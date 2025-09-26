Svozilová se Štochlovou v první společné sezoně, která plážovým volejbalistům v listopadu vyvrcholí mistrovstvím světa v Austrálii, bojovaly o čtvrtfinále v Hamburku i Gstaadu. V minulém týdnu se v jiném brazilském dějišti Joau Pessoa dostaly do předkola play off. Dnes o něj marně bojovaly proti Brazilkám po předchozí čtvrteční porážce dvakrát 13:21 s americkým párem Terese Cannonová, Megan Kraftová.
Tadeáš Trousil s Jiřím Sedlákem jsou v předkole a mají před sebou zápas od 21:00 SELČ. Češi, kteří se dali dohromady na konci srpna kvůli indispozici svých tradičních spoluhráčů a hned ovládli mistrovství republiky, se utkají se zkušenými Katařany Šarífem Janusem a Ahmedem Tidžanem.
Turnaj Pro Tour kategorie Elite
v plážovém volejbalu v Riu de Janeiro:
Ženy:
Muži: