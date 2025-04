Pár dní před začátkem Masters spolu poobědvali a prošli si hřiště v Augustě.

Jack Nicklaus, legenda legend, vítěz osmnácti majorů a podle mnohých nejlepší golfista historie, má pro Roryho McIlroye ze Severního Irska roky slabost. Toho dne většinou jen poslouchal. Nechal si vyprávět, jakým způsobem plánuje Ir útočit na každou jamku, a jen přikyvoval.

„Neměl jsem Rorymu co vytknout. Sám bych o hřišti neuvažoval jinak,“ uznal 85letý Američan.

Poklona, která ještě nic neznamená. Že má McIlroy všechny předpoklady pro to Masters vyhrát, se ví už patnáct let. V roce 2011 kraloval na US Open. O rok později vyhrál PGA Championship. V roce 2014 The Open Championship. Chybělo jen Masters. A zdálo se, že bude chybět navždy.

Pokaždé ho totiž dostihli jeho vnitřní démoni. Bylo na něm, aby se jim konečně ubránil.