Trefa do červeného. Jaký byl trénink s nejlepším českým šipkařem

Tentokrát začneme poněkud zostra rovnou hádankou: je to sport, na který chodí desetitisíce fanoušků, hráči mívají extravagantní účesy, obrovské oblibě se těší v Británii a nejlepší reprezentanti vydělávají miliony. Co je to? Že jste to vy, dám vám možnosti: a) fotbal, b) šipky.