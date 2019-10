Kupte si balíček, dostanete tři vstupenky. Jak judo láká na ME v Praze

Už víte, jak bude vypadat hlediště?

Víme. Kvůli rozcvičovně, která musí být v hale, musíme zatáhnout jednu krátkou stranu hlediště. Zatažená bude i část druhé kratší strany kvůli pódiu a ty další budou zatažené částečně. Po všech úpravách bude kapacita míst k sezení 4 500 míst.

Kolik z tohoto počtu půjde do prodeje?

1 500 míst budeme blokovat pro sponzory, závodníci musí mít tribunu, média také. Zbyde 3 000 míst, ale ještě polovinu blokujeme pro členskou základnu. V pátek tak půjde do prodeje 1 500 míst v první a druhé kategorii.

Jak drahé vstupenky budou?

Do kratších sektorů budou levnější, do delších dražší. V první kategorii budeme prodávat vstupenky za 1 470 korun, ve druhé za 1 170 korun.

Vstupenky je možné koupit jen ve formě balíčků na pátek, sobotu i neděli. Proč?

Má to dva benefity. Kdo si koupí balíček, dostane tři samostatné vstupenky. Jestli je využije jeden divák, nebo tři, to už je pouze na tom, kdo si balíček koupí. Navíc, bude si moct odcházet a zase se do arény v průběhu dne vracet, jak bude chtít. Vstupenka bude přenosná, takže někdo může přijít na dopolední blok a na ten odpolední může dorazit někdo jiný. Myslíme si, že 30 procent lidí téhle možnosti využije.

O jednodenních vstupenkách vůbec nepřemýšlíte?

Ne. Zájem veřejnosti je tak velký, že jsme o tom zatím neuvažovali.

Když je zájem veřejnosti tak velký, může se otevřít i horní patro, aby vstupenek bylo více.

Ta varianta tady je. Čtvrté patro bude otevřené, ale zatím jen pro akreditované. Mohli bychom tam každopádně přesunout i další lidi a jejich místa využít k prodeji vstupenek. Ve smlouvě ta možnost otevřená je.

Nemůže se ale stát, že plno bude pouze v neděli, kdy se má prát Lukáš Krpálek?

Doufám, že ne. Celá akce je koncipovaná tak, že každý den připravujeme v O2 areně doprovodné programy. Vždycky se bude na co koukat. Nejenom na tatami, ale i v prostorách, které mají diváci k dispozici. Uděláme všechno pro to, abychom diváka zaujali, aby si našel cestu i v jiné dny, než kdy bude startovat Lukáš.

Předpokládám, že v tomhle ohledu bude veledůležitá propagace. Judo v Česku přece jen stále není zas tak atraktivním sportem.

Na propagaci bude určitě záležet. Ale na druhou stranu jen z judistické základny máme poptávku po 1 500 místech. Takže 1 500 balíčků je zarezervováno a de facto prodáno. Judistická veřejnost určitě nepřijde jen na Lukáše.

O2 arenu dokázalo z bojových sportů vyprodat pouze MMA. Dá se něco z jejich zkušeností čerpat?

V žádném případě ne. Tohle je naprosto jiná akce. I filozofie je naprosto rozdílná. Určitě bych tyhle dvě akce nesrovnával.

Už víte, co přibližně bude součástí doprovodného programu?

Část navrhuje evropská federace, část zpracováváme my. V současné době je ale předčasné hovořit o tom, co tam ve skutečnosti bude. Chystáme se částečně využít i Lukáše, ale v takovém rozsahu, abychom ho příliš nerozptylovali a aby se dokázal soustředit a měl sílu na vlastní zápasy.

Roli hrát ale bude.

Doufáme, že jo, ale v rozumné míře.

Bude doprovodný program tak bohatý, aby se divák mezi dopoledním a odpoledním programem nenudil?

On hlavně nemusí zůstat, může odejít a zase přijít, takhle vstupenka funguje. Ale bude to zábava nejenom pro děti, ale i pro dospělé. Ještě to není definitivní, ale budou tam kurzy kaligrafie, prostory pro děti, kde si můžou vyzkoušet judo. Budou tam žíněnky v chodbách a další atrakce.