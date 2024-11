Záskok na poslední chvíli. Amazons s mladou náhradnicí zvládly finále

„V týmu byla před zápasem trochu panika. Měla jsem jen čtyři tréninky na pozici quarterbacka. Jsem strašně ráda, že jsme to zvládli,“ chrlila ze sebe skromně hvězda zápasu.

Zraněná Lenka Vavrisová vše sledovala ze sideline a radila své mladší parťačce.

„Věřili jsme ji. Věděli jsme, že bude dobrá, ale je pravda, že naše očekávání předčila, a to především kvůli tomu, že naposled trénovala na této pozici na jaře,“ vysekla poklonu Vavrisová k sedmi finálovým touchdownům Novotné.

Amazons prošly suverénním způsobem základní částí a své soupeřky ničily velkým rozdílem. V posledním kole se o tom přesvědčily Warsaw Sirens, které proti favoritkám prohrály 0:63. Amazons ale místo dobrého pocitu z formy před finálovým zápasem musely řešit zásadní problém – zranění hvězdy.

Absence quarterbacka je pro každý tým kalamitou. Amazons navíc neměly příliš času se v nové sestavě sehrát. Náhradnice Novotná, která s americkým fotbalem začala teprve v roce 2022 a celou dobu nastupovala na pozici receivera. Teď měla nést naděje celého týmu v cestě za perfektní sezonou bez jediné prohry.

„V průběhu sezony jsem pozici quarterbacka netrénovala vůbec a začala jsem až nedávno, kdy do finálového zápasu zbývaly pouze čtyři tréninky. O tom, že jsem náhradní quarterback, jsem ale věděla celou dobu.“

Amazons měly suverénně nejproduktivnější útok, který ale zásadním způsobem stál na Vavrisové. „Když se Lenka zranila, tak se v týmu objevila trochu panika, ale společně jsme věřily, že vyhrajeme.“

Nový talent?

Naskočit do finálového zápasu po Vavrisové nebylo pro Novotnou jednoduché. „Bylo to těžké především po psychické stránce, kdy jsem se musela vypořádat se strachem, abych něco nezkazila. Po fyzické stránce to bylo v pohodě. Hodně mě podržely ostatní.“

To potvrdila po zápase i samotná Vavrisová. „Bylo to hodně o tom pracovat s celým týmem mentálně. Báře jsme vybrali pár her, kam přesně chceme, aby házela a hlavně ji vysvětlit, že vlastně nemá co zkazit a může týmu hlavně pomoct.“

Novotná ve finálovém zápase proti Harpies na nové pozici zazářila, když skórovala tři passové a čtyři běhové touchdowny. „Díky trenérům jsem byla na obranu Harpies připravená a ani ničím zásadním mě nerozhodily. Samozřejmě jsem udělala chyby, ale měla jsem v týmu velkou oporu, která mi moc pomohla.“

Amazons obhájily loňský titul a mohou se vrátit k dominanci v Ženské lize před covidem, kdy získaly čtyři tituly v řadě. Teď navíc ví, že k dispozici mají i mladou naději na klíčovém postu. Přesune se Novotná nastálo na post quarterbacka? „Nasbírala jsem nové cenné zkušenosti a posunulo mě to zase o kousek dál. Co bude dál, to ukáže čas.“