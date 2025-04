„Tahle technika přechodu se používá na zemi. Ona ji nasadila a já přesně cítila, že by mě chtěla takto chytit do držení. Takže jsem se hned začala zvedat. V ten moment ona takovou techniku použít nesmí, měla mě hned pustit. Pokračovalo by se dál v postoji. Ona to ale držela dál kolem hlavy i ruky a z toho mě hodila. A to se nesmí,“ vysvětluje trpělivě 24letá judistka.

Nebezpečná technika Agbegnenouové:

RMC Sport Combat @RMCSportCombat ❌😱 L'OR ÉCHAPPE À AGBÉGNÉNOU !



Clarisse Agbégnénou (-63 kg) se fait disqualifier pour un geste jugé dangereux et ne remportera pas de sixième titre européen.



🇨🇿🥇La Tchèque Renata Zachova est championne d'Europe. https://t.co/Xh5gqqkefs oblíbit odpovědět

Druhou medaili z šampionátu starého kontinentu doprovázel u Zachové zvýšený tlak. Obhajobu ale za těžší považuje zvláště kvůli lépe nasazeným soupeřkám, protože se zúčastnily všechny elitní evropské závodnice. „Minulý rok nepřijely některé top soupeřky, daly si před olympiádou volno. Tlak samozřejmě na mě byl, ale já si ho nepřipouštěla. Pak se ale o mně začalo psát, zájem stoupal a já se do stresu trochu dostala. Řešila jsem to ale s trenérem i sportovním psychologem a řekli jsme si, že to řešit vůbec nemám, že by mě to jen svazovalo,“ říká nejúspěšnější česká závodnice šampionátu, neboť Lukáš Krpálek v kategorii nad sto kilo bral „jen“ bronz.

Spolupráce s děkanem fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého mladé judistce pomáhá už dlouho. „On mě pan Šafář vždycky chápe, umí mi pomoci. Já v roce 2019 nastoupila na fakultu a brzy nato jsme se potkali. Nemáme žádná pravidelná sezení. Když potřebuju, přijdu, nebo zavolám. A když jsem někde v zahraničí, řešíme spolu věci po WhatsAppu. On mi nikdy nepíše, vždycky přijdu já,“ osvětluje formu jejich spolupráce.

Zachovou nyní po krátké dovolené čeká hlavní vrchol sezony na mistrovství světa v Maďarsku. Už za pár dní tak vyrazí na další přípravu do Japonska. „Vrchol sezony ještě přijde 16. června, to se budu prát o světový titul. Že pojedu jako evropská šampionka, si příliš brát nechci, loni jsem taky přijela po vítězství na Evropě a vypadla jsem v druhém kole,“ zůstává nad věcí.