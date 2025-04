Zachová vstupovala do evropského šampionátu jako osmá nasazená judistka a vyhrála všechny čtyři dosavadní zápasy. Na úvod vyřadila dvojnásobnou medailistku z ME Gili Šarirovou z Izraele, pak si poradila s vítězkou posledních dvou šampionátů do 23 let Španělkou Laurou Vazquezovou.

Ve čtvrtfinále zvládla i reprízu loňského finále. Zachová si znovu vyšlápla na úřadující mistryni světa Joanne van Lieshoutovou z Nizozemska, která byla na šampionátu nasazenou jedničkou. V semifinále Zachová udolala v prodloužení Italku Carlottu Avanzatovou.

Na ME se v čtvrtek představil také další český reprezentant Chusniddin Karimov a vypadl ve 2. kole kategorie do 73 kilogramů s favorizovaným Gruzíncem Lašou Šavdatuašvilim.