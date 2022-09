Krpálkův rival Riner přijde kvůli zranění kotníku o mistrovství světa judistů

„Pokud se budu muset dostat v roce 2024 na žíněnku se zlomenou nohou, tak to udělám“ řekl Riner na tiskové konferenci, na kterou přišel o berlích s ortézou na kotníku. Zranění utrpěl poté, co mu na nohu nešťastně spadl tréninkový soupeř. „Jsem zklamaný, že přijdu o mistrovství světa. Udělali jsme, co bylo nutné. Ale vzhledem ke zranění jsem rád, že jsem se vyhnul operaci,“ dodal.

S výhledem na olympijský start v Paříži Riner počítá s tím, že ho mohou zdravotní problémy brzdit. „Judo je extrémně náročný kontaktní sport, takže při něm dochází ke zraněním a musíme se s tím vypořádat. Až na to, že v mém věku už musím být trochu opatrnější. A být opatrný znamená nebrat tyto věci na lehkou váhu,“ uvedl. Bude se proto nyní pečlivě soustředit na léčbu, aby do roku 2024 na žíněnce vydržel. „Pokud mi tělo řekne stop, nebudu ho poslouchat a půjdu do toho dál,“ dodal odhodlaně.

Na mistrovství světa Riner nestartoval od roku 2017. Vloni v Tokiu získal olympijské zlato v soutěži smíšených družstev a při Krpálkově triumfu bronz mezi jednotlivci. Předtím zvítězil ve váhové kategorii nad 100 kg na OH v Londýně i Riu de Janeiro.