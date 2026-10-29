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Reshtenko před debutem v Grand Prix: Na čtverného axela je čas. Na řadě je lutz

Tomáš Macek
  7:00
Georgii Reshtenko při tréninku před mistrovství světa.

Georgii Reshtenko při tréninku před mistrovství světa. | foto: ISU MS v krasobruslení 2026

Georgii Reshtenko při závěrečné exhibici MS v Praze.
Čeští krasobruslaři ne závěrečné exhibici MS v Praze.
Rafael Arutjuňan dává poslední rady Georgiimu Reshtenkovi před krátkým...
Georgii Reshtenko točí piruetu při krátkém programu na MS v Praze.
23 fotografií
„Mám nejlepší formu, jakou jsem zatím v této sezoně měl,“ říká před svým premiérovým startem v krasobruslařské Grand Prix. Český reprezentant Georgii Reshtenko, svěřenec Michala Březiny, už byl v lednu senzačním bronzovým medailistou na mistrovství Evropy, ale do prestižního seriálu dosud nikdy nezasáhl.

Až teď. V 23 letech. Na Kanadské brusli v Kelowně.

Ve středu se tam ze svého tréninkového centra v Kalifornii přesouvá. V pátek večer zahájí soutěž krátkým programem.

Zapomenout chce na až 18. místo z jeho prvního závodu sezony, Nepelova memoriálu v Bratislavě zařazeného do nižšího seriálu Challenge. Teď tvrdí: „Vypadá to dobře. Ani žádné zdravotní problémy jsem nemusel řešit. Jen občas něco bolí, ale to je součást procesu.“

Otázka na čtverné skoky, které dříve bývaly alfou a omegou jeho úspěchů, zákonitě musí následovat.

„Trochu jsme změnili strategii na krátký program, na začátku budu mít kombinaci čtverného salchowa s trojitým toeloopem a až potom sólového čtverného toeloopa, aby kombinace nebyla ve druhé půlce,“ vysvětluje. „A pro volnou jízdu trénujeme i čtverného lutza. Lepším se v něm, ale teprve uvidíme, jestli ho už budu v závodě skákat.“

Bronzový Georgii Reshtenko (vpravo) na stupních vítězů na mistrovství Evropy v krasobruslení v Sheffieldu. Vedle něj zlatý Nika Egadze (uprostřed) a stříbrný Matteo Rizzo.

Kouč Michal Březina v průběhu minulé sezony naznačil, že právě Reshtenko by mohl být mužem, jenž napodobí mistra světa Ilju Malinina a předvede i magický čtverný axel. Ovšem to je stále běh na delší vzdálenost.

„Trenér říká, že bych měl mít nejprve stabilního čtverného lutza a flipa a až potom se zaměřit na axela,“ vykládá Reshtenko. „Bylo by hezké jednou ho předvést a dotočit, ale teď je důležité odjet čistý program s tím, co umím.“

A také podle nových pravidel.

Mezinárodní bruslařská unie ISU rozhodla, že napříště budou mít krasobruslaři ve volné jízdě pouze šest skokanských prvků místo sedmi, s čímž řada vyhlášených skokanů včetně Malinina vyslovila ostrý nesouhlas. Namísto ubraného skoku nyní je povinnou složkou jízdy takzvaná choreografická pirueta, která umožní značně subjektivní bodování od rozhodčích.

Zatím závodníci, trenéři i choreografové poněkud tápají, co si s tímto prvkem počít.

„Někdo při ní nedělá skoro nic a dostane pět bodů a jiný se snaží ukázat něco originálního, ale stejně víc bodů nedostane,“ vysvětluje Reshtenko. „Tak jsme ji radši udělali jednodušší, ale aby obsahovala to, co snad chtějí rozhodčí vidět.“

Omezení skokanských prvků znamená, že při honbě za body ubude v programech lehčích trojitých skoků. „V podstatě skoro celá jízda pak bude složená ze čtveráků,“ předpovídá Reshtenko. Samozřejmě s výjimkou trojitého axela.

S tvorbou krátkého programu na hudbu Elvise Presleyho mu letos pomohla jedna z nejslavnějších krasobruslařských choreografek Shae-Lynn Bourneová, mistryně světa v tancích na ledě z roku 2003. Padesátiletá Kanaďanka připravovala v minulosti programy i takovým hvězdám, jakými byli či jsou Malinin, Sakamotová, Chen, Hanju nebo Uno.

Reshtenko se svou kanadskou choreografkou:

„Program od Shae-Lynn je můj zatím nejlepší, ale i nejnáročnější kraťas, jaký jsem kdy měl. Víc jsme pracovali i na mé mimice. Pokud všechno do sebe zapadne, tak by mi čistá jízda měla vynést úplně jiné body než v minulé sezoně.“

V Bratislavě se to zatím vůbec nepovedlo, tam obdržel za krátký program jen 59,98 bodu. Jeho životním maximem je 78,62 bodu z loňského evropského šampionátu, bezchybné provedení by jej však mělo vystřelit až k 90bodové hranici.

Ve volné jízdě, která vzešla z dílny Reshtenkova tradičního choreografa Adama Soljy, se promění v postavu Spartaka, i když nikoliv v bojovném, ale spíše v romantickém hávu s klasickou hudbou Arama Chačaturjana. „Adam říkal, že Spartakus je pro mě ta správná volba. Věřím mu,“ říká.

V březnu na mistrovství světa v Praze:

Reshtenka rozhodně těší, že dva starty v seriálu Grand Prix, které mu ISU přidělila, připadnou na Kanadu a Spojené státy. „To je fakt štěstí,“ oceňuje, že nemusí cestovat přes oceán do Evropy. „Budu mít po Kanadské brusli týden na to, abych se srovnal, než nastoupím na Americké brusli.“

Tam se potká i s Iljou Malininem, s nímž příležitostně bruslí na tréninku v kalifornském středisku kouče Rafaela Arutjuňana. V kanadské Kelowně naopak budou jeho soupeři například Francouz Aymoz, domácí Gogolev, nebo aktuální mistr světa juniorů, Japonec Nakata.

Jaký konkrétní výsledek by Reshtenka potěšil, raději neříká. „Co nejlepší,“ zasměje se jen a přidá zkušenosti ze sledování úvodní Grand Prix v Angers, kde dominoval Francouz Siao Him Fa a naopak zcela propadl olympijský vítěz Šajdorov.

„Je vidět, že začátek sezony není snadný pro nikoho. Dost lidí ještě své programy ladí,“ komentuje velké množství chyb a pádů v Angers.

Někteří krasobruslaři dokonce nahlásili, že si v poolympijském roce vyberou roční závodní pauzu. Řadí se mezi ně i stříbrný muž z olympiády v Miláně i pražského světového šampionátu Japonec Kagijama, nebo Ital Rizzo či Korejec Čcha Čun-hwan. „A také můj tréninkový parťák Torgashew,“ přidává Reshtenko.

„Ale nepřekvapuje mě to,“ dodává. „Olympijská sezona byla pro spoustu krasobruslařů náročná. Někteří si ještě ani neujasnili, jestli chtějí pokračovat nebo ne. Proto ta pauza.“

On sám se po neúspěchu v loňské zářijové kvalifikaci pod vlajkou s pěti kruhy v Milánu nepředstavil. Tím víc touží, aby na hrách ve Francii v roce 2020 byl v Lyonu při tom.

Pokud možno v životní formě. A třeba i se čtverným axelem.

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