podporu nalezl Swiderski nejen u polské vlády, ale i u některých vlivných politiků opozice.
„Uděláme vše pro to, aby sport zůstal oproštěn od ruského vlivu,“ uvedl v prohlášení kabinet premiéra Donalda Tuska, přičemž zároveň zdůraznil, že kroky mezinárodních sportovních federací uvolňující restrikce proti Rusku jsou „velkým zklamáním“.
Jakub Rutnicki, člen parlamentního výboru pro sport, vyhlásil: „Téma startu ruských sportovců v Polsku je naprosto bezpředmětné.“
Polský olympijský výbor následně zdůraznil, že ve své sportovní diplomacii drží společnou linii s pobaltskými státy a odmítá současný politický alibismus MOV a mnohých dalších mezinárodních federací, spojený s vítáním ruských reprezentantů zpět na mezinárodní scéně: „Jsme přesvědčeni, že oběť a agresor by neměli být společně na sportovních soutěžích.“
Zcela odlišné hlasy naopak zaznívají z Ruska.
The 🇷🇺 Russian Volleyball Federation has officially informed the FIVB that it has voluntarily decided not to participate in the 2027 FIVB Men's Volleyball World Cup in 🇵🇱 Poland.— Volleytrails (@volleytrails) August 5, 2026
According to the Russian Volleyball Federation, the decision was made due to the lack of security… pic.twitter.com/hODd5auOxV
Stanislav Ševčenko, prezident Všeruské federace volejbalu, se nechal slyšet: „Nemá smysl se tlačit tam, kde nás nechtějí a kde by naši chlapci museli čelit provokacím na každém kroku. Rozhodnutí FIVB o zrušení suspendace vítáme, ale nebudeme hrát roli rukojmích v polských politických hrách. Naše reprezentace má svou hrdost.“
Ruské ministerstvo sportu označilo polské výroky o neudělení víz za porušení mezinárodního práva, přičemž uvedlo: „Polsko opět ukazuje, že nedokáže oddělit sport od politické slepoty. Pokud hostitelská země otevřeně vyhrožuje sportovcům, že jim nevydá víza, pak samotný turnaj ztrácí legitimitu. Je to diskriminace na základě národnosti.“
O tom, že Rusko porušuje při invazi na Ukrajinu mezinárodní právo prakticky každý den, pochopitelně nepadlo v ruské verzi ani slovo.
Kremelská propaganda naopak nyní mocně používá verzi, že odhlášení se z mistrovství světa „není vynucený ústup, ale naše vlastní morální rozhodnutí nenechat se v Polsku ponižovat“.
Jako kolovrátek opakuje Kreml rovněž tezi, že „šampionát v Polsku bude mnohem víc o politice než o sportu“.
|
Proč mlčíte? Ruské hvězdy čelí kritice, za podporu války by se prý stydět neměly
Otevřená naopak zatím zůstává možnost startu Ruska na mistrovství světa žen, které v příštím roce hostí USA a Kanada. Trumpova administrativa by zřejmě s účastí Rusek problém neměla, ale otázkou je, jak se zachová Kanada.
„Prověřujeme postoj hostitelských zemí,“ uvedlo vedení FIVB.
Co má být naopak podle předních činovníků FIVB bez jakýchkoliv diskuzí, je návrat Ruska do volejbalové Ligy národů. Ta bude v příštím roce kvůli znovupřijetí ruských týmů rozšířena z tradičních 18 na 19 účastníků.
Do prestižní soutěže se před minulou sezonou kvalifikovaly poprvé i české volejbalistky a letos už podruhé příslušenství mezi elitou bezpečně uhájily.
V příštím roce by se tedy i ony mohly utkat s Ruskami.
Stejně jako Ukrajinky.