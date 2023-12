Seemanová se na šampionát v krátkém bazénu naladila výhrou v Rotterdamu

Seemanová nechala v Nizozemsku za sebou i domácí hvězdu Marrit Steenbergenovou, která je v této disciplíně mistryní Evropy z loňska. „Dvoustovka v Rotterdamu se mi jela skvěle. Je to vlastně fajn zakončení sezony v dlouhém bazénu,“ pochvalovala si v tiskové zprávě Seemanová, jež získala evropský titul v olympijské sezoně 2021.

To byl její životní rok, po němž se potýkala se zdravotními problémy. Letos se vrací a pod vedením Luky Gabrila se přibližuje dřívějším výkonům. V Rotterdamu zlepšila o dvacet setin nedávný čas ze Světového poháru v Budapešti.

„Jsem ráda, že ten čas, který jsem plavala v Budapešti i tady, mi nastavuje novou normu, kterou bych chtěla plavat po celý rok,“ uvedla Seemanová, kterou příští rok v únoru čeká MS v dlouhém bazénu a pak v létě olympijské hry v Paříži.

Na současném výkonu by se nechtěla zastavit. „Mám radost ze závodu i výsledku a mám v sobě zdravou naštvanost, kterou si šetřím (na MS) do Dauhá, protože čas chci rozhodně zlepšit a myslím si, že jsem na to měla a že na to mám. Teď se už těším na mistrovství Evropy,“ dodala třiadvacetiletá plavkyně, jež bude největší hvězdou české výpravy na ME v krátkém bazénu v Otopeni.

Tam nebude chybět ani Gemov, jenž rovněž před vrcholem sezony v krátkém bazénu startoval na padesátce v Rotterdamu. Motýlkařskou dvoustovku vyhrál v čase 1:57,40. Nepodařilo se mu tak splnit limit mezinárodní federace pro účast na MS v Dauhá, což jako cíl pro rotterdamský závod prezentovala tento týden na tiskové konferenci jeho trenérka Petra Škábová.

Gemov zaostal o 65 setin za svým českým rekordem z Budapešti, kde ho v říjnu od požadovaného výkonu dělily jen čtyři setiny sekundy.