Popovici nejrychlejším plavcem planety. Zábojník se na ME dostal do finále

ME v plaveckých sportech v Římě Bazénové plavání Finále: Muži: 100 m v. zp.: 1. Popovici (Rum.) 46,86 - světový rekord, 2. Milák (Maď.) 47,47, 3. Miressi (It.) 47,63. 800 m v. zp.: 1. Paltrinieri (It.) 7:40,86, 2. Märtens (Něm.) 7:42,65, 3. Galossi (It.) 7:43,37. 200 m znak: 1. Ndoye Brouard (Fr.) 1:55,62, 2. Kovács (Maď.) 1:56,03, 3. Greenbank (Brit.) 1:56,15, ...v semifinále 15. Čejka (ČR) 2:00,29. Ženy: 100 m prsa: 1. Pilatová 1:05,97, 2. Angioliniová (obě It.) 1:06,34, 3. Meilutytéová (Lit.) 1:06,50, ...v rozplavbách 29. Horská (ČR) 1:09,96. 50 m mot.: 1. Sjöströmová (Švéd.) 24,96, 2. Wattelová (Fr.) 25,33, 3. De Waardová (Niz.) 25,62. 400 m pol. záv.: 1. Mihályváriová 4:37,56, 2. Jakabosová (obě Maď.) 4:39,79, 3. Colbertová (Brit.) 4:40,06. 4x100 m v. zp.: 1. Británie (Hopeová, Hopkinová, Harrisová, Andersonová) 3:36,47, 2. Švédsko 3:37,29, 3. Nizozemsko 3:37,59. Semifinále s českou účastí: Muži: 200 m prsa: 1. Mattsson (Fin.) 2:09,88, ...7. Zábojník (ČR) 2:11,48 - postoupil do finále. 100 m mot.: 1. Milák 51,01, ...15. Šefl (ČR) 52,95 - nepostoupil do finále. Ženy: 50 m znak: 1. Scaliaová (It.) 27,39, ...11. Kubová (ČR) 28,21 - nepostoupila do finále. Synchronizované plavání: Finále: Dvojice - volný program: 1. M. Aleksijivová, V. Aleksijivová (Ukr.) 94,7333, 2. E. Alexandriová, M. Alexandriová (Rak.) 93,0000, 3. Cerruttiová, Ferrová (It.) 91,7000, ...12. Klusková, Mrázková (ČR) 77,5333. Smíšené dvojice - volný program: 1. Minisini, Ruggierová (It.) 89,7333, 2. Garcíaová, Ribes (Šp.) 84,7667, 3. Solymosy, Solymosyová (SR) 77,0333.