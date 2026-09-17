Finové selhali, volejbalové reprezentanty v osmifinále ME čeká Belgie

„Musíme se poprat. Věříme, že je dokážeme porazit,“ prohlásil smečař Jiří Benda.
Národní tým jde do play off ze čtvrtého místa v modenské skupině, Belgičané vyhráli tu svou v Tampere, když porazili Nizozemsko, Dánsko a Estonsko shodně 3:1 a prohráli s Finy 2:3.
„Věděli jsme, že na nás s velkou pravděpodobností padnou Finové, nebo Belgičané. Finy jsme v nedávné minulosti porazili jen jednou a s Belgičany jsme před šampionátem prohráli oba přípravné zápasy. Ale kdybych si měl vybrat, tak Finy,“ prohlásil trenér Novák.
A to se mu nesplnilo, protože Finové skončili ve skupině druzí, když nečekaně prohráli 2:3 s Estonci, kteří nepostoupili ani ze skupiny.
Zda národní tým uspěje, bude záležet i na tom, jestli bude v plné síle, jelikož menší zdravotní problémy mají oba univerzálové – Patrik Indra i Marek Šotola. Tudíž ke konci posledního duelu skupiny se Slovinci na jejich postu zaskakoval smečař Matěj Pastrňák.
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Co trenérovi Novákovi ukázaly zápasy v základní skupině, kde národní tým podle předpokladů porazil Řeky (3:1), Švédy (3:2) a Slováky (3:0) a favoritům z Itálie a Slovinska vzal vždy jeden set.
„Jen malá kaňka na těch utkáních je Švédsko, které jsme po vyhraných prvních dvou setech měli domlasknout. A pak bychom možná i v tom posledním zápase skupiny se Slovinskem, které bylo k poražení, měli více sil,“ konstatoval Novák. „Ale ty dva zápasy s druhým (Itálie) a pátým (Slovinsko) týmem světového rankingu byly dobré, i když s těmi Slovinci jsme mohli vytěžit daleko víc.“
Po duelu s Italy trenér Novák zmínil rozdíly v detailech, především v obraně. A v čem se liší Češi a Slovinci, na něž by reprezentanti mohli narazit v případě postupu do čtvrtfinále?
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„Od Italů bychom dostali naloženo víc, kdybychom proti nim hráli jako proti Slovincům,“ uvedl trenér. „Problém je, že v koncovce zkazíme tři plachty (způsob podání – pozn. red.), zatímco Slovinci dají tři bomby. Nechci se za nic schovávat, ale zřejmě ještě nemáme takovou kvalitu, abychom v těchto momentech byli lepší než soupeř.“
Co si reprezentanti ze dvou duelů s týmy světové elity vzali?
„Byla to pro nás užitečná zkouška. Takové zápasy si každý den nezahrajeme, a ještě v takové hale. Docela dobře nás to připravilo na zápasy play off,“ prohlásil Jiří Benda.