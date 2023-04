Rekordman O'Sullivan osmý titul ve snookeru nezíská, vypadl ve čtvrtfinále

Osmadvacetiletý Brecel po skvělém obratu pokračuje v životní jízdě mistrovstvím světa. Na šampionátu debutoval v roce 2012 v 17 letech jako nejmladší hráč v historii, ale při dosavadních pěti startech v hlavní soutěži ani jednou nepřešel přes první kolo.

„Hrál neuvěřitelně. Je to výborný hráč, rád ho sleduji. Hraje dynamicky, má velký talent. Je to asi nejtalentovanější snookerový hráč, jakého jsem kdy viděl,“ řekl O’Sullivan stanici BBC Sport. „Kdybych mu víc vzdoroval, možná by nehrál tak dobře, ale i tak musíte ty koule potopit. Prostě jsem nehrál dost dobře,“ prohlásil sedmačtyřicetiletý Angličan.

Po vyřazení světové jedničky čeká devátého nasazeného Belgičana v semifinále čeká buď Skot Anthony McGill, nebo Číňan S’ ťia-chuej.