„Konalo se mistrovství republiky v maratonu. Loni bylo v tomto termínu taky a lidi hned ukazovali: Tady bylo plátno, tady jsme na tebe koukali... Tak jsem kýval: fajn, fajn,“ vypráví.
To Josef Dostál se s partnerkou a rovněž kajakářkou Anežkou Paloudovou na den poté, když došlo na výročí jeho triumfu, rozvzpomněli mnohem důkladněji.
„Byli jsme v Krumlově. Šli jsme se podívat na místo, kde jsem Anežku požádal o ruku. Přitom jsme si prošli celým tím dnem jak z mého, tak z Anežčina pohledu. Krásné,“ líčí.
Uteklo to. Už je tomu víc než rok, co se čeští rychlostní kanoisté vraceli ze svátku pod pěti kruhy s životními úspěchy.
Pro kanoistu Fuksu šlo vůbec o první olympijský kov. Po letech, kdy vládl na Světových pohárech a mistrovstvích světa či Evropy, se konečně dočkal i na této akci.
Pro kajakáře Dostála už šlo o pátou medaili, ale po třech bronzech a stříbru o první zlatou.
V pondělí se společně s reprezentací sešli na pražském letišti a zamířili do Milána na mistrovství světa. Oba jsou velkými českými nadějemi, byť na šampionát každý odlétá v jiném rozpoložení.
Fuksa je namotivovaný. „V jaké jsem formě? Říkám v té nejlepší. Trénovalo se mi dobře, pádlovalo se mi dobře. Doufám, že předvedu perfektní výkon,“ povídá dvaatřicetiletý závodník.
Stejně starý Dostál na rovinu říká: „Motivace je samozřejmě úplně někde jinde, než byla loni, kdy celý můj sportovní svět stál na tom, jestli se mi podaří vybojovat medaili, nebo ne.“
S Fuksou pořád cloumají nervy
Za ten rok se v jejich životech udála spousta věcí.
Jen pár týdnů po hrách Fuksa rozšířil svou sbírku stříbrem z mistrovství světa neolympijských disciplín v Uzbekistánu, v červnu v Račicích přidal evropský titul a stříbro.
Sleduje, jak jeho dcera Emily roste jako z vody. Už jsou jí přes dva roky a přiletí za ním i do Itálie.
V Miláně je na co navázat
Vracejí se do areálu, na který mají skvělé vzpomínky. Mistrovství světa v rychlostní kanoistice se v Miláně konalo už před deseti lety. Martin Fuksa zde na pětistovce vybojoval první velké zlato, na kilometru byl druhý. „Byl to asi zlom, kdy jsem si řekl, že jsem se usadil ve světové špičce,“ vzpomíná.
Josef Dostál skončil stříbrný na kilometru a třetí se čtyřkajakem. „Závodiště tam není úplně ideální, protože nemá vratný kanál,“ vybavuje si. Šampionát se koná od středy 20. do neděle 24. srpna. Obě naděje se představí jak na pětistovce, tak na kilometru.
V české nominaci figuruje celkem 22 lodí.
Taky dům, co staví v Nymburce, se stále víc blíží vysněné představě.
„Asi by se v něm už dalo bydlet,“ kývne. „Ale stěhování necháme až po sezoně. Dodělávají se spíš už jen detaily, třeba ještě musíme zapracovat na zahradě.“
Dostál v Uzbekistánu oslavil další zlato a spolu s Paloudovou brali deblový bronz, vyhrál anketu Sportovec roku, v Račicích získal jeden bronz.
A na začátku července se jim narodil syn Jonatán.
Jakožto vyhlášený rybář se pochlubí, že chytil pstruha obecného, který měřil 61 centimetrů, čímž o čtyři centimetry překonal dědečkův letitý rodinný rekord.
„Větší radost, než když vyhraju závod Světového poháru,“ usměje se.
Fuksa si po Paříži motivaci našel celkem rychle. Že už na vodě dosáhl všeho? Jede se dál!
„Bylo to hezké, ale nejdůležitější je, co se děje teď,“ prohodí.
Dokonce ani zlatou medaili doma na odiv nedává. Jak velí tradice, vystavený má jen jediný kov, který získal jako poslední. Trofej z Paříže tak našla své místo v pytlíku od brýlí v knihovně. „Když si jdu pro knížku, tak se občas podívám: Jo, je tam. Ale nic víc.“
Po Paříži prohlásil, že kanoistiku dohrál do konce. Nyní ho spíš než počty titulů žene láska ke sportu.
„Jsem rád, že mě kanoistika pořád baví, jsem motivovaný, mám v sobě pořád stejné pocity nervozity. Byť mě sžírají a vlastně je nesnáším. Ale patří k tomu. V životě bez toho prostě nedokážu být,“ popisuje.
Zcela vytěsnit olympijské hry ale samozřejmě nelze. Když někdo na závodech vyřkne jeho jméno, hned potom zazní: To je ten, co vyhrál v Paříži.
„Tlak je možná ještě větší než dřív. Každý mě bude chtít porazit. Já bych teď měl být ten, kdo bude na vrcholu,“ přemítá Fuksa. „Mám z toho nervy. Ale třeba dnes ráno v koupelně jsem se podíval do zrcadla a říkal si: Hele, ty z toho máš stres. Ale co mají říkat soupeři? Jsi mistr světa, olympijský vítěz. Oni musí být mnohem víc nervózní. Budu si to opakovat a snad budu klidnější.“
Dostál si proti loňsku víc užívá
Dostál si v Krumlově na životní vítězství zavzpomínal rád. „Dnes už ho beru jako součást života. Ale projít si celé znova, jak se člověk tak dlouho snaží, dře a pak se to podaří a neudělá radost jen sobě, ale i blízkým, je strašně parádní pocit. Uvědomil jsem si, že vyhrát olympiádu je fakt hustý.“
Přiznává, že ho nyní víc naplňuje čerstvě narozený syn Jonatán. Počítá, že touha po dalším pořádném sportovním úspěchu se zase vrátí s blížícími se olympijskými hrami v Los Angeles.
„Dnes jsem v situaci, kdy beru, že kanoistika je krásná, baví mě, ale jsou pro mě mnohem důležitější věci,“ přisvědčí.
Uculí se, že v porovnání s loňskou formou je tak na 93 procentech.
„Rozdíl je v tréninku, ve váze a v motivaci,“ jmenuje. „Začal jsem trénovat později, mám o tři kila víc, což je ale pořád o dvě tři kila míň než dřív. Potřebuju mít život komplexní. Ne že bych se loni od jiných aktivit úplně oprošťoval, ale když jdu teď muškařit a v šest začnou brát, tak tam třeba do desíti zůstanu. Nebo když Jonatánek začne mít v osm dobrou náladu, tak si s ním hraju dál, než abych to v devět zalomil. Dopřávám si, že život si můžu užívat plnými doušky.“
Přesto ale věří: „Ani v Miláně se neztratím.“