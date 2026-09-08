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Devět hráčů bylo u senzace. Volejbalisté před odletem na ME: Postup, pak se uvidí

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  11:51

Čeští hráči slaví vítězství ve čtvrtfinále mistrovství světa. V čele skupinky i tažení za postupem Lukáš Vašina. | foto: Reuters

Tři hratelné protivníky a dva favority celého šampionátu mají volejbaloví reprezentanti ve skupině A mistrovství Evropy, které hostí Itálie, Bulharsko, Finsko a Rumunsko. Národní tým odlétá do Modeny, kde odehraje skupinovou fázi, ve středu, přičemž jeho prvním soupeřem budou Řekové. Právě s nimi v pátek a poté v sobotu se Švédy a v pondělí (vždy od 16.00) se Slováky budou Češi bojovat o třetí a čtvrté postupové místo do osmifinále.

V úterý od 21.05 s Italy, úřadujícími mistry světa a stříbrnými z předešlého evropského šampionátu, a ve středu od 21.00 se Slovinci, kteří v Evropě obhajují bronz, mohou jen překvapit.

„Naše ambice budou vysoké v prvních třech zápasech, kdy budeme bojovat s ostatními týmy o postup ze skupiny,“ potvrdil reprezentační trenér Jiří Novák v tiskové zprávě volejbalového svazu. „Na závěr skupiny nás totiž čekají tvrdé oříšky a tam se ukáže, jak daleko můžeme pomýšlet.“

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026: program zápasů, výsledky, Češi

Ambice mužstva, které na minulém světovém šampionátu skončilo čtvrté, si kouč netroufá rozebírat. „Chceme postoupit ze skupiny a pak se rvát dál,“ podotkl.

„Naším prvním skromným krokem je postup ze skupiny, ale všichni míříme výš. Postupem ze skupiny se neuspokojíme, budeme bojovat dál,“ burcuje mužstvo kapitán a univerzál Patrik Indra. „Po extrémně dlouhé letní přípravě plné dřiny, je vrchol konečně tady a my jsme v plné formě.“

Před odletem do Itálie národní tým prověřily souboje s Bulharskem (0:3 a 3:1) a Belgií (0:3 a 2:3).

„Rád bych viděl konstantnější výkony,“ připustil Novák. „Máme výborné herní pasáže, i takové, kdy to tolik nefunguje. Ale až v ostrém zápase se ukáže, které detaily jsme hodně pilovali. Stejné to bylo i loni, kdy soutěžní zápasy ukázaly, že ze sebe umíme vymáčknout ještě víc.“

Zamyšlený trenér Jiří Novák v osmifinále MS.

V nominaci jsou ostřílení hráči v čele s nahrávačem Lubošem Bartůňkem, univerzály Patrikem Indrou a Markem Šotolou, liberem Milanem Moníkem a blokařem Adamem Zajíčkem. Nadějemi do budoucna jsou letošní evropští šampioni do 22 let blokaři Antonín Klimeš a Štěpán Svoboda a smečař Matěj Pastrňák.

„V nynějším kádru nejsou všichni kluci, které jsme oslovili a byli by v našich očích platní. Jsou tady však jiní, kteří s námi byli od začátku přípravy, o svůj post bojovali a svou pílí si o nominaci řekli,“ komentoval nominaci Novák.

Ze 14 hráčů je devět, kteří byli na loňském světovém šampionátu. „Tým bude trošičku jiný, ale to neznamená, že musí být silnější nebo slabší,“ upozornil Novák.

„Chceme předvádět co nejlepší volejbal, který nás i fanoušky u televizních obrazovek a přímo v hale bude bavit. A těším se na podporu, jakou budeme mít z České republiky i od našich rodin,“ prohlásil smečař Lukáš Vašina.

Česká nominace pro mistrovství Evropy

Nahrávači: Luboš Bartůněk a Ondřej Roman
Smečaři: Lukáš Vašina, Jiří Benda, Matouš Drahoňovský, Matěj Pastrňák Blokaři: Adam Zajíček, Antonín Klimeš, Jakub Klajmon, Štěpán Svoboda Univerzálové: Patrik Indra, Marek Šotola
Libera: Milan Moník, Jan Pavlíček

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