Se sportovci KLDR na věčné časy? Rusové hledají přátele proti „bisexuálům z MOV“

Poté, co v Moskvě severokorejská delegace jednala s nejvyššími představiteli Ruského olympijského výboru, jeho generální tajemník Viktor Běrezov oznámil: „Pomůžeme našim přátelům v jakékoliv oblasti, která by mohla posílit naši spolupráci.“ O té už loni v Pchjongčchangu jednal i ruský ministr sportu Michail Děgťarjov.
„Od prvního dne jsme se v Rusku cítili jako doma,“ oceňoval nyní Kim Hje-gwon, vedoucí severokorejské delegace.
Co hledat za takovým sbližováním?
Je to prosté a v Kremlu se tím ani netají.
Rusko usiluje o vytvoření alternativního sportovního bloku k Mezinárodnímu olympijskému výboru, který je podle nich příliš prozápadní a protiruský. Proto ruští představitelé oznámili, že výrazně zintenzivnili sportovní spolupráci také s Čínou, Íránem, Sýrií či Kambodžou.
Severní Korea plně podpořila ruskou invazi na Ukrajinu a uznala i zmanipulovaná referenda na okupovaném území Ukrajiny. Podle amerických tajných služeb Rusko již v roce 2022 získalo od KLDR miliony kusů dělostřeleckých granátů a balistických raket krátkého doletu. V roce 2024 potom KLDR podle jihokorejských zpravodajců vyslala na ukrajinsko-ruskou frontu nejméně 12 tisíc svých vojáků.
V KLDR se obávají ideologického znečištění
Zatímco Rusové museli na všech hrách od roku 2016 startovat bez vlajky a hymny jakožto neutrálové, což byl trest za porušení dopingových pravidel a posléze invazi na Ukrajinu, Severní Korea se v roce 2021 rozhodla bojkotovat hry v Tokiu, údajně kvůli obavám z nákazy covidem-19.
Za tento bojkot byla následně Mezinárodním olympijským výborem vyloučena ze zimní olympiády v Pekingu 2022 a vrátila se pod vlajku s pěti kruhy zase až loni v Paříži.
Na nich se z jejích sportovců nejvíce zviditelnili stolní tenisté Ri Čong-sik a Kim Kum-jong, kteří získali stříbrné medaile ve smíšené čtyřhře, ale byli posléze doma po návratu podrobeni tzv. „ideologickému hodnocení“, protože se na stupních vítězů usmívali během selfie s jihokorejskými protivníky.
Listy The Guardian, Telegraph i organizace Human Right Watch poznamenaly, že v severokorejské diktatuře je zakázáno, aby sportovci projevovali osobní sympatie či interakci se soupeři, obzvlášť pokud jsou to Jihokorejci, protože takové chování režim považuje za „ideologické znečištění“. Po takovém znečištění má následovat „očista od nežádoucích ideologií“.
Pod slovem očista si představme represe. Včetně veřejného pokání.
O míře těchto represí rozhodují údajně i nejvyšší představitelé Komunistické strany KLDR.
Sportovci KLDR směli startovat rovněž na Asijských hrách 2022 v Chang-čou, ale později se z nich odhlásili, když jim byla odebrána národní vlajka za vyhýbání se antidopingovým testům v předchozích letech.
Sportovní spolupráce Ruska s KLDR se má nyní kromě finančních injekcí projevit pořádáním společných kempů s ruskými sportovci, školením severokorejských trenérů a edukačními cestami ruských sportovců do KLDR. „Například ruský tým stolního tenisu navštívil v září KLDR a doufáme, že brzy dorazí i krasobruslaři,“ podotkl Kim Hje-gwon.
Peskov hraje i na kartu Izrael
Ruští propagandisté se momentálně holedbají tím, že Mezinárodní paralympijský výbor IPC zrušil suspendaci ruských sportovců před milánskou paralympiádou a navrátil jim vlajku i hymnu. Ovšem zatím jde o Pyrrhovo vítězství, protože konečné slovo mají mezinárodní sportovní federace a někteří jejich představitelé už oznámili, že přesto Rusy na hry nepustí.
„Politika vůči Rusku je diskriminační,“ nechal se ve svém prohlášení slyšet už i Čínský olympijský výbor.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov nejnověji vyzval Mezinárodní olympijský výbor, že by se měl zachovat podobně jako Mezinárodní paralympijský výbor a vrátit Rusko plnohodnotně na olympijskou scénu s vlajkou i hymnou.
„Jsme proti politizaci sportu. Situace s našimi sportovci a se plnohodnotným znovuuznáním Ruského olympijského výboru v MOV musí být v nejbližší době vyřešena,“ řekl Peskov v televizi Mač TV.
Zároveň podotkl, že nechápe, jak může být z her vyloučeno Rusko, když z nich není vyloučen Izrael.
V posledních dnech rezonovala v ruském prostoru rovněž slova bývalého hlavního kouče hokejové reprezentace Vladimira Pljuščeva, jenž v rozhovoru pro server Vprognoze obvinil ruské funkcionáře, že nevyvinuli dostatečný tlak na MOV, aby navrátil ruské sportovce bez výjimek na hry, včetně hokejového týmu.
„V MOV se nic nezmění, dokud se něco nezmění na bojištích speciální vojenské operace,“ usoudil sedmdesátiletý Pljuščev. „V MOV totiž neexistuje zdravý rozum. Vládnou mu malicherní bisexuálové z Francie, Německa, Anglie nebo Pobaltí. Neměli bychom od nich nic dobrého očekávat.“
Také Pljuščev ocenil navýšení vzájemných vztahů s Čínou, KLDR a dalšími zeměmi. „Musíme hledat nové partnery,“ uvedl. „Existují země, které se k nám chovají loajálně, pozitivně, možná i laskavě. Musíme s nimi spolupracovat, ne sedět a čekat na almužnu od Západu. Sport je diplomacie, jen v jiné formě. Ať naši úředníci tuto diplomacii praktikují, místo aby popíjeli kávu ve svých kancelářích a říkali nám, jak těžký je život, protože nemůžeme soutěžit na olympiádě.“
Veřejným nepřítelem Ruska je teď v místních médiích švédská vítězka šestnácti závodů Světového poháru v běhu na lyžích Linn Svahnová. Ta totiž uvedla, že v případě účasti Rusů, jejichž země dál zabíjí civilisty na Ukrajině, by zvažovala bojkot olympiády.
Za to ji v ruské televizi s tradiční dávkou arogance ostře setřel známý ruský sportovní komentátor a Putinův obdivovatel Dmitrij Gubernijev: „Linn Svahnová nechce soutěžit s Ruskami? Pak by si měla najít něco, čím se zabaví, a jet na výlet s Gretou Thunbergovou. Ale ona je ve skutečnosti jen velkým odvážlivcem na dálku. Tohle už jsme zažili milionkrát. Když potřebuje říct něco přímočaře, ať přijde k Něprjajevové (vítězka Světového poháru 2022) a řekne jí do očí, že s ní nebude soutěžit. V tu chvíli by se Svahnová podělala strachy.“
Pro milánskou olympiádu už Rusům definitivně přibouchly dveře mezinárodní federace hokeje, biatlonu, saní, bobů, skeletonu a curlingu. Kvůli pokračující agresi na Ukrajině nebudou moci v těchto odvětvích soutěžit na hrách ani jako neutrálové. Naopak krasobruslaři a rychlobruslaři umožnili ruským sportovcům kvalifikovat se, stejně tak i federace nového olympijského sportu skialpinismu.
Nadále se čeká na stěžejní rozhodnutí Mezinárodní lyžařské federace FIS. Pokud by se i ona postavila proti ruské účasti, pak se mohou počty ruských „neutrálů“ startujících v Miláně pohybovat jen kdesi mezi 10 až 20 sportovci.
Podle trenéra ruské reprezentace v běhu na lyžích Jurije Borodavka už bylo k návratu ruských lyžařů do mezinárodních soutěží ve FIS velmi blízko.
„Ale zdá se, že se kyvadlo začalo kývat opět opačným směrem,“ poznamenal. „Frakce zemí, která byla proti našemu přijetí, je stále pevná. Jejich cílem je udržet nás co nejdéle mimo mezinárodní scénu. Existují ale rozumnější země a federace, které s lyžováním v jeho současné podobě spokojené nejsou. Chápou, že účast Rusů by přinesla hrám větší sledovanost i ekonomické výhody. Itálie, která hry hostí, je jednou z takových rozumnějších zemí.“