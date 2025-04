McIlroy může zkompletovat sbírku všech majorů jako šestý golfista historie. Pokouší se o to jedenáct let. V pátek i v sobotu předvedl kola s šesti ranami pod par a poskočil do čela z dělené třetí pozice. „Byl to fantastický den a jsem ve skvělé pozici pro zítřek,“ pochvaloval si po třetím kole, v němž zopakoval výsledek 66 úderů.

DeChambeau zaostává za světovou dvojkou o dvě rány. Loni v létě svedl s McIlroyem souboj na US Open a v závěru soupeře ze Severního Irska porazil, díky jeho kolapsu. „Jde o to, aby se z toho teď nestala odveta. Musím zůstat ve svém vlastním malém světě,“ plánoval McIlroy, jenž na rozdíl od Masters už dokázal vyhrát British Open, US Open i PGA Championship.

Na třetím místě je v Augustě Kanaďan Corey Conners se skóre -8. Angličan Justin Rose po dvou dnech v čele zahrál v sobotu tři rány nad par a klesl na šestou pozici, o niž se dělí se třemi soupeři včetně obhájce trofeje a světové jedničky Scottieho Schefflera z USA.