Ačkoli v pyramidě soutěží si pohoršil z první do druhé ligy, cítí házenkář Jan Hrdlička, že v kariérním žebříčku naopak šplhá. Brankář české reprezentace totiž přestoupil z Polska do německého Bietigheimu a navíc do klubu, který se z druhé bundesligy hodlá promptně vydrápat zpátky do první, tedy do nejsilnější soutěže světa.